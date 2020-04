A Space Odyssey »et l’humanisation de la machine

Dans le conte La sentinelle par Arthur C. Clarke, une pyramide extraterrestre sur la Lune a évalué le développement de la civilisation sur Terre. Lorsque les humains franchiront leur barrière entre l’espace et le temps et atteindront le satellite, ils seront suffisamment préparés et avancés pour entrer en contact avec cette race inconnue qui a placé une machine pyramidale sur la Lune. “Nous n’avons plus qu’à attendre”, dit le protagoniste de l’histoire.

Ce conte court mais complexe, encore impossible aujourd’hui, était la base sur laquelle Stanley Kubrick et l’écrivain et scientifique britannique ont créé le scénario de le plus grand film de science-fiction de tous les temps et la présentation du cinéma comme un outil qui interroge les raisons de notre existence. Et si ces questions n’ont pas de réponses maintenant, en 1968, l’année de sa sortie, les possibilités étaient encore moins nombreuses.

Les experts sont devenus, selon les experts, l’âge d’or des films de science-fiction avec des titres comme The Thing From Another World ou The Man from Planet X, tous deux de 51, ou internationalement la production de Godzilla en 1954. Conséquence des avancées technologiques de la Seconde Guerre mondiale, menées par les enquêtes et expérimentations des nazis , est que la science-fiction, en tant que genre au sein du cinéma, a non seulement célébré la créativité de l’homme en lui faisant traverser des mondes impossibles, mais aussi Il a exploré et présenté un éventail de possibilités pour l’avenir de l’humanité à partir d’une combinaison dévastatrice: l’homme, la science, la connaissance et l’inconnu.

Mais le genre a non seulement exploré des créatures fantastiques et la possibilité de découvrir d’autres planètes, mais aussi mélange d’horreur, de dystopie et de mondes post-apocalyptiques qui ont accru l’initiative de l’homme pour atteindre la Lune d’abord au milieu d’une course à l’espace dans lequel personne n’était le gagnant. C’est peut-être le référent le plus évident du plus grand travail de Kubrick; mais il y avait plus de un facteur social et politique qui se reflète dans l’argument de 2001: Une odyssée de l’espace.

L’année de la sortie du film, c’est upas l’un des plus influents de l’ère moderne et la vitesse à laquelle l’histoire humaine a pris. Chacun des événements qui se sont produits a en quelque sorte dicté la manière dont la société serait construite et sa base. Et pas seulement dans les aspects sociaux ou politiques, mais aussi dans l’art comme moyen de synthétiser la beauté, mais surtout de montrer les possibilités de l’homme en tant qu’être créatif individuellement et collectivement.

En 1968, Martin Luther King est assassiné à 39 ans. Six mois plus tard, lors des Jeux olympiques de Mexico, deux athlètes noirs pendant que l’hymne national américain jouait Salutation de Black Power en silence, devant des millions de personnes et avec une médaille d’or et de bronze au cou. Mais l’histoire de cette année a changé le monde, pas seulement l’Amérique. Ainsi, alors que la France vivait son Mai 68, à l’est le célèbre Printemps de Prague qui a été fermé violemment avec l’invasion de l’URSS.

Le Mexique a révélé avec une révolution étudiante, les deux faces de sa société et le déclin d’un État qui était maintenu au pouvoir par la résistance – ou peut-être par crainte – de la même population civile. Mais aussi, d’un côté plus gentil et à la suite de la naissance de la contre-culture, NBC a télévisé pour la première fois de l’histoire, un baiser interracial entre le capitaine blanc James Kirk et le lieutenant de série Uhura. Star Trek: “D’où je viens, la taille, la forme et la couleur ne font aucune différence.”

Et aussi, comme nous l’avons mentionné, à cause de la Seconde Guerre mondiale qui a divisé le monde, 1968 a eu lieu au milieu d’une guerre froide qui a fait place à l’arrivée de l’homme sur la Lune un an plus tard. pas avant, à travers le cinéma, d’offrir un premier témoignage de la face de l’univers et de la portée de l’humanité. Et avec cela, nous arrivons à la première 2001: Une odyssée spatiale, chef-d’œuvre visuel du septième art grâce à Stanley Kubrick et chef-d’œuvre littéraire du réalisateur aux côtés d’Arthur C. Clarke.

