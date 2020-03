À venir à Disney + en avril (Royaume-Uni / Irlande)

Avril sera plein de nouveaux contenus à venir sur Disney + au Royaume-Uni et en Irlande, qui incluent de nombreuses séries Disney + Original, notamment Star Wars: The Mandalorian & Clone Wars, ainsi que de nouveaux spectacles tels que Shop Class & Be Our Chef. Il y aura également beaucoup de nouveaux contenus DisneyNature tels que Elephant et Dolphin Reef.

Ce n’est qu’une première liste de ce que nous savons jusqu’à présent, donc la liste est susceptible de changer et certains contenus peuvent varier selon votre pays.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 3 avril

Disney + Originals

l’éléphant

Elephant »suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils vif Jomo alors que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari. Dirigée par leur grande matriarche, Gaia, la famille est confrontée à une chaleur brutale, à des ressources en diminution et à des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leur ancêtre dans une quête pour atteindre un paradis vert et luxuriant.

«Sur les traces de l’éléphant», Making Of Elephant

Récif de dauphin

Première

Il est temps pour un jeune grand dauphin du Pacifique nommé Echo de grandir. Rapporté par Natalie Portman.

Plonger avec les dauphins – «Dolphin Reef dans les coulisses»

Première

Dans les coulisses, regardez la fabrication de Dolphin Reef.

Classe de magasin

Épisode 106 – «Downhill Derby»

Les équipes doivent concevoir et construire des coureurs de derby de descente surdimensionnés.

Dimanches en famille Disney

Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

Les dames Pyle-Lawrence rejoignent l’hôte Amber Kemp-Gerstel sur un projet inspiré de Minnie Mouse.

Un jour à Disney

Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

La star de Frozen the Musical, Patti Murin, donne un aperçu des coulisses du fonctionnement interne rarement vu de l’un des plus grands succès de Broadway. Des moments dans les coulisses, des rituels d’avant-spectacle et la très convoitée ligne d’autographes NYC Stage Door sont tous exposés alors que Patti fait vivre l’une des princesses préférées de Disney pour les amateurs de théâtre de tous âges.

Soyez notre chef

Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Au deuxième tour de «Soyez notre chef», deux nouvelles familles, les familles Wells et Platt, sont chargées d’un défi inspiré de «Big Hero 6» pour préparer un dessert sain et délicieux. Mais avant de se diriger vers la cuisine, les familles visitent le super-câlin Baymax à Epcot pour trouver l’inspiration. Les deux familles espèrent leur première victoire. Mais qui s’effondrera en premier?

Disney Insider – Épisode 3

Aucun détail n’a encore été fourni.

Le Mandalorien

Chapitre 4

Le Mandalorien s’associe à un ancien soldat pour protéger un village des pillards.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 103 – «Les merveilles»

Après avoir «perdu» son téléphone et raté une répétition importante, Nini soupçonne qui est responsable de son combat avec malchance et, de façon surprenante, riposte. EJ confronte Ricky à propos d’une messagerie vocale sincère laissée à Nini. Pendant ce temps, M. Mazzara se méfie du passé de Mlle Jenn.

Marvel’s Hero Project

Épisode 103 – «Adonis imparable»

Quand Adonis a perdu la vue à 5 ans, il n’a pas perdu son ambition de jouer un jour au football professionnel. Maintenant, en tant que célèbre porteur de ballon pour son équipe de lycée, il a changé la façon dont les gens voient ceux qui ont une déficience visuelle, sur le terrain et à l’extérieur. Déjà un héros local, l’histoire d’Adonis est sur le point d’être diffusée dans le monde lorsque Marvel fait de lui un super héros.

L’histoire de l’imagination



3e partie

Michael Eisner et Frank Wells sauvent Imagineering et encouragent une croissance généralisée. Ils rendent Disney cool et pertinent avec les adolescents. Chaque projet de design que les Imagineers touchent se transforme en or. Le joyau de la couronne, Euro Disneyland, dépasse le budget et rencontre la résistance. Une mauvaise couverture médiatique et des faux pas culturels entraînent une faible fréquentation. Humilié, la direction évite les futurs Magic Kingdoms.

Choix de la litière – Épisode 103 – «L’entraînement commence»

Après être retourné à Guide Dogs for the Blind, les chiens commencent une formation formelle.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Billy se donne beaucoup de mal pour poser la question à sa petite amie avec un flash mob musical à Disneyland. Jordan et Matthew célèbrent leurs racines italiennes lors de leur mariage avec une sérénade de la sensation d’opéra Jackie Evancho.

