A Quiet Place 2 Rating et The New Mutants Rating sont tous deux PG-13 – / Film

Les seigneurs et les dames de la mystérieuse MPAA ont émergé de leur château en haut pour regarder et jeter une paire de notes à deux films à venir. (Je suis presque sûr que c’est ainsi que fonctionne le système de classification. Ne vérifiez pas cela.) Le film X-Men retardé des studios 20th Century Les nouveaux mutants et la suite d’horreur de Paramount Un endroit calme Partie II ont maintenant tous deux officiellement reçu la cote PG-13, de sorte que vous, les jeunes intrigants, pouvez soupirer de soulagement et abandonner vos plans pour vous faufiler après avoir acheté des billets pour Onward.

A Quiet Place 2 Évaluation

Collider rapporte que la MPAA a attribué à A Quiet Place Part II une cote PG-13, citant «terreur, violence et images sanglantes / dérangeantes». Cela ressemble à une légère augmentation de la «terreur et des images sanglantes» qui ont valu au premier film la même note, mais Paramount et scénariste / réalisateur John Krasinski n’étaient clairement pas intéressés à perdre une grande partie du public potentiel de ce film en faisant grimper cette suite à une note R.

Voici le synopsis du film:

À la suite des événements meurtriers survenus à son domicile, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, et un bébé) doivent maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’ils poursuivent leur combat pour la survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

La cote des nouveaux mutants

Pendant ce temps, le long (et je veux dire, long) retardé The New Mutants a également reçu une cote PG-13:

Ça arrive. Pour des vrais cette fois.

THE NEW MUTANTS de Fox a été classé PG-13: contenu violent, quelques images dérangeantes / sanglantes, un langage fort, des éléments thématiques et du matériel suggestif … tous impliquant des personnes qui étaient des adolescents au moment du tournage, mais qui sont maintenant des adultes.

– Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) 4 mars 2020

Cela ne devrait pas surprendre, car le réalisateur Josh Boone avaient précédemment indiqué qu’ils ne visaient jamais une note R en premier lieu. “Ce film est probablement le PG-13 le plus dur jamais réalisé”, a-t-il déclaré en 2018. “Je veux dire, nous l’avons poussé. L’horreur est assez sombre, mais il y a aussi un noyau émotionnel aussi. Si je peux vous faire peur et vous faire pleurer: c’est le but. ” Malgré les retards presque risibles du film, Boone dit que la version du film qui sortira en salles sera sa coupe originale, de sorte qu’au moins tous les fans qui l’attendent depuis des années (n’importe qui? N’importe qui?) Peuvent se consoler dans le fait que ce ne sera pas une vision compromise.

Un Quiet Place Part II est actuellement prévu d’ouvrir sur 20 mars 2020et The New Mutants devrait enfin arriver sur 3 avril 2020. Mais avec le film de James Bond No Time to Die annonçant le retard de sa sortie en salles aujourd’hui en raison du coronavirus, ces films (et tout autre blockbuster potentiel à venir) finiront-ils par suivre?

