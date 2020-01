A-t-elle ignoré les félicitations de Selena Gomez?

Demi Lovato est l’une des performances les plus mémorables des Grammy Awards 2020. Selena Gomez, bien qu’elle n’ait pas assisté à la cérémonie, faisait partie de ceux qui l’ont félicitée en ligne par la suite. Lovato a-t-elle reconnu ses félicitations? Découvrons-le.

Demi Lovato et Selena Gomez ont grandi ensemble

Demi Lovato et Selena Gomez aux Teen Choice Awards 2011 | Jason Merritt / .

Peu d’amitiés de célébrités ont des origines comme celle-ci. Gomez et Lovato se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Barney & Friends, où ils étaient tous les deux de jeunes acteurs. Ils sont apparus dans plusieurs épisodes ensemble, avant de passer à la chaîne Disney à la même époque.

À la Maison de la souris, Gomez a débarqué sa propre série, Wizards of Waverly Place. Lovato a joué dans les films de Camp Rock avant d’obtenir son propre spectacle, Sonny With A Chance. Gomez est apparue sur ce dernier comme elle-même pour un épisode, et les deux ont également fait un film ensemble: The Princess Protection Program.

Les stars de Disney ont eu une chute (ou deux)

Même lorsque vous avez une base aussi solide, les amitiés connaissent des hauts et des bas. Lovato et Gomez ont commencé à se séparer au moment où ils ont tous deux quitté Disney Channel pour autre chose. C’est également à ce moment-là que Lovato est allée en cure de désintoxication, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Gomez n’était pas là pour son amie de longue date.

Mais ils ont réussi à réparer les clôtures à quelques reprises. La photo ci-dessus, prise en 2013, est clairement destinée aux médias qui ont rendu compte de leur amitié chancelante. La navigation n’a pas toujours été fluide, mais une autre réunion en 2017 semblait indiquer que les choses allaient bien. Bien sûr, 2020 est une autre histoire…

Lovato a chanté aux Grammy Awards 2020

Lovato a passé un peu de temps sous les projecteurs après sa surdose de 2018. Elle a ensuite commencé à revenir à la comédie, apparaissant sur Will & Grace et taquinant son prochain film, Eurovision. Mais ce que les fans voulaient vraiment, c’était de la musique. Et Lovato a livré – en grand.

Aux Grammy Awards 2020, l’artiste a fait un retour incroyable sur scène. Elle a interprété une nouvelle chanson, «Anyone», qu’elle a écrite juste avant son overdose. C’est une chanson vraiment révélatrice sur son état mental à l’époque, et Lovato a livré une performance obsédante.

Gomez l’a félicitée

En plus des applaudissements tonitruants et de l’ovation debout qu’elle a reçue aux Grammys, Lovato a également reçu de nombreux éloges en ligne. Parmi ceux qui ont remarqué sa performance? Son vieux copain, Gomez, qui a été occupé récemment à promouvoir sa propre nouvelle musique.

Dans son histoire Instagram, Gomez a révélé qu’elle regardait Lovato aux Grammys. Elle a écrit: «J’aimerais qu’il y ait des mots pour décrire à quel point ce moment était beau, inspirant et mérité. Demi, je suis si heureux pour toi. Merci pour votre courage et votre bravoure. »Stans des deux devait être ravi.

Pourquoi Lovato n’a-t-il pas remercié Gomez?

Mais curieusement, le sentiment n’a pas été retourné. Dans les heures qui ont suivi, Lovato a partagé les éloges de nombreuses autres personnes sur sa propre histoire Instagram, notamment Christina Aguilera, Sam Smith et Emily Hampshire, la star de Schitt’s Creek. Les commentaires de Gomez étaient sensiblement absents.

Lovato a-t-elle délibérément ignoré la reconnaissance de son ancienne meilleure amie en raison de son allégeance actuelle à Scooter Braun et, par procuration, Justin Bieber? Ou a-t-elle simplement raté les remarques de Gomez – après tout, la chanteuse Rare ne l’a pas taguée dans le post. Nous ne le saurons peut-être jamais.