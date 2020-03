A Quiet Place Part II Featurette – / Film

Un endroit calme Partie II introduit de nouveaux personnages pour interagir avec les survivants du premier film, et l’un d’eux est joué par Cillian Murphy. Le personnage de Murphy, Emmett, est resté principalement un mystère dans le marketing jusqu’à présent, mais une nouvelle featurette explore ce qu’est ce nouveau venu et comment il finit par jouer un rôle dans la vie des membres survivants de la famille Abbott, joué par Emily Blunt, Millicent Simmonds, et Noah Jupe.

A Quiet Place était un petit film, en termes d’échelle. Les seuls vrais personnages étaient la famille Abbott, qui se sont retrouvés à essayer de survivre dans un monde où les monstres extraterrestres sont en colère. A Quiet Place Part II ouvre un peu les choses, faisant sortir les Abbotts survivants de leur zone de confort – alias leur ferme – et dans le reste du monde post-apocalyptique. Au cours de leur voyage, ils rencontrent Emmett, un nouveau personnage joué par Cillian Murphy.

En tant que réalisateur John Krasinski dit dans cette featurette, il y a tellement de pertes dans la vie d’Emmett qu’il ne ressent pas le besoin de faire partie d’une communauté. C’est un personnage qui est fermé et ne veut aider personne, mais la rencontre avec la famille Abbott le change. Krasinski ajoute également que le personnage est une représentation du “reste du monde” car il y a une obscurité et une peur dans le personnage qui le rendent imprévisible.

L’une des choses qui a rendu le premier endroit calme si bon était sa nature isolée et isolée, et bien que partir dans le monde ait du sens comme prochaine étape, je ne suis toujours pas entièrement convaincu de l’idée. Mais bon, Murphy est un grand acteur, donc je suis sûr qu’il fera quelque chose d’intéressant avec son personnage.

Un endroit tranquille, partie II, s’ouvre le 20 mars.

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

