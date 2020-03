À quoi sert et à quoi sert la chaîne du froid?

Mexico.- La plupart des produits alimentaires consommés par la société mexicaine et le monde en général en font usage. Bien qu’il y en ait qui n’en ont pas besoin parce qu’ils ne sont pas périssables et ne l’exigent pas pour atteindre la table des gens, un grand nombre d’entre eux ne pourraient pas atteindre le point final du consommateur s’il n’existait pas.

C’est la “ chaîne du froid ”, élément clé de la sécurité alimentaire, qui prend en charge la température de certains produits afin de la maintenir constante et maîtrisée, dans le but de ne pas avoir de variations importantes pour garantir pas à pas son bon état. étape de la chaîne d’approvisionnement. De l’étape post-récolte s’il s’agit de produits fermiers, ou après avoir traversé le sentier s’il s’agit de produits carnés, jusqu’à atteindre le consommateur final.

Afin de ne pas affecter la santé des consommateurs, ainsi que la qualité des produits périssables, il est essentiel de ne rompre aucun maillon de la chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi dans la «chaîne du froid», comme son nom l’indique, l’utilisation du froid est essentielle, et c’est l’une des méthodes les plus utilisées pour la conservation des aliments, car elle prolonge la vie des les produits et leur décomposition sont retardés.

La chaîne du froid se déroule en plusieurs étapes, du «stockage et conservation en chambre froide», comme le «transport en véhicules frigorifiques» et son arrivée sur les «plates-formes de distribution et points de vente». Ainsi, afin de ne pas rompre cette chaîne du froid qui culmine avec l’arrivée sur la table du consommateur final, il est indispensable de toujours garder la température contrôlée dans sa production, son transport, son stockage et sa vente.

La chaîne du froid est principalement utilisée pour réduire les déchets et prolonger la durée de conservation des produits. Entre -4ºC et -7ºC, la croissance des micro-organismes dangereux pour la consommation humaine est inhibée. À -10 ° C, la croissance des micro-organismes capables de dégrader les aliments est inhibée. À -18 ° C, les réactions d’oxydation produites dans les aliments sont inhibées. À -70 ° C, toutes les réactions enzymatiques sont inhibées afin que la nourriture puisse être conservée indéfiniment.

Pour atteindre une chaîne du froid fonctionnelle et avantageuse, il est nécessaire de disposer d’installations de réfrigération, de chambres froides et de tunnels de congélation, dans des conditions optimales pour garantir la sécurité de la grande quantité de nourriture qui occupe cette ressource pour atteindre la table des consommateurs au niveau mondial.

Cette industrie de la chaîne du froid a connu une croissance composée à deux chiffres d’une année à l’autre au cours des 10 dernières années. Malgré cela, c’est une industrie qui a une excellente occasion de continuer à croître et à se professionnaliser.

Selon les chiffres officiels, près de 40% de la nourriture produite par le Mexique est gaspillée, ceci en partie à cause du manque de capacité dans la chaîne du froid. Cette diminution équivaut à environ 10 millions de tonnes, ce qui pourrait partiellement corriger le problème de la faim que vivent quelque 7 millions de Mexicains.

Aujourd’hui, Grupo IRESA, BASAL et ECOFRÍO, entreprises du fonds d’investissement Olmo Capital, se positionnent comme le numéro 2 au Mexique et le numéro 5 en Amérique latine selon la Global Cold Chain Alliance (GCCA).

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle que vit COVID-19 dans le monde et compte tenu de l’intérêt des médias à connaître les processus de stockage, de protection et de transport des aliments dans les différentes villes du Mexique, est que Olmo Capital a ouvert les portes de ses entrepôts et ses entrepôts frigorifiques, qui doivent être notés, sont les usines d’entreposage frigorifique les plus grandes et les plus modernes du centre du Mexique.

Il est important de noter que, pour l’économie du Mexique, la question de la logistique est fondamentale, car, avec le commerce extérieur, elle représente 85% du PIB. C’est dans ce sens que certains des principaux acteurs de la chaîne du froid comme IRESA, BASAL et ECOFRÍO ont décidé d’ouvrir leurs portes aux médias pour connaître leurs installations et rendre la chaîne d’approvisionnement transparente, ce qui fait que les Mexicains ont des aliments frais et avec tout le monde. normes sanitaires.

Lors de la visite de ces entrepôts où se trouvent les chambres de refroidissement et de congélation, le Responsable Qualité du Groupe, José Antonio Gutiérrez, a expliqué que, dans la chaîne du froid, il y a des moments différents selon la période de l’année et les produits qui qu’il s’agisse de fruits et légumes, de viande, de poisson, de pain, d’aliments frais et surgelés.