Journal d’un futur président – Épisode 3 «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Forky pose une question

“Qu’est-ce que l’art?”

M. Pricklepants mentor Forky sur les complexités d’être un acteur et l’art d’une performance convaincante.

Star Wars: The Clone Wars Episode 705 «Autant en emporte une trace»

Après avoir quitté l’Ordre Jedi, Ahsoka Tano se retrouve dans le monde souterrain de Coruscant où elle se lie d’amitié avec le pilote en herbe Trace Martez. Enrôlé par la sœur de Trace, Rafa, pour aider à construire des droïdes dangereux, Ahsoka choisit de garder son Jedi passé un secret dans “Autant en emporte une trace”, un tout nouvel épisode de “Star Wars: The Clone Wars” ce VENDREDI 20 mars sur Disney +.

Star Wars: The Clone Wars Épisode 706 “Deal No Deal”

Lorsque Trace Martez pilote son précieux navire sur un travail mystérieux organisé par sa sœur Rafa, Ahsoka est alarmée d’apprendre qu’ils transportent pour le mal Pyke Syndicate. Craignant que son vaisseau ne soit en danger, Trace prend une décision irréfléchie qui les met tous en péril dans «Deal No Deal», un tout nouvel épisode de «Star Wars: The Clone Wars».

Vendredi 10 avril

Disney + Originals

Une célébration de la musique de Coco

Première – Spécial

Un aperçu de la production musicale de «Coco: une expérience de concert live-to-film», présentée au Hollywood Bowl historique.

Star Wars: La guerre des clones Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Prisonnière des Pykes, Ahsoka et les sœurs Martez tentent de s’échapper.

Star Wars: The Clone Wars Episode Episode 708 – «Encore une fois»

Ahsoka négocie la liberté des sœurs et fait une découverte surprenante.

Dimanches en famille Disney

Épisode 119 – «Minnie Mouse: Kite»

La famille Ruvalcaba rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour construire un engin aérien inspiré de Minnie Mouse.

Classe de magasin

Épisode 107 – «Prêt pour le lancement»

Six équipes en demi-finale construisent et lancent des engins spatiaux capables de transporter des charges utiles d’œufs.

Un jour à Disney

Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Francheska Roman, Candy Maker on Main Street, États-Unis, donne un aperçu exclusif de la fabrication des friandises préférées de Disneyland Resort. Alors que Francheska partage ses parties préférées du travail, elle illustre également la compétence, le soin et le dévouement qui entrent dans la confection de chaque confection sur le thème de Disney.

Soyez notre chef

Épisode 103 – «Hidden Within»

De retour à la cuisine pour un autre tour, la famille Merrill affronte de nouveaux arrivants, la famille Perez, pour un défi sur le thème «Mulan». Ce tour, les familles doivent créer un plat principal. Mais comme pour le voyage de Mulan pour trouver son guerrier caché intérieur, les équipes doivent utiliser un ingrédient inattendu et caché dans leur plat pour remporter la victoire.

Disney Insider – Épisode 4



Aucun détail n’a encore été fourni.

Chapitre 5 de Mandalorian

Le Mandalorien aide un chasseur de primes recrue qui est au-dessus de sa tête.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 104 – «Blocage»

Après que Nini découvre que E.J. n’est pas ce qu’elle pense qu’il est, Ashlyn se fait prendre au milieu. Gina et E.J. faites équipe comme des «merveilles», et Ricky reçoit un visiteur inattendu à la maison.

Choix de la litière – Épisode 104 – «Formation de niveau supérieur»

Les chiens dresseurs avancent. Le sort d’Amara est déterminé. Raffi est retourné pour une formation officielle.

L’histoire de l’imagination

Partie 4 – «Hit or Miss»

Après un ralentissement tragique, Michael Eisner prend du recul par rapport au stress créatif et embauche des gestionnaires soucieux des affaires pour combler le vide. Le pendule oscille de l’art au commerce. Les Imagineers entrent dans une ère d’austérité. Si certains projets connaissent un énorme succès, d’autres sont annulés et d’autres encore déçoivent. Le motif semble irréversible.

Forky pose une question

“Qu’est-ce que le temps?”

Rex utilise l’âge des vrais dinosaures comme exemple pour donner à Forky une compréhension du concept du temps.