Clarke et Kubrick ont ​​formé le couple parfait pour concevoir une histoire qui n’allait pas au-delà des possibilités de la technologie, mais en même temps protagoniste de la transcendance et de sa relation intime avec l’existence de l’hommee. Ainsi, un réalisateur et un scientifique ont construit la base du genre de science-fiction dans le cinéma et l’objectif à atteindre par les prochains cinéastes.

Dans La Sentinelle est une pyramide alors qu’en 2001 c’est un monolithe qui assiste à l’un des premiers pas de l’homme quand l’un des protohominides du film découvre dans un os, un outil ou une arme qui laisse place à sa forme active dans la nature qui, à des millions d’années d’intervalle, marquerait l’arrivée de l’humain sur la Lune où est un autre monolithe – ou est-ce le même? – qui vous invite à une expédition à Jupiter. Et avec ce premier contact, ça commence une histoire dans laquelle rien n’est ce qu’il semble, pas même l’homme:

Les astronautes Bowman et Poole, sont choisis pour aller à Jupiter et vivre avec HAL, un supercalculateur à intelligence artificiellel qui, sur la base de certains jugements, décide d’exterminer l’équipage en raison de son refus de poursuivre sa mission. À première vue, nous sommes confrontés à la même vieille histoire: les machines se rebellent contre leur créateur. Cependant, avec Kubrick et ses superbes visuels – qui coûtent environ 3 millions de livres au total – rien n’est ce qu’il devrait être et tout devient un jeu d’esprit similaire à celui de HAL avec David Bowman.

En fait, et malgré le fait que Kubrick ait révélé dans une étrange interview que son 2001 était une représentation “d’entités divines, de créatures pleines d’énergie, intelligentes et sans aucune forme”, la vérité derrière c’est une autre: HAL est le seul «humain» du film qui, avec une voix robotique, est capable d’émettre une certaine émotion quant à la survie d’une machine face à la menace d’être déconnectée.. L’une des scènes d’horreur du film, mais plus humaine et révélatrice, est quand Bowman confronte HAL après avoir lu ses lèvres et appris ses plans pour fermer le système. Comme si c’était un Interaction entre deux humains, Dave réagit avec chagrin et peur aux nouvelles de HAL alors que la machine parle de l’importance de la mission comme si c’était un rêve Mais comment raisonner sentimentalement devant une machine ou vice versa?

Dave, cette conversation ne peut plus servir. Au revoir ”.

Cependant, il n’y a rien de plus clair sur la bande que Déclaration finale de HAL lorsque Dave atteint l’esprit de l’ordinateur et l’éteint. Comme s’il s’agissait d’une personne, la machine supplie sa «vie» sans la possibilité, désormais contraire, de privilégier les sentiments et les passions:

Dave, arrête! Arrête, tu veux? Arrête, Dave. Voulez-vous arrêter, Dave? Arrête, Dave. J’ai peur, j’ai peur, Dave. Dave, mon esprit s’en va. Je peux le sentir, je le sens. Mon esprit s’en va. Cela ne fait aucun doute. Je peux le sentir, je peux le sentir, je peux le sentir. J’ai peur. Bonjour, monsieur. Je suis un ordinateur HAL 9000… ”. Parce que si l’homme construit la machine, il doit y avoir une certaine humanité en elle …

2001: Une odyssée de l’espace ce n’est pas un film amusant, ce n’est même pas digeste; cependant, ses cinq années de planification et ses deux autres tournages l’ont rendu nécessaire dans la course à l’espace de l’époque et nécessaire maintenant que Nous sommes directement confrontés aux pires craintes de l’humanité, qui dépassent notre portée en tant que civilisation technologique, mais en tant que communauté en soi qui ne trouve nulle part son sens de l’humanité.

Chaque concept philosophique présent dans le film est renforcé par la capacité de Kubrick à exploiter le cinéma comme support visuel. qu’en 1968 il a suscité plus de doutes que d’applaudissements et qu’en 2018, avec tout le mystère qui l’entoure, est devenu l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.