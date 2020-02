À quoi ressemble une journée type pour Kris Jenner?

Les jours de Kris Jenner sont tout sauf une promenade dans le parc.

Non seulement elle gère les six carrières de ses enfants célèbres, mais elle produit et joue dans Keeping Up with the Kardashians, la momager est également une femme d’affaires avisée qui sait exactement ce qu’il faut pour réussir dans l’industrie du divertissement.

Kris Jenner | Rodin Eckenroth / WireImage

Comme elle en a beaucoup dans son assiette, les journées de Jenner sont généralement pleines à craquer. Et même si elle peut se permettre de prendre des congés, elle préfère rester occupée.

Alors, en quoi consiste la routine quotidienne de la matriarche Kardashian-Jenner, et comment gère-t-elle un style de vie aussi chargé?

Jenner commence ses jours tôt

Peu de gens se lèvent tôt, mais Jenner l’est certainement.

En discutant avec la marque Good American de Khloé Kardashian lors d’une vidéo IGTV faisant la promotion de sa collection Bosswear, la momager révèle qu’elle commence ses journées en se réveillant très tôt.

“Je me lève tous les jours à 5 heures, et je m’entraîne habituellement et je suis habituellement sur le tapis roulant, ou je fais du pilates”, a-t-elle expliqué. “Et puis je rentre dans le bureau vers 9 heures.”

Comme Jenner est une femme tellement occupée, elle n’a pas vraiment le temps de s’asseoir et de se livrer à un petit-déjeuner complet. Au lieu de cela, elle opte pour un smoothie simple qui lui donne les mêmes avantages pour la santé.

«C’est mon rendez-vous tous les matins», a-t-elle révélé. “C’est donc de l’eau, de la glace, des protéines en poudre, des baies, une demi-banane, des protéines en poudre. Ai-je dit des protéines en poudre? Et le beurre d’amande. “

La momager se met au travail

Une fois qu’elle a terminé sa routine matinale, Jenner se dirige vers son bureau – qui est situé à l’intérieur du siège social de Kylie Cosmetics – et vérifie immédiatement ses e-mails.

Au cours de l’interview, la matriarche Kardashian a révélé que son premier e-mail de la journée provenait généralement de son chef de la marque, Jen Cohan, qui est généralement la première personne avec laquelle elle est en contact.

À partir de là, Jenner se met au travail en faisant tout ce qui fait d’elle la momager qu’elle est connue pour être.

Bien qu’elle n’ait pas donné à Good American un résumé pas à pas de sa journée de travail typique, Jenner a précédemment décrit une journée moyenne pour elle au HuffingtonPost.

Bien que ses jours ne soient jamais les mêmes, la momager a partagé à quoi ressemblait sa journée après le gala du Met 2018.

Il comprenait:

Conduire des phoners – une interview réalisée par téléphoneRéunionsEnregistrer Se tenir au courant des Kardashian tout au long de la journéeObtenir du glamourCueillir ses filles de différents hôtels Changer des tenues plusieurs fois avec Tommy HilfigerAller à un dîner organisé par le Business of FashionObtenir un vol de minuit avec Kylie et Travis Scott

Elle mange la même chose pour le déjeuner tous les jours

En ce qui concerne le déjeuner, la star de télé-réalité a révélé qu’elle mange généralement la même chose chaque jour. C’est jusqu’à ce qu’elle trouve quelque chose de nouveau à se livrer.

«J’ai la même chose pour le déjeuner presque tous les jours, c’est-à-dire que j’entre sur quelque chose et que ça dure pendant quelques mois, donc en ce moment je suis sur un Cobb de Turquie», a-t-elle partagé.

Elle boit même du thé tout au long de la journée pour se donner l’énergie dont elle a tant besoin.

Le travail ne s’arrête jamais pour Jenner

Après avoir passé quelques heures au bureau, la momager rentre chez elle l’après-midi pour filmer quelques scènes du tube familial E! séries.

“Aujourd’hui, je pars à 14h30 parce que je vais rentrer à la maison et filmer et filmer Keeping Up with the Kardashians”, a-t-elle expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé à quelle heure elle arrête de travailler pour la journée, Jenner a révélé que ses journées ne sont pas arrêtées et que le chronométrage n’existe pas vraiment dans son monde.

“Je ne m’arrête pas”, a avoué la maman. «Je pense que si je m’endors. Je travaille dans mon sommeil, donc je pense toujours à quelque chose. “

Quant à la quantité de sommeil qu’elle reçoit une nuit, Jenner partage qu’elle se repose beaucoup plus aujourd’hui qu’auparavant.

«Environ six heures, de 6 heures à 7 heures. J’allais de 4 heures à 5 heures, mais plus je vieillis, plus j’ai besoin de sommeil», a-t-elle expliqué.

Comme vous pouvez le voir, Jenner tire le meilleur parti de toutes les 24 heures. Et bien que ses journées semblent pouvoir devenir écrasantes, la maman a continué de partager comment elle restait au top de sa vie et continuait d’être le boss ultime qu’elle était.

«Dormez beaucoup et prenez vraiment soin de vous», a-t-elle déclaré. «Je pense que plus je m’entraîne et reste fort et étiré et que je fais tout ce qu’ils me disent de faire depuis des décennies, plus je me sens fort, mieux je travaille.»