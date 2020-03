A Quiet Place Part II Clips Flashback to the Beginning – / Film

Un endroit calme Partie II ouvre ce mois-ci, et la suite d’horreur fait déjà l’éloge. Mais si cela ne vous a toujours pas vendu sur le John Krasinski-photo dirigée, peut-être que ces trois nouveaux clips le feront. Deux d’entre eux sont des flashbacks qui ramènent les téléspectateurs au début de l’invasion extraterrestre qui a conduit à tout le chaos, et l’un suit les événements après le film original. Regardez les clips A Quiet Place Part II ci-dessous. Et s’il vous plaît, gardez votre voix basse.

Un endroit calme Partie II – Bus

Si vous avez vu une bande-annonce de A Quiet Place Part II, vous avez probablement vu ce moment – où Emily Blunt doit reculer rapidement loin d’un bus venant en sens inverse. Mais ici, le clip existe sans les modifications rapides de la bande-annonce – la version de la bande-annonce se détache lorsque l’étranger saute sur une voiture, et ce clip ne fonctionne pas. Avantage: ce clip.

Un endroit calme Partie II – L’étranger

Voici un autre clip que vous avez partiellement vu dans la bande-annonce – le moment où Cillian MurphyLe personnage – qui a les mains vraiment sales – apparaît. Il semble être une menace au début, puis il a révélé qu’il essayait de garder tout le monde silencieux afin qu’ils n’attirent pas l’un de ces putains de monstres extraterrestres.

Un endroit calme Partie II – Attendez ici

Enfin, voici un clip qui ne figure pas dans les bandes-annonces! Il présente le retour du personnage de John Krasinski, qui a rencontré sa disparition dans le premier film. Mais c’est un flash-back – alors il recommence à vivre. Et soyez pris au dépourvu quand un extraterrestre sort de nulle part et s’écrase dans une voiture de flic. C’est sacrément efficace et effrayant – d’une manière effrayante.

Un endroit tranquille, partie II, s’ouvre le 20 mars.

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

