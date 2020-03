À venir à Disney + cette semaine (Royaume-Uni / Irlande) – Elephants & Dolphin Reef

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + au Royaume-Uni et en Irlande cette semaine. Les temps forts comprennent deux nouveaux films DisneyNature, “Elephant” et “Dolphin Reef”, qui sont également accompagnés de “making of” de documentaires.

Parmi les autres temps forts de cette semaine, citons de nombreuses séries Disney + Original, dont “Star Wars: The Mandalorian” et deux épisodes de “The Clone Wars”.

Ce n’est qu’une première liste de ce que nous savons jusqu’à présent, puisque Disney n’a pas officiellement dévoilé ses plans de sortie d’avril, donc la liste est susceptible de changer et certains contenus peuvent varier.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 3 avril

Disney + Originals

Éléphant – Première



Elephant »suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils vif Jomo alors que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari. Dirigée par leur grande matriarche, Gaia, la famille est confrontée à une chaleur brutale, à des ressources en diminution et à des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leur ancêtre dans une quête pour atteindre un paradis vert et luxuriant.

«Sur les traces de l’éléphant», – Making Of Elephant

Dolphin Reef – Première

Il est temps pour un jeune grand dauphin du Pacifique nommé Echo de grandir. Rapporté par Natalie Portman.

Plonger avec les dauphins – «Dolphin Reef dans les coulisses» – Première

Dans les coulisses, regardez la fabrication de Dolphin Reef.

Classe de magasin

Épisode 106 – «Downhill Derby»

Les équipes doivent concevoir et construire des coureurs de derby de descente surdimensionnés.

Dimanches en famille Disney

Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

Les dames Pyle-Lawrence rejoignent l’hôte Amber Kemp-Gerstel sur un projet inspiré de Minnie Mouse.

Un jour à Disney

Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

La star de Frozen the Musical, Patti Murin, donne un aperçu des coulisses du fonctionnement interne rarement vu de l’un des plus grands succès de Broadway. Des moments dans les coulisses, des rituels d’avant-spectacle et la très convoitée ligne d’autographes NYC Stage Door sont tous exposés alors que Patti donne vie à l’une des princesses préférées de Disney pour les amateurs de théâtre de tous âges.

Soyez notre chef

Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Au deuxième tour de «Soyez notre chef», deux nouvelles familles, les familles Wells et Platt, sont chargées d’un défi inspiré de «Big Hero 6» pour préparer un dessert sain et délicieux. Mais avant de se diriger vers la cuisine, les familles visitent le super-câlin Baymax à Epcot pour trouver l’inspiration. Les deux familles espèrent leur première victoire. Mais qui s’effondrera en premier?

Disney Insider – Épisode 3

Aucun détail n’a encore été fourni.

Le Mandalorien

Chapitre 4

Le Mandalorien s’associe à un ancien soldat pour protéger un village des pillards.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 103 – «Les merveilles»

Après avoir «perdu» son téléphone et raté une répétition importante, Nini soupçonne qui est responsable de son combat avec malchance et, de façon surprenante, riposte. EJ confronte Ricky à propos d’une messagerie vocale sincère laissée à Nini. Pendant ce temps, M. Mazzara se méfie du passé de Mlle Jenn.

Marvel’s Hero Project

Épisode 103 – «Adonis imparable»

Quand Adonis a perdu la vue à 5 ans, il n’a pas perdu son ambition de jouer un jour au football professionnel. Maintenant, en tant que célèbre porteur de ballon pour son équipe de lycée, il a changé la façon dont les gens voient ceux qui ont une déficience visuelle, sur le terrain et à l’extérieur. Déjà un héros local, l’histoire d’Adonis est sur le point d’être diffusée dans le monde lorsque Marvel fait de lui un super héros.

L’histoire de l’imagination



3e partie

Michael Eisner et Frank Wells sauvent Imagineering et encouragent une croissance généralisée. Ils rendent Disney cool et pertinent avec les adolescents. Chaque projet de design que les Imagineers touchent se transforme en or. Le joyau de la couronne, Euro Disneyland, dépasse le budget et rencontre la résistance. Une mauvaise couverture médiatique et des faux pas culturels entraînent une faible fréquentation. Humilié, la direction évite les futurs Magic Kingdoms.

Choix de la litière – Épisode 103 – «L’entraînement commence»

Après être retourné à Guide Dogs for the Blind, les chiens commencent une formation formelle.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Billy se donne beaucoup de mal pour poser la question à sa petite amie avec un flash mob musical à Disneyland. Jordan et Matthew célèbrent leurs racines italiennes lors de leur mariage avec une sérénade de la sensation d’opéra Jackie Evancho.

Journal d’un futur président – Épisode 3 «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Forky pose une question

“Qu’est-ce que l’art?”

M. Pricklepants mentor Forky sur les complexités d’être un acteur et l’art d’une performance convaincante.

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 705 «Autant en emporte une trace»

Après avoir quitté l’Ordre Jedi, Ahsoka Tano se retrouve dans le monde souterrain de Coruscant où elle se lie d’amitié avec le pilote en herbe Trace Martez. Enrôlé par la sœur de Trace, Rafa, pour aider à construire des droïdes dangereux, Ahsoka choisit de garder son Jedi passé un secret dans “Autant en emporte une trace”, un tout nouvel épisode de “Star Wars: The Clone Wars” ce VENDREDI 20 mars sur Disney +.

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 706 «Deal No Deal»

Lorsque Trace Martez pilote son précieux navire sur un travail mystérieux organisé par sa sœur Rafa, Ahsoka est alarmée d’apprendre qu’ils transportent pour le mal Pyke Syndicate. Craignant que son vaisseau ne soit en danger, Trace prend une décision irréfléchie qui les met tous en péril dans «Deal No Deal», un tout nouvel épisode de «Star Wars: The Clone Wars».

Qu’attendez-vous pour regarder cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.