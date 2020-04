À retenir: c’est ainsi qu’Anuel AA commémore cette époque où il a été emprisonné

Le chanteur urbain a commémoré le jour de son emprisonnement avec cette chanson controversée Vous ne cesserez de l’écouter!

03 avril 2020 22h35

Anuel AA Il est l’un des artistes les plus écoutés du genre urbain du moment, le 3 avril la carrière de ce portoricain a pris une tournure inattendue, qui a servi de support pour se dépasser.

“Ceux qui m’ont arrêté quand ils m’ont menotté m’ont dit” VOTRE CARRERA CABRON EST FINIE “et ils ont commencé à rire de moi !!!!!!! Je les détestais toute ma vie jusqu’à présent car grâce à cette humiliation je me suis forcé à ne plus jamais échouer dans la vie !!!!!!! # 3DeAbril LINK IN MY BIO ”

Quelques heures après la sortie de sa chanson, sur la plateforme YouTube “3 avril”, il a recueilli plus de 4 millions de vues. Folie totale!

Prouvant qu’il n’est même pas mis en quarantaine, au contraire, il profite du temps qu’il lui reste pour créer de nouvelles paroles pour ses fans.

Anuel s’est avéré être quelqu’un d’autre, sa carrière semble être au sommet du pic, avec sa fiancée Karol G.

