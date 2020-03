À quoi servent les dépêches d’AMC ailleurs?

Dispatches From Elsewhere est un nouveau spectacle AMC créé par et avec l’acteur Jason Segel. La série a été filmée à Philadelphie au cours de l’été 2019. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de la série d’anthologie de 10 épisodes, Dispatches From Elsewhere.

Jason Segel, Eve Lindley, André Benjamin, Sally Field | Tommaso Boddi / .

D’où est venue l’idée de «Dispatches From Elsewhere»?

Un long métrage documentaire de 2013 intitulé The Institute a inspiré l’émission Dispatches From Elsewhere. Le film suit le phénomène créé par cet artiste basé à Oakland, Jeff Hull. Grâce à l’intrigue de la contre-culture, des éléments religieux et du street art, plus de 10 000 personnes ont été conduites à l’Institut réel de Jejune. La plupart des joueurs ont participé au jeu de Hull sans jamais comprendre pourquoi.

Intrigue «Dépêches d’ailleurs»

Chaque épisode d’une heure de Dispatches From Elsewhere suivra l’histoire de quatre personnages qui luttent pour trouver ce qui manque dans leur vie. Unis par hasard, ces inadaptés tentent de résoudre un casse-tête caché à la vue d’une agence secrète.

Dans la bande-annonce de Dispatches From Elsewhere, nous découvrons que les personnages principaux Peter, Fredwynn, Simone et Janice jouent à un jeu qui a été fabriqué par le Jejune Institute. Décrit comme «pourvoyeur de nonchalance et une myriade de produits innovants conçus pour combler le vide», l’Institut Jejune semble offrir à chaque personnage un moyen pour lui de réaliser tout ce qu’il ressent comme manquant. En tant qu ‘«agents de la nonchalance», chaque joueur a pour objectif de trouver une personne nommée Clara. Plein d’espoir et de but, ces personnages travaillent pour trouver les indices soigneusement disposés qui leur permettront de résoudre le mystère.

Malgré le peu de moyens dont on dispose, le mystère et l’exclusivité du jeu maintiennent l’intrigue de ces personnages. Il semble que chaque pièce du puzzle, ou «Dépêches d’ailleurs», les rapprochera des réponses qu’ils recherchent.

Tout comme la deuxième saison de Netflix de The OA, dans laquelle les personnages se retrouvent dans un labyrinthe métaphorique malveillant, le jeu de l’Institut Jejune commence comme apparemment très amusant, mais se dévoile rapidement dans un mystère plus profond. Finalement, Fredwynn commence à s’effilocher. Alors qu’il commence à croire qu’ils font tous partie d’une conspiration gouvernementale, Fredwynn dit que le jeu est “une distraction” de ce qui se passe réellement. Chaque épisode de la série révélera plus d’indices pour savoir s’ils font tous partie d’un jeu innocent ou quelque chose de plus sinistre.

D’où vient Jason Segel?

Segel est surtout connu pour ses rôles dans des séries comiques comme Freaks and Geeks et How I Met Your Mother. Il a également joué dans plusieurs films de comédie, notamment Slackers, Knocked Up, Forgetting Sarah Marshall et I Love You, Man. Segel joue le rôle de Peter dans Dispatches From Elsewhere.

Qui d’autre joue dans «Dispatches From Elsewhere?»

La série met également en vedette Sally Field, lauréate d’un Oscar, qui incarne Janice. Field est surtout connue pour son travail dans des films comme Forrest Gump, Steel Magnolias et Mme Doubtfire. Le candidat aux Oscars, Richard E. Grant, fait également partie du casting de Dispatches From Elsewhere, connu pour Gosford Park et Can You Ever Forgive Me? André Benjamin, mieux connu sous le nom d’André 3000 d’OutKast, joue également dans la série aux côtés d’Eve Lindley, connue pour son travail sur All We Had et After Yang.

Les fans devront se connecter pour savoir si ces personnages se rencontrent par hasard ou par conception. Branchez-vous pour regarder ces personnages découvrir un tout autre monde qui les éloigne de la distraction qu’est la vie quotidienne. Dispatches From Elsewhere aura une première de deux nuits, avec le premier épisode diffusé le 1er mars et un autre nouvel épisode sera diffusé le 2 mars.