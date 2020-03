À quoi ressemblent My Hero Academia et Rugrats dans les couches? Les fans croient qu’ils ont la réponse

My Hero Academia ne cesse de nous donner toutes sortes de surprises. Le manga et l’anime sont connus pour faire toutes sortes de références à différents films, bandes dessinées, personnages geeks et même à des événements historiques. Beaucoup d’entre eux sont bien planifiés, bien que d’autres semblent être de simples coïncidences ou astuces de destin. Maintenant, les fans de la série Kohei Horikoshi ont découvert que l’un des élèves du secondaire U. A. leur rappelle beaucoup un visage de Razmoket: Aventures en couches.

Nous recommandons également: My Hero Academia pourrait avoir un doublage latino très bientôt

Avec la quatrième saison de l’anime My Hero Academia, de nouveaux héros, de nouveaux méchants sont arrivés et certains étudiants ont de nouveau joué un rôle plus central dans la série. L’un d’eux est Hitoshi Shinso, élève de l’UA de classe 1-C. Il est vrai que nous l’avions déjà vu dans des épisodes précédents lors du High School Sports Festival, mais cela nous a encore une fois montré les capacités de son Don particulier qui peut contrôler l’esprit de ses adversaires.

Shinso a les cheveux ébouriffés et violets, en plus de certains cernes et d’une vue très fatiguée. Ces traits vous rappellent-ils quelqu’un?, Quelqu’un de Diaper Adventures?, Non? Eh bien, vous l’avez ici:

C’est vrai, de nombreux fans de My Hero Academia ils ont mentionné que Shinso leur rappelle Hugo Pickles, le beau père de Tommy de Razmoket dans les couches. En particulier, ils se réfèrent à ce chapitre dans lequel Hugo se réveille au milieu de la nuit pour manger du pudding au chocolat “parce que ma vie est une catastrophe”, une phrase mémorable qui a également fait d’innombrables mèmes. Les cheveux violets, les poches dans les yeux et ce regard perdu si caractéristique de Shinso et qu’Hugo a dû se réveiller tôt le matin, tout indique … sont-ils la même personne?

Simplement une coïncidence ou une référence?, Ou me dites-vous que … il y a un multivers? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.

.