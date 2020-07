Attack on Titan a gardé bien gardé le mystère qui entoure la famille Ackerman et ses membres que nous connaissons tous: Mikasa et Levi. Avec la troisième saison de l’anime, certains morceaux ont été révélés, mais il y a encore des doutes. Mikasa et Levi, deux des favoris du fandom, ont également fait l’objet d’innombrables fanarts, comme ce nouveau qui nous regardons à quoi ressemblerait Mikasa dans la vraie vie.

Nous recommandons également: Fanart imagine une version réaliste de Levi d’Attack on Titan

Dans l’un des meilleurs, sinon le meilleur, Mikasa Ackerman de la vie réelle que nous avons vu, l’illustrateur et dessinateur Art of Simi propose un fanart détaillé et élaboré:

Toutes les caractéristiques qui nous rappellent Mikasa sont là, mais maintenant dans la vraie vie: sa mèche caractéristique de cheveux indisciplinés qui tombe sur son front, la cicatrice sur sa joue qui a été causée par Eren et, comme cela ne pouvait pas être manqué, son écharpe.

Il ne fait aucun doute que le personnage de Mikasa est l’un de ceux qui ont eu un sort plus cruel dans le monde d’Attack on Titan, bien qu’il ait pu trouver une raison de se battre et de vivre après avoir tout perdu. « Eren lui a donné une raison de continuer à respirer. L’avoir à ses côtés, Mikasa a commencé à guérir lentement au fil du temps, et les sentiments qu’elle avait pour Eren ont commencé à émerger en elle, des sentiments qu’elle veut garder pour toujours « , a écrit l’artiste en la décrivant.

La quatrième et dernière saison d’Attack on Titan mettra Mikasa dans de sérieux problèmes quand elle devra prendre une décision difficile pour lutter contre ce qui pendant tout ce temps l’a maintenue en vie. De plus, les mystères de leur passé et l’origine sombre de l’Ackerman seront dévoilés.

La quatrième saison d’Attack on Titan sera présentée en première à l’automne 2020.