«À quoi vous attendiez-vous?»

Le Bachelor, maintenant dans sa 24e saison, s’est fait un nom dans le zeitgeist. La plupart des gens, même s’ils n’ont jamais vu un épisode de la série de téléréalité, comprennent l’essentiel. Cependant, un participant à la saison en cours de diffusion avec Peter Weber semble avoir raté cette conversation culturelle. Lors d’un récent épisode de Bachelor, la candidate au top 3 Madison Prewett a expliqué à Peter Weber ses pensées pour coucher avec les autres candidats de la saison 24, Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller, aux dates de Fantasy Suite. Les profondes racines chrétiennes de Prewett l’ont obligée à rester célibataire jusqu’à sa nuit de noces.

Sur le podcast Chatty Broads avec Bekah et Jess, animé par l’ancien diplômé de la saison 22, Bekah Martinez et Jess Ambrose, les deux podcasteurs se sont demandés pourquoi Prewett était apparu dans l’émission en premier lieu.

Le parcours du concurrent de Pete, Madison Prewett, sur “The Bachelor”

Sur le podcast Chatty Broads, les animateurs Martinez et Ambrose ont parlé de la candidate Madison Prewett.

Les experts de Bachelor ont fait valoir que le message de Prewett à Weber après la cérémonie de la rose de l’épisode de la ville natale manquait de clarté.

“Quand … [Prewett is] en colère contre [Weber]”Ambrose dit:” Je suis un peu comme, “bien … vous lui avez dit que vous ne vouliez pas qu’il le fasse, mais il n’était pas clair que vous alliez partir.” “

“C’est un catch-22”, a répondu Martinez, l’ancien diplômé du Bachelor. “Si tu vas dire:” Je vais partir “… Je devrais peut-être te dire au revoir maintenant.”

Peut-être, a-t-elle soutenu, que Prewett laissait exprès l’ambiguïté pour s’assurer qu’elle ne serait pas renvoyée chez elle.

“Je pense qu’elle percevait … que si elle donnait un coup dur,” je vais partir “,” Martinez a suggéré que le pilote Pete aurait très bien pu dire à Prewett, “” eh bien, alors voyez-vous dès maintenant. “”

Ambrose a sonné que Weber “ne pense pas que ce soit juste pour les autres relations” pour que Prewett fasse cette déclaration.

“Il dit:” Je veux que vous sachiez ce que vous représentez pour moi, mais en même temps, ils le font aussi. “”

Martinez pense également que le plan du joueur de basket-ball de l’Alabama s’est retourné contre lui.

“Elle s’est jouée”, a déclaré Martinez sur le podcast. “Elle s’est accidentellement mise dans une position où … elle est un peu comme” f * ck “.»

Pourquoi Madison Prewett a-t-elle rejoint le casting de «The Bachelor» en 2020?

Ambrose a également déclaré qu’elle continuait d’avoir la même pensée à propos de Prewett “encore et encore tout au long de cet épisode”.

Certes, Ambrose avait des «émotions mitigées» à propos de Prewett. Mais, a-t-elle dit, “ce qui ne cessait de résonner, c’était:” comment vous êtes-vous retrouvé dans cette émission? “”, A déclaré Martinez, sa co-animatrice.

“Qu’attendiez-vous?” elle a demandé à l’acteur de licence.

“C’est mon truc”, a répondu Ambrose. “Surtout quand nous l’entendons dire à Peter:” J’ai fait des sacrifices. “” Prewett a également dit à Weber combien il lui était difficile de voir qu’il s’entendait avec d’autres femmes.

“Je me dis” mec, as-tu déjà vu le spectacle avant? “”, A demandé Ambrose.

“D’accord,” répondit Martinez. “Et … il ne vous a pas demandé de faire ces sacrifices.” Les deux hôtes ont convenu qu’il était impossible que Prewett ne sache pas dans quoi elle s’embarquait, à venir sur The Bachelor.

“Si vous n’étiez pas à l’aise avec le fait qu’il embrasse d’autres personnes, vous n’auriez probablement pas dû commencer à sortir avec lui dans cet environnement en premier lieu”, a expliqué Martinez.

“Vous savez que vous sortez littéralement avec un gars qui sort avec trente autres personnes”, a déclaré Ambrose à propos de Weber. “Je ne comprends pas ce que tu pensais qui allait se passer.”

Peter Weber a la réputation d’être un «gars du moulin» avec Hannah Brown

Les hôtes de Chatty Broads ne pouvaient pas non plus croire que Prewett ne tiendrait pas compte de la réputation de leader de cette saison.

“Vous partez avec un gars qui est connu pour avoir f * cking dans le moulin à vent”, a déclaré Ambrose. “Et tout ce à quoi je pouvais penser était … était-elle là pour quelqu’un d’autre?”

Les hôtes ont offert, peut-être qu’elle voulait que ce soit Luke Parker de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Mais Martinez a déclaré: “Je trouve cela difficile à croire.”

Ambrose a poursuivi ses réflexions en disant qu’elle ne savait pas ce que Prewett voulait de son expérience sur The Bachelor.

Je suis perplexe tout le temps, je ne comprends tout simplement pas ce qu’elle pensait qu’il allait se passer. À moins qu’elle ne me dise: «Je vais atteindre le solide numéro six et avoir une chance à Bachelorette et je ne pensais pas que j’allais finir ici. Je ne pensais pas que j’allais avoir des sentiments pour ce gars. »

“Elle ne semblait pas vraiment avoir un plan”, a déclaré Martinez.