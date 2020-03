À venir à Disney + en avril (Australie / Nouvelle-Zélande)

Disney a officiellement annoncé la gamme Disney + d’avril pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, y compris tous les nouveaux originaux tels que Elephant et Dolphin Reef. De plus, il y aura de nombreux nouveaux ajouts à la bibliothèque, notamment Pixar’s Onward et X-Men: Dark Phoenix.

Cette liste est susceptible de changer.

Voici le récapitulatif:

3 avril

Life on the Edge – Première

Dolphin Reef – Première

Plonger avec les dauphins – Premiere

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Disney’s Fairy Tale Weddings, Finale – Épisode 208 – «Marry ME»

Shop Class – Épisode 106 – «Downhill Derby»

Les dimanches en famille Disney – Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

One Day At Disney – Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

Soyez notre chef – Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Un conte de deux créatures

En un mot

COSMOS: une odyssée spatio-temporelle

Fontaine de jouvence de Don

Blanchisserie pour chiens Donald

Double dribble

Dragon autour

Couché tôt

Elmer Elephant

Hameçons (S1-3)

Comment jouer au football

Lambert, le lion des moutons

Sur la glace

Hors échelle

Pingouins

Fête de Pluton

Sonny avec une chance (S1-3)

Le garçon qui a parlé aux blaireaux

Le nouveau voisin

Le petit

10 avril

Une célébration de la musique de Coco – Première – Spécial

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 708 – «Encore une fois»

Shop Class – Episode 107 – «Prêt pour le lancement»

Disney Family Sunday – Épisode 123 – «Minnie Mouse: Kite»

Un jour à Disney – Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Soyez notre chef – Épisode 103 – «Hidden Within»

Eddie The Eagle

Edward Scissorhands

Nuit au musée

Nuit au musée: Secret de la tombe

Paradise Island (S1)

Playtime avec Puppy Dog Pals (S1)

Tut’s Treasures: Hidden Secrets (S1)

17 avril

Star Wars: The Clone Wars – Episode 709 – «Les vieux amis ne sont pas oubliés»

Cours d’atelier – Finale – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Les dimanches en famille Disney – Épisode 124 – «Finding Nemo: Terrarium»

One Day At Disney – Episode 120 – “Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager”

Soyez notre chef – Épisode 104 – «Curieux et curieux»

Le journal d’un dégonflé: canicule

Restons ensemble

Achat de Pluton

18 avril

Z.O.M.B.I.E.S 2

22 avril

Fichiers Fury

24 avril

Pixar’s Onward

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Disney Family Sunday – Épisode 125 – «WALL • E: Recycling Container»

One Day At Disney – Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Soyez notre chef – Épisode 105 – «Au-delà du récif»

X-Men: Dark Phoenix

Jane Goodall: L’espoir

Homme dans l’espace

Mars et au-delà

Le wapiti olympique

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + en avril?

Inscrivez-vous maintenant au pack Disney Streaming (Disney +, ESPN + et Hulu financé par la publicité) via Hulu

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .