A runDisney Club, Disney Villains After Hours Foodie Guide, and More – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

runDisney a dévoilé un nouveau club exclusif.

Préparez-vous pour Disney Villains After Hours avec une cuisine spéciale.

Et plus!

Il est rare que les parcs d’attractions mettent en évidence l’une des traditions sans doute les plus populaires des parcs à thème Disney: les événements de course à pied. (Cela peut être dû au fait que cet écrivain n’est pas lui-même un coureur / une personne en forme.) Mais vous pouvez être le genre de personne qui aime courir et prend part à des événements sanctionnés par runDisney dans les parcs. Eh bien, cette nouvelle est pour vous: à partir du 18 février, vous pouvez acheter un abonnement dans leur nouveau club exclusif, Club runDisney. Vous bénéficierez d’avantages allant d’octobre 2020 à septembre 2021, y compris l’accès à un Virtual 10K (que je dois imaginer n’est pas aussi virtuel).

Comme mentionné dans une récente rubrique sur les parcs à thème, Magic Kingdom Park au Walt Disney World Resort sera le lieu de divertissement nocturne spécial avec les méchants de Disney de février à juillet de cette année. Vous pouvez découvrir de nombreuses nouveautés, des réunions de personnages aux spectacles uniques. Il y aura aussi, bien sûr, de la nouvelle nourriture, et le Disney Parks Blog a un guide gastronomique pour vous saliver. Bien que je ne puisse pas y assister, j’aime regarder ces plats par procuration, en particulier le Five Dozen Eggs Slush illustré ci-dessus, qui est de la crème glacée avec de la crème fouettée, de la cannelle et un cas instantané de diabète. (Au moins, ce n’est pas en fait cinq douzaines d’œufs.)

Cependant, plus tôt, au Walt Disney World Resort, le Festival international des arts Epcot. L’événement se déroule du 17 janvier au 24 février, mais si vous êtes abonné annuel, il y a encore plus d’excitation en magasin grâce à quelques exclusivités intéressantes. Vous pouvez obtenir des produits exclusifs, ainsi qu’un aimant Artful Mickey gratuit et des réductions sur les forfaits repas et les événements Disney à Broadway. L’événement marquera également l’arrivée de trois nouveaux films dans les pavillons Canada, France et Land, vous ne voudrez donc pas manquer.

La fin d’une année signifie qu’il y aura des prix à remettre, et ce n’est pas différent pour le monde des parcs à thème. Au Theme Park Insider, l’un de leurs prix annuels porte sur ce qui est adjacent aux parcs eux-mêmes: leur prix du meilleur hôtel de luxe a été décerné à Loews Portofino Bay, l’un des hôtels du quartier Universal Studios Orlando Resort. Portofino Bay a maintenant remporté l’honneur pour une neuvième fois record. Désolé, Disney – le seul honneur que vous pouvez obtenir ici est une mention honorable, pour Disney’s Animal Kingdom Lodge et Disney’s Wilderness Lodge.

Une légende Disney est tombée. Bob Mathieson est décédé récemment à l’âge de 85 ans. Ne vous sentez pas trop mal si vous ne pouvez pas trouver qui était Mathieson: bien qu’il ait été une partie intégrante du développement des parcs à thème Disney, il l’a fait en arrière-plan . À l’ouverture du Walt Disney World Resort en 1971, il a occupé le poste de directeur des opérations, devenant vice-président directeur des parcs au milieu des années 80. Il a fait partie de la Walt Disney Company pendant 34 ans – si vous aimez Disney World, vous pouvez remercier Mathieson pour sa main lors de son premier développement.