Marvel’s Hero Project

Épisode 104 – «Here Comes Hailey»

Lorsque la grand-mère de Hailey a commencé à souffrir de la maladie d’Alzheimer, Hailey avait peur de perdre le lien étroit qu’ils partageaient. Hailey a donc trouvé un moyen de se connecter. Grâce à la puissance des puzzles, Hailey enseigne aux autres enfants aux prises avec la démence de leurs proches comment établir des liens pour une famille solide. Maintenant, Marvel reconnaîtra son travail compatissant alors qu’elle fait partie du projet Hero de Marvel.

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 204 «Un mariage pandoran»

Patrice et Dontrell deviennent le premier couple jamais marié à Pandora, The World of Avatar. Alyssa et Scott honorent des générations de «ohana» à Aulani, A Disney Resort & Spa, avec une performance surprise de la chanteuse et guitariste Kina Grannis.

Journal d’un futur président

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour arrêter d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Vendredi 17 avril

Disney + Originals

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 709 – «De vieux amis non oubliés»

Anakin et Obi-Wan doivent décider d’aider Ahsoka à poursuivre Maul ou de sauver Palpatine.

Classe de magasin

Final – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Les finalistes se disputent le titre «Shop Class Champs» en construisant des forts d’arrière-cour contemporains.

Dimanches en famille Disney

Épisode 124 – «Trouver Nemo: Terrarium»

La famille Chaney rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un projet inspiré par «Finding Nemo» et «Finding Dory» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 120 – «Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager»

Steve Sligh aide à donner vie aux films en tant que directeur principal du Golden Oak Ranch. Historiquement, ce lieu de tournage légendaire a accueilli l’élite hollywoodienne et a même servi de retraite à Walt. Plus de 60 ans plus tard, cette propriété de près de 900 acres fonctionne toujours comme un lieu de tournage fonctionnel dans un souci de conservation.

Soyez notre chef

Épisode 104 – «Curieux et curieux»

La famille Perez fait face à la famille Robbins pour un défi «Alice au pays des merveilles». Après avoir rencontré Alice et le chapelier fou et mangé une queue de chat du Cheshire au Magic Kingdom Park, ils doivent utiliser cette inspiration pour préparer leur propre version d’un dessert de la taille d’une bouchée.

Disney Insider – Épisode 5



Aucun détail n’a encore été fourni.

Le Mandalorien – Chapitre 6

Le Mandalorien rejoint un équipage de mercenaires pour une mission dangereuse.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 105 – «Retrouvailles»

Mlle Jenn organise une soirée entre filles avec Kourtney et Nini pour aider Nini à se débarrasser du drame des garçons, tandis que les autres enfants du théâtre assistent à la danse East High Homecoming, où Carlos apprend à danser comme tout le monde le regarde.

Choix de la litière – Épisode 105 – «Rencontrez votre partenaire»

Les chiens en formation avancée passent leurs examens finaux dans l’espoir d’être jumelés avec des clients.

Marvel’s Hero Project

Épisode 105 – «Mighty Rebekah»

Rebekah a pour mission de protéger les autres de la haine et de faire du monde un endroit plus sûr et plus aimant pour tout le monde. Sensibiliser les jeunes LGBTQ et se faire connaître comme modèle pour les autres enfants a fait d’elle un héros. Elle ne le sait pas encore, mais Rebekah est initiée à un petit groupe d’enfants extraordinaires, alors qu’elle rejoint le projet Hero de Marvel.

L’histoire de l’imagination

Partie 5 – «Un carrousel de progrès»

Bob Iger ramène Imagineering à la base de l’ADN de Disney – la qualité l’emporte. Il modernise la formule. En investissant stratégiquement dans le contenu créatif, l’expansion internationale et les nouvelles technologies, il permet aux Imagineers d’augmenter les parcs existants dans le monde entier, en particulier les parcs récents qui n’ont pas répondu aux attentes. Après une décennie, les parcs n’ont jamais été aussi beaux.

Mariages de contes de fées Disney – «Conçu pour t’aimer» Épisode 205



Ana manquait à sa sœur lors de son mariage, mais la magie de Disney fait des rêves une réalité, et l’artiste primée aux Grammy Awards Tori Kelly se produit. Melanie & Nathan se retrouvent après des décennies avec une cérémonie à bord du Disney Wonder en Alaska.

