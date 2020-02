À qui appartient la Ferme de la Maison Blanche maintenant? Home of ITV drama est maintenant une société de location de voitures – HITC

White House Farm, scène de cinq meurtres en 1985, a trouvé une utilisation assez inattendue.

ITV a toujours apporté aux téléspectateurs des séries dramatiques fascinantes et au cours de la dernière année, avec A Confession faisant également des vagues, a gagné beaucoup d’éloges pour leur série basée sur des événements réels.

La dernière en date est la ferme de la Maison Blanche, maintenant terminée, qui a pris fin le mercredi 12 février après huit épisodes.

Naturellement, cette série étant basée sur une histoire vraie, beaucoup de questions ont été posées sur les personnes impliquées dans l’histoire ainsi que sur les lieux.

L’histoire de White House Farm

Le drame d’ITV raconte l’histoire des meurtres de la Ferme de la Maison Blanche qui, en août 1985, ont coûté la vie à cinq personnes.

Les policiers ont d’abord cru que l’incident était un meurtre-suicide avec Sheila Caffell, 28 ans, fille adoptive de June et Nevill Bamber, soupçonnée d’être à l’origine des meurtres car elle souffrait de troubles schizo-affectifs.

Cependant, dans les semaines qui ont suivi les meurtres, de nouvelles preuves sont apparues et l’enquête a pris une tournure extrêmement dramatique.

Il s’est avéré que c’était Jeremy Bamber, fils adoptif de June et Nevill Bamber, assassiné, qui avait commis le meurtre horrible.

Où est la Ferme de la Maison Blanche?

La White House Farm est située dans l’Essex, en particulier juste à l’extérieur du village de Tolleshunt D’Arcy, à environ 19 km au sud de Colchester.

Pendant ce temps, le tournage de la série a eu lieu dans et autour de la ville de Chelmsford, également dans l’Essex et à environ 26 km de la vraie ferme de la Maison Blanche.

À qui appartient la Ferme de la Maison Blanche maintenant?

Après avoir accueilli le meurtre de cinq personnes, vous seriez pardonné de penser que la Ferme de la Maison Blanche resterait vide ou aurait été renversée dans les décennies qui ont suivi les meurtres.

Cependant, cela est loin d’être le cas, car White House Farm, juste à l’extérieur de Tolleshunt D’Arcy dans l’Essex, abrite actuellement une société de location de voitures classiques.

La société en question est Eastcoast Classics, qui a une collection de véhicules emblématiques et classiques à louer pour des événements tels que des mariages ou même des vacances en famille.

La dramatisation par ITV de White House Farm s’est terminée le mercredi 12 février avec la série désormais disponible en streaming sur ITV Hub.

