À quoi servent les trois obus qui apparaissent dans Demoliton Man?

L’un des films qui a marqué notre enfance dans les années 90 était, sans aucun doute, Demoliton Man, connu ici sous le nom de The Demolisher, un film avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock de 1994.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas selon le synopsis du film:

«Un meurtrier sanglant et dangereux nommé Simon Phoenix (Wesley Snipes) est emprisonné par John Spartan (Sylvester Stallone), un légendaire policier de Los Angeles. Après son arrestation, Pohoenix est envoyé dans une prison qui cryogénise les prisonniers. Spartan sera accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, conduisant à la même prison que le tristement célèbre Simon Phoenix. Les deux seront cryogénisés sur une période de 35 ans. Lorsque Phoenix se réveillera dans un avenir où le crime est plus contrôlé que jamais, son instinct de tueur en série réapparaîtra après trois décennies d’inactivité, déclenchant sa folie. Le gouvernement décidera de retirer Spartan de la cryogénisation pour reprendre l’homme qui met la ville entière en danger. »

Eh bien, dans ce film, le contact physique est interdit et vous avez des relations sexuelles avec des casques de réalité virtuelle qui stimulent le cerveau. Tout est si étrange que lorsque Spartan entre dans les toilettes du bureau de police, il trouve trois coquillages pour lesquels il ne sait pas (et nous non plus) pour quoi ils travaillent. Eh bien, maintenant, et au milieu de la crise du COVID-19, Sandra Bullock a enfin une réponse pour nous. Nous parlons de la révélation d’un ancien mystère dans l’histoire du cinéma d’action.

Dans une interview pour MTV News, Bullock explique:

Eh bien, pensez à un bidet, non? Il existe plusieurs processus. Vous avez le numéro un, vous avez le numéro deux, puis le nettoyage. »

Et puis il plaisante en disant que on peut les utiliser comme maracas, mais en fait, elle dit que sa fonction était évidente, du moins pour celle qui l’a lu dans le script.

Alors au milieu des paniques et des pénuries de papier toilette, commencez à vous soucier d’installer ces trois coques dans votre maison.

.