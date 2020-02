À tous les garçons: P.S. I Still Love You Netflix Soundtrack List

La suite du film Netflix au succès retentissant, To All The Boys est arrivé sur Netflix dans le monde entier et présente une fois de plus une bande sonore bien remplie. Voici la liste complète des chansons de la suite de To All The Boys.

Comme avec la première bande originale de films, il y a un mélange de musique pop et romantique pour s’adapter au rythme et au style du film.

Le deuxième film continue l’histoire de Lara Jean avec Peter étant sa petite amie, mais tout sera parfait? Apparemment pas comme un vieux béguin réapparaît.

Chansons en vedette dans les bandes-annoncesJ’aime mieux – LauvNobody compare to You – Gryffin & Katie PearlmanFull Soundtrack List MovieThen He Kissed Me – The CrystalsMidnight Sun – OTR and UkiyoI Can’t Believe – CYNOpen Tales – Bora Yorklift me from from the ground – San Holo featuring Sofie WintersonTal Uno – BarrieYou’re Mine – Lola MarshLovers – Anna of the NorthYou mine Mine – Lola MarshMidway – Bad Bad HatsClovers – BarrieWay Back In – Âge et ÂgePourple Hat – Sofi TukkerPsychic Reader – Bad Bad HatsAges of Consent – CayetanaOcean Eyes – Umai , Andee FletcherI Want It That Way – Cole Bunch (interprété à l’origine par Backstreet Boys) Talk With Your Hand – Bad Bad HatsCandy – Bad Child & Ryan ChambersHeartbeat – MarksIt Hurts – Bad Bad HatsG OOD – Erin McCarleyKill This Love – BLACKPINKMoral of the Story – AsheGirls veut juste s’amuser – Nina NesbittAlewife – ClairoCrashing – ILLENIUM avec BahariYou should be Dancin g – Les nouveaux respects que je serai jamais – Cardigan Chaz Quelque chose comme ça – GordiAbout Love – MARINAHonest – Hanne MjoenBetter By Myself – Hey VioletTo All the Boys: P.S. Je t’aime toujours Spotify Soundtrack

Dans le cas où vous souhaitez enregistrer les chansons présentées dans le deuxième film de To All The Boys, nous avons mis en place une liste de lecture avec chaque chanson en vedette (le cas échéant).

Avez-vous apprécié la bande originale de To All The Boys: P.S. Je t’aime encore? Faites-le nous savoir dans les commentaires et si nous avons raté une chanson, faites-le nous savoir.