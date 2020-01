À quelle heure les derniers épisodes de ‘Bojack Horseman’ seront-ils sur Netflix?

Demain, nous dirons au revoir à notre cavalier parlant préféré, Bojack Horseman. Avec les huit derniers épisodes arrivant sur Netflix ce vendredi, vous devez vous assurer de l’heure à laquelle vous aurez besoin pour ouvrir Netflix et binge les quelques épisodes restants. Voici à quelle heure les derniers épisodes de Bojack Horseman seront sur Netflix.

La série d’animation pour adultes la plus ancienne sur Netflix, Bojack Horseman a été l’un des meilleurs originaux de l’arsenal de Netflix. La vie au début pour Bojack Horseman était au mieux rocheuse, mais chaque saison suivante a non seulement amélioré l’histoire et la comédie, mais aussi la base de fans. Une fois la série terminée, nous pensons que les fans reviendront plusieurs fois pour revoir Bojack évoluer comme seul un cheval anthropomorphe peut le faire.

Autrefois célèbre pour avoir joué dans la comédie à succès «Horsin’ around »dans les années 90, Bojack Horseman est une célébrité cynique et délavée. Désireux de revenir, il s’associe à son meilleur ami humain, Todd Chavez, et à son ex-petite amie, la princesse Carolyn. Cela fait 18 ans que Horsin Around, et Hollywood est un endroit très différent.

À quelle heure la saison 6b de Bojack Horseman sera-t-elle sur Netflix?

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous dicterez à quelle heure vous direz au revoir à votre cheval anthropomorphe préféré. Netflix sort tous ses derniers titres sur PST (Pacific Standard Time), cela signifie que si vous vivez à l’autre bout du monde, les derniers titres ne vous seront disponibles que tard dans la soirée.

Fuseau horaire Heure disponible pour le streaming Heure standard du Pacifique 12h00 (GMT-8) Heure standard de la montagne 1h00 (GMT-7) Heure standard du centre 2h00 00 (GMT-6) Heure standard de l’Est 3h00 (GMT-5) Lumière du jour britannique Heure des économies08: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale09: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est10: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde13: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon17: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne19: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de la Nouvelle-Zélande21: 00 PM (GMT + 13) Est-ce vraiment la dernière que nous verrons de Bojack Horseman?

Les fans ont le droit d’être contrariés lorsqu’ils doivent dire au revoir à leur série préférée, mais personne ne peut nier que Bojack Horseman a bien couru. En tant que l’un des spectacles les plus stimulants, les plus sombres et les plus intelligents, c’est formidable de voir Bojack sortir en beauté et n’a pas fait face à la guillotine redoutée de l’annulation.

Pour le moment, c’est du moins la dernière fois que nous verrons Bojack, mais qui peut dire que le personnage ne réapparaîtra pas à l’avenir en tant que camée si ShadowMachine choisit d’explorer le monde plus loin.

Êtes-vous impatient de voir la finale de Bojack Horseman? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!