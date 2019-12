A Triumph Family Christmas, Conan devient un centre commercial Santa & More / Film

C'est le jour de Noël, et si vous avez ouvert tous vos cadeaux et que vous avez toujours affaire à une maison pleine de famille, vous avez probablement besoin de rire. Heureusement, pendant tout ce mois, Conan O’Brien et l'équipe de Team Coco ont fouillé les archives de Late Night avec des épisodes de Conan O’Brien. Ils ont déterré certains des meilleurs documents de vacances de Conan, et nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures comédies de Noël qu'il a proposées au fil des ans.

Tout d'abord, Conan est revenu sur certaines des promotions de Noël classiques avec l'argile en stop-motion, mais celle-ci est un peu plus horrible. C'est encore plus effrayant que certains des monstres les plus terrifiants de The Nightmare Before Christmas.

Bien sûr, ce ne serait pas un Noël classique de Conan sans un petit Triumph the Insult Comic Dog à sonner pendant la période des fêtes. Dans ce segment, Triumph reçoit sa propre offre spéciale de Noël en famille, ainsi que des amis canins moins coopératifs. Triumph lit une histoire, se moque d'un concert de Noël, rassemble une équipe de football et partage un moment émouvant avec Conan lui-même.

Conan a l'habitude de s'asseoir derrière un bureau, mais il n'a pas l'habitude de s'asseoir et de demander aux enfants ce qu'ils veulent pour Noël. Mais il obtient un cours intensif dans le concert en apprenant à devenir un centre commercial Santa Claus. Cela comprend la mise en place d'un costume de Père Noël, l'apprentissage des règles pour être le grand homme et le fait d'avoir du temps avec de vrais enfants.

Conan sort de nouveau du bureau, cette fois pour rejoindre des chanteurs de Noël professionnels alors qu'ils essaient de répandre de la joie de Noël. Nous parlons du genre de chanteurs qui portent des vêtements d'antan des Noëls d'il y a des décennies.

Enfin, Conan organise sa propre cérémonie d’éclaircissement avec l’aide de Nancy O’Dell. Sauf que ce n'est pas une cérémonie traditionnelle d'allumage des arbres, car au lieu de cela, ils sonnent dans l'éclairage annuel de The Vigoda. Ce n'est autre que Abe Vigoda, le vrai symbole de Noël.

Pour encore plus de rires des Fêtes, consultez la chaîne YouTube Team Coco.

