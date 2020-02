À tous les garçons 3 détails taquinés par Lana Condor – / Film

Que se passe-t-il après heureusement pour toujours? Beaucoup de grandir, selon À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore étoile Lana Condor. La protagoniste naïve des To All the Boys Ive Loved Before rédigera sa dernière lettre avec To All the Boys 3, qui a déjà terminé le tournage, selon Condor.

Mais après tous les manigances rom-com que Lara Jean Covey et Peter Kavinsky ont traversés dans les deux derniers films, où cela les laisse-t-il dans le troisième et dernier film To All the Boys? Condor a dévoilé ce que Lara Jean va vivre et le fait qu’elle grandisse au cours de sa dernière année de lycée, avec de nouveaux détails To All the Boys 3.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Condor a taquiné quelques détails de To All the Boys 3 sur le voyage romantique et personnel de Lara Jean.

“Je pense vraiment qu’elle est passée du premier, mais elle se retrouve toujours, et comme nous tous les humains, nous continuons à nous retrouver pour le reste de nos vies”, a-t-elle déclaré à propos de la lycéenne amoureuse de livres d’amour. Le deuxième film, qui a adapté P.S de Jenny Han. I Still Love You, le deuxième livre de sa série To All the Boys, repris avec Lara Jean Covey et Peter Kavinsky, sortent maintenant officiellement. Mais les insécurités de Lara Jean commencent à contrecarrer leur relation heureuse – sans parler de son flirt avec l’ancien béguin, le sensible John Ambrose (Jordan Fisher) – dans une suite qui a offert un regard souvent frustrant mais rafraîchissant sur ce qui se passe après.

Mais Lara Jean a encore beaucoup de choses à faire dans le troisième film, qui vient de terminer le tournage et est basé sur le livre de Han en 2017 Toujours et pour toujours, Lara Jean. Ce ne sera pas seulement une croissance romantique, Condor taquina THR, mais une croissance personnelle:

«C’est sa dernière année, alors elle essaie de comprendre réellement ce qu’elle va faire pour son avenir, comme faire des choix pour ce qui vous convient par rapport à ce que vous voulez en ce moment parce que vous voulez rester avec quelqu’un. C’est super difficile, non?

Ce que je peux dire, c’est qu’elle fait face à des choix réels, réels. Ce que j’aime dans le troisième film, c’est qu’elle prend tout son sens. C’est un début complet, un milieu, une fin, et pour moi, c’était génial en tant qu’acteur parce que j’avais tout le temps du monde pour jouer et grandir et me sentir bien avec la façon dont nous finissions les choses. “

Il semble que le triangle amoureux entre Lara Jean, Peter et John Ambrose ne soit pas tout à fait fini, bien que Lara Jean ait choisi Peter à la fin de P.S. Je t’aime encore. Mais j’espère que le film n’allongera pas le triangle amoureux, et se concentrera plutôt sur le passage à l’âge adulte de Lara Jean et la lutte avec son avenir. Les films To All the Boys sont bien établis en tant que films romantiques, mais il serait intéressant de voir que le film traite de manière réaliste de l’idée de sortir avec le jock du lycée et comment l’idéal de sortir avec le petit ami rêveur du lycée ne ne durera pas toujours pour toujours.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour le tout nouveau titre To To the Boys 3. To All the Boys: P.S. I Still Love You est maintenant en streaming sur Netflix.