La haute saison, par exemple pour le poisson, est à Pâques; pour la Turquie, la saison a lieu à la fin de l’année et au moment de Noël, elle doit donc être prête entre octobre et décembre; l’été est la saison forte pour la crème glacée; Gâteaux en mai pour la fête des mères principalement. Les produits doivent être livrés beaucoup plus tôt pour être disponibles dans le temps et sous forme au point de vente, et c’est pourquoi les normes de qualité en termes de température sont très strictes, pour garantir la fraîcheur du produit, ainsi comme la santé des clients.

L’élément principal de la chaîne du froid est l’électricité, c’est pourquoi ils ont clairement établi des plans émergents en cas de défaillance de son approvisionnement. Un concurrent sérieux dans ce secteur commercial ne peut se permettre de ne pas avoir les plans A, B, C et même Z, au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu.

Par exemple, en ce qui concerne les travailleurs, le personnel qui travaille ici, il existe également des contrôles stricts pour le développement de leur travail. Pour maintenir une santé optimale, la norme actuelle (NOM) ne permet pas aux travailleurs de passer plus de 4 heures d’affilée dans une chambre de refroidissement, donc des enregistrements ponctuels sont conservés pour éviter que cela ne se produise. De plus, ils ont des accessoires et des outils pour que le froid ne les affecte pas et pour protéger les aliments stockés. Ils utilisent des dossards thermiques, des pulls molletonnés spéciaux, des bottes de sécurité, des gants, des casquettes, des combinaisons de plongée, des masques faciaux et des vestes spéciales, avec lesquels les journalistes ont pu entrer dans les chambres froides.

Concernant le débarquement d’un produit, pour le faire passer d’une remorque avec une glacière à ses entrepôts frigorifiques, le Responsable Qualité du Groupe, José Antonio Gutiérrez, a expliqué qu’ils effectuent ce processus en environ 30 minutes, car ils ne peuvent pas rester longtemps sans conditions de refroidissement adéquates, car si les aliments gagnent en chaleur, cela peut affecter la sécurité du produit. Ainsi, le processus, selon le produit, ne devrait pas durer plus de 90 minutes et jusqu’à 3 heures.

En discutant de la question du COVID-19 ou du coronavirus, le responsable qualité a expliqué que Grupo IRESA, BASAL et ECOFRÍO ont des protocoles de bonnes pratiques de fabrication, avec des éléments tels que des bouchons et des protège-dents pour éviter tout type de contamination, jusqu’à l’emballage primaire et secondaire que tous les produits ont.

Il convient de noter qu’aucun virus de ce type ne survit uniquement dans l’air, en plus de ne pas être transmis par les aliments. La santé du personnel est vérifiée quotidiennement et ils ont des protocoles pour que les symptômes de la grippe, de la toux ou de la fièvre soient détectés immédiatement, afin qu’ils ne soient pas autorisés à travailler. Nous sommes prêts à détecter ces symptômes et nous sommes également vigilants à travers des communications mondiales sur les progrès de la propagation du virus, a déclaré José Antonio Gutiérrez.

Grupo IRESA, BASAL y ECOFRÍO possède 29 entrepôts au total au Mexique et 9 usines TIF, dont l’une est en mesure d’exporter vers Hong Kong, Taiwan, les États-Unis et le Japon; Ils sont actuellement en train d’obtenir des permis d’exportation pour la Chine, ce qui a été ralenti par l’urgence COVID-19.

José Antonio Gutiérrez a expliqué que la chaîne du froid devient de plus en plus importante, et si aujourd’hui nous parlons d’Education et Logistique 4.0, la chaîne du froid est la même et le moment viendra où vous n’aurez pas besoin d’aller sur le marché, mais que l’achat sera effectué à partir d’une application, avec laquelle les produits demandés proviendront d’un centre de distribution de la chaîne du froid et non d’un supermarché point de vente, ce qui éliminera une grande partie des coûts supplémentaires en ne passant plus par le supermarché.

Cette tendance se profile, qui pourrait déjà être en vigueur dans les 30 prochaines années, où les grands magasins réduiront leur taille, éliminant ainsi le coût de l’intermédiation, le coût du transport de la chaîne du froid au supermarché. L’opération serait plus complexe, mais elle serait plus précieuse.

Les États-Unis et le Canada sont des géants de la chaîne du froid. Sur ce marché, les États-Unis sont trois ou quatre fois plus grands que le Mexique. À l’heure actuelle, le Groupe IRESA, BASAL et ECOFRÍO sont principalement présents au niveau national, mais ils ont des connexions avec des réseaux d’entreprises et d’entrepôts au niveau international, ce qui rend leur portée encore plus grande.

Ce groupe est en croissance et la tendance est à ce qu’il soit encore plus grand. Au cours des trois dernières années, ils ont augmenté à un rythme qu’ils n’avaient pas atteint auparavant. Cette année, au centre du pays, ils inaugureront de nouveaux tunnels de congélation et ont des plans de croissance à l’international.