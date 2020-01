‘A Quiet Place’ sort dans le tout nouveau Steelbook 4K Ultra HD de Mondo et Paramount

Avant la suite de cette année, Paramount a annoncé aujourd’hui que Un endroit silencieux reçoit un tout nouveau combo Mondo X Steelbook 4K Ultra HD de collection en mars.

D’après le communiqué de presse, “Le succès sensationnel du réalisateur John Krasinski, A Quiet Place, arrive dans un tout nouveau combo Mondo X Steelbook 4K Ultra HD sur 10 mars 2020 de Paramount Home Entertainment. Revivez l’incroyable tension et le suspense du thriller original avant ses débuts très attendus dans les salles le 20 mars. »

«Cette collaboration # 038 de Mondo X SteelBook présente des illustrations exclusives inspirées de l’affiche atmosphérique de Matt Ryan Tobin mettant en évidence les lumières rouges emblématiques du film. Le 4K Ultra HD Combo comprend des images en coulisses explorant la conception sonore exceptionnellement unique, les effets visuels fascinants et la façon dont les acteurs et l’équipe ont créé l’atmosphère distinctive du film sur le plateau et sur le film. Le disque 4K Ultra HD dispose également d’une bande sonore Dolby Atmos® et Dolby Vision ™. “

Le Blu-ray dans le 4K Ultra HD Combo comprend plus de 30 minutes de contenu bonus:

Créer le calme – dans les coulisses d’un endroit calme

The Sound of Darkness – Modification du son pour un endroit calme

Un motif de silence – Les effets visuels d’un endroit calme

Vous pouvez consulter l’illustration Steelbook ci-dessous.