Journal d’un futur président

Épisode 105 – «Lanceur d’alerte»

Quand Elena apprend que sa mascotte d’école rend hommage à un homme au passé horrible, elle se fait un devoir de changer la mascotte. Bobby se débat avec son héritage lorsqu’un membre de l’équipe adverse se moque de lui pour la façon dont son nom est orthographié. Gabi essaie de trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée entre une affaire sur laquelle elle est ravie de travailler et un patron qui n’a pas de frontières.

Forky pose une question

“Qu’est-ce que l’amour?”

Forky essaie de comprendre le concept de l’amour des jouets les plus anciens de Bonnie qui croient qu’ils ont été là, l’ont fait.

Vendredi 24 avril

Disney + Originals

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Ahsoka et les forces de la République affrontent Maul sur Mandalore.

Dimanches en famille Disney

Épisode 125 – «MUR • E: Conteneur de recyclage»

En l’honneur du Jour de la Terre, la famille Mai construit un métier éco-conscient inspiré du «Wall • E» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Tia Kratter, Manager of Art and Film Education at Pixar University, aide les artistes Pixar à perfectionner leur art. Kratter met en lumière les détails artistiques incommensurables qui se retrouvent dans chaque film et diffuse sa richesse de connaissances aux employés de Pixar ainsi qu’à d’autres qui souhaitent poursuivre leur éducation créative.

Soyez notre chef

Épisode 105 – «Au-delà du récif»

La famille Merrill et la famille Wells cherchent à repartir avec une victoire dans le défi «Moana». Tout comme Moana a su allier sa vie insulaire à ses aventures en mer, nos familles doivent désormais créer un plat qui rapproche harmonieusement terre et mer. Les familles se rendent au Land Pavilion à Epcot et rencontrent Moana elle-même au Magic Kingdom Park pour un peu d’inspiration terrestre et maritime.

Disney Insider – Épisode 6

Aucun détail n’a encore été fourni.

Chapitre 7: Mandalorien

L’épisode de cette semaine voit un ancien rival inviter le Mandalorien à faire la paix.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 106 – «Quelle équipe?»

Lorsque Mlle Jenn est placée en congé temporaire et que les répétitions sont suspendues, les étudiants se rassemblent pour défendre leur professeur de théâtre.

Pick of the Litter – Finale – Episode 106 – «Enfin ensemble»

Les chiens diplômés rencontrent leurs éleveurs de chiots avant de rentrer chez eux avec leurs nouveaux partenaires.

Marvel’s Hero Project

Épisode 106 – «Place à Jahkil»

Jahkil voulait aider les sans-abri qu’il a remarqués dans sa ville, alors il a commencé à distribuer ses sacs de bénédiction pleins d’articles essentiels. Alors qu’il fixe de nouveaux objectifs pour atteindre encore plus de personnes qui pourraient utiliser son soutien, Jahkil ne s’écarte jamais de son objectif initial – montrer aux gens, quelle que soit leur situation, qu’ils méritent la gentillesse et la dignité. C’est ce qui fait de Jahkil un véritable super héros Marvel.

L’histoire de l’imagination

Final – Partie 6 – «Vers l’infini et au-delà»

Bob Iger dirige personnellement son travail d’amour, le Shanghai Disney Resort. Les Imagineers personnalisent un nouveau parc à thème ambitieux pour s’adapter à la culture chinoise, symbole de patience et de collaboration. Pendant ce temps, grâce à une technologie innovante et à une création de lieux immersive, les mondes de la culture pop bien-aimés d’Avatar, Marvel et Star Wars prennent vie.

Mariages de conte de fées Disney – Épisode 206 «Objectifs de mariage!»

Joi et Lexie, coéquipières du Collège, ont un mariage de conte de fées à Disneyland avec la championne de la Coupe du monde Brandie Chastain et la sensation de chanteuse Colbie Caillat et son groupe «Gone West». Nathan surprend Krystal avec une proposition à Paris et l’aide de Adventures By Disney.

Journal d’un futur président

Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Quand Elena obtient la détention, elle découvre un nouveau groupe d’enfants qui sont bien plus que leur réputation. Bobby est impatient de regarder un classique culte avec ses copains, mais il est surpris quand le film l’oblige à révéler un aspect de sa vie qu’il n’était pas prêt à partager. Pendant ce temps, Gabi est déçu d’avoir perdu un dossier important au profit d’une plus grande entreprise, pour ensuite être considérablement encouragé par Sam.

Forky pose une question



“Qu’est-ce qu’un ordinateur?”

Trixie explique à Forky ce que fait un ordinateur alors qu’il subit les contraintes courantes de la technologie.

