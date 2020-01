À quoi s’attendre avec le redémarrage du film Pokémon Netflix

Pokémon est apparu pour la première fois en 1996 au Japon et a atterri aux États-Unis quelques années plus tard. Depuis lors, le jeu et les séries animées sont devenus un phénomène mondial de la culture pop, et des millions de personnes ont récupéré les cartes, regardé les émissions ou joué à une version du jeu.

Le changement de marque de Pokémon au cours des deux dernières années avec le film Detective Pikachu et le jeu Nintendo lui a donné une nouvelle secousse, et maintenant il obtient un autre coup.

Art “Pokemon Mewtwo contre-attaque” | Netflix

Netflix lance un nouveau film “Pokémon”

En 1998, Pokémon: le premier film: MewTwo Strikes Back est sorti au Japon, puis en 1999, la version américaine est sortie en salles. Bien qu’il n’ait pas été un succès auprès des critiques, c’était un succès au box-office et le film d’animation est toujours considéré comme un classique.

20 ans plus tard, Netflix relance l’histoire avec un CGI

version intitulée Pokémon: Mewtwo Strikes

Retour — Evolution. Voici un

synopsis de la presse de la plateforme

Libération:

«Lorsque les chercheurs découvrent et exploitent un fossile du Pokémon Mythique Mew, ils déchaînent une création qui va à l’encontre des lois mêmes de la nature: Mewtwo, un Pokémon Légendaire destiné à être utilisé comme un outil de destruction. Mais alors que Mewtwo prend conscience de sa propre origine douteuse, il commence à en vouloir à ses créateurs humains et cherche à se venger – et Ash, Pikachu et leurs amis se retrouvent au centre de son déchaînement! Avec l’avenir du monde Pokémon en jeu, nos héros pourront-ils surmonter le défi de Mewtwo… et Mewtwo pourra-t-il trouver un nouveau sens à sa vie? »

Semblable au premier film Pokémon, celui-ci est centré sur Mewtwo et les clones. Selon CNET, cette adaptation mise à jour a déjà été présentée au Japon en juillet, mais la version anglaise sera désormais disponible.

Quand

la chute du film sur Netflix?

Dans le cadre d’une célébration mondiale de la Journée Pokémon, Netflix sortira le film le 27 février. Partout dans le monde, les événements et activités centrés sur Pokémon honoreront le jour où le jeu est arrivé au Japon. Le vice-président senior des affaires internationales de la société Pokémon a vanté le partenariat avec Netflix et attend avec impatience l’événement spécial:

“Netflix est la plate-forme idéale pour nous aider à exécuter un lancement simultané mondial d’un film Pokémon animé le jour Pokémon, un moment spécial dédié à la célébration de la communauté mondiale de fans de Pokémon.”

Comment sera

cela diffère des autres films Pokémon?

Il existe d’autres titres Pokémon sur le streamer, notamment Pokémon le film: Hoppa et le choc des âges, Pokémon le film: Volcanion et la merveille mécanique et Pokémon The Series: noir et blanc.

Pour ces autres fonctionnalités animées, la conception n’a pas la qualité CGI vue dans de nombreux autres spectacles et films tels que Fast & Furious Spy Racers ou Turbo. Pas de graphisme 2D cette fois!

Jusqu’au

La franchise télévisée Pokémon s’inquiète de ce que les fans pourront voir dans Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution est un nouveau style de

animation pour la série. Il y a beaucoup en réserve pour les joueurs et les fans de Pokémon

en 2020, mais beaucoup ne peuvent pas attendre que cet original Netflix tombe le mois prochain.