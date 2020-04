À quoi cela pourrait-il ressembler lors de la réouverture des parcs à thème? /Film

À l’heure actuelle, Disneyland et Universal Studios sont confrontés à une situation sans précédent de fermeture complète pendant une période prolongée afin d’aider à stopper la propagation du coronavirus à travers les États-Unis. À l’heure actuelle, il n’y a aucune estimation de la date de réouverture des parcs, mais grâce à une nouvelle déclaration de Bob Iger, président exécutif du conseil d’administration de la Walt Disney Company, et à certaines enquêtes d’Universal Studios, nous avons une idée de à quoi cela pourrait ressembler lorsque les affaires reprendraient.

La réouverture des parcs à thème n’est pas exactement une grande préoccupation pour le pays à ce stade, d’autant plus que beaucoup hésiteront probablement à retourner directement dans des lieux surpeuplés dès que la pandémie ralentira. Cependant, nous devons nous rappeler que ces parcs à thème emploient des milliers de personnes actuellement en congé et ont besoin d’emplois pour vivre leur vie quotidienne. C’est pourquoi Disney et Universal feront de la sécurité et de l’hygiène leur priorité afin de garder leurs clients aussi en sécurité que possible le moment venu.

Bob Iger a récemment discuté avec KABC de la façon dont ils ont l’intention de répondre à toutes les préoccupations appropriées une fois que Disneyland et Disney World seront autorisés à ouvrir leurs portes. Iger a déclaré:

“De toute évidence, faire en sorte que les gens se sentent à l’abri du virus est le plus grand obstacle et c’est clairement compliqué. Il ne s’agit pas seulement – à notre connaissance – de distanciation sociale. Il s’agit de prendre un certain nombre d’étapes, de mettre en œuvre un certain nombre de procédures pour s’assurer que les gens se sentent en sécurité. L’une de ces procédures sera l’amélioration de l’hygiène, mais il est probable que nous allons avoir besoin de tests de masse, à grande échelle, et d’une certaine forme de recherche de contacts afin de pouvoir identifier les personnes qui ont été exposées ou les personnes qui ont eu le virus et peut nuire à autrui. Ces initiatives sont nécessaires en l’absence de médecine thérapeutique ou de vaccin, ce qui est dans des mois ou un an. »

La dernière partie de sa citation est davantage consacrée à ce que la Californie devra faire dans son ensemble en ce qui concerne le redémarrage de l’économie. Le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, est en train de constituer un groupe de travail qui évaluera comment relancer l’économie en toute sécurité, et Iger pense que certaines mesures devront être prises afin de permettre la réouverture des parcs à thème. Alors ne vous attendez pas à une sorte de test aux portes du parc à thème Disney ou quelque chose comme ça.

Pour Disneyland, la présidente Rebecca Campbell a déclaré dans un communiqué qu’elle était convaincue que le parc ressortirait bien de l’autre côté:

«En tant qu’entreprise et employeur, nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour prendre soin de notre distribution et protéger notre entreprise. Et en tant que membre de cette communauté, nous sommes fiers d’appeler Anaheim et Orange County à la maison. Bien qu’aucun de nous ne sache exactement combien de temps cela durera, je pense que nous savons une chose… Orange County sortira mieux et plus fort que jamais. »

Universal Studios interroge les clients sur les restrictions

Pendant ce temps, Universal Studios enquête auprès de ses clients pour savoir ce qu’ils ressentent à propos de certaines restrictions dans leurs parcs à thème dès qu’ils sont autorisés à rouvrir, ainsi que pour visiter les parcs en général une fois que l’entreprise reprend. Voici quelques-unes des précautions que l’enquête demande (via Theme Park Insider):

Limiter la fréquentation à 25%, 50% ou 75% de la capacité du parc

Obliger les invités et / ou les membres de l’équipe à porter des masques

Obliger les invités et / ou les membres de l’équipe à prendre leur température avant d’entrer

Obliger les invités et / ou les membres de l’équipe à subir quotidiennement des tests COVID-19 rapides

Suspension des bandes transporteuses à rayons X à la sécurité

Élimination des options d’aliments et de boissons en libre-service

Création de stations d’assainissement améliorées

Mettre en œuvre le paiement sans contact pour la nourriture, les marchandises et le stationnement

Mettre en œuvre des normes de distanciation sociale dans tous les parcs

Mise en place d’un système d’attente de ligne virtuelle pour toutes ou la plupart des attractions

Retirer des lunettes 3D des attractions

Essuyage des véhicules et des sièges entre les trajets

Assis les invités sur tous les autres sièges pour les manèges et les spectacles

Suspension des défilés et des spectacles nocturnes

Fermeture des attractions et spectacles intérieurs

Beaucoup de ces mesures seront prises par défaut (et devraient peut-être devenir une pratique standard), mais Universal Studios souhaitait interroger les clients pour savoir comment ils se sentiraient face à ces mesures. Leur objectif est probablement de voir ce qui est le plus important pour les participants aux parcs à thème lorsque les parcs rouvriront et de voir ce qui les rendra plus à l’aise pour retourner dans les parcs à thème.

Mais pour l’instant, c’est quelque chose que nous attendrons un certain temps pour voir la mise en œuvre, car les parcs à thème sont toujours fermés indéfiniment, et il n’y a pas de calendrier précis pour la date de leur réouverture. Que faudrait-il pour revenir dans les parcs à thème dans un avenir proche?

Articles sympas du Web: