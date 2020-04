À venir à Disney + en juin (États-Unis / Canada)

Juin verra un certain nombre de films et d’émissions ajoutés à Disney +, notamment Artemis Fowl, qui devait à l’origine sortir dans les cinémas, mais en raison de la situation du Coronavirus, a été déplacé vers Disney +. Il y aura également d’autres épisodes de la série Disney + Original «Disney Gallery: The Mandalorian» et «C’est une vie de chien avec Bill Farmer». D’autres nouveaux ajouts à la bibliothèque Disney + incluent de nombreux titres quittant Netflix.

REMARQUE – Cette liste n’est pas complète et sera mise à jour avec de nouveaux ajouts au fur et à mesure de leur annonce. Le contenu peut varier selon votre pays et cette liste est basée sur le calendrier de sortie des États-Unis / Canada.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 5 juin

Disney Gallery Episode 6 (mondial)

Série documentaire qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Soyez notre chef – Épisode 111 – Finale (mondiale)

«Be Our Chef», une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés de la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney. Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World. La série est animée par «The Office», la star Angela Kinsey et mettra en vedette cinq familles diverses et des chefs de Disney World.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 4 (Global)

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

One Day At Disney Short (Global)

Mettre en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney.

Mardi 9 juin

Walt et El Grupo (États-Unis)



L’année était 1941, et le monde était au bord de la guerre. Afin d’améliorer les relations entre les Amériques, l’administration Roosevelt a appelé l’un des cinéastes les plus influents d’Hollywood à se lancer dans une tournée spéciale de bonne volonté. Écrit et réalisé par Theodore Thomas («Frank et Ollie») et produit par Kuniko Okubo, le documentaire WALT & EL GRUPO raconte l’incroyable voyage de dix semaines que Walt Disney et son groupe d’artistes et de cinéastes triés sur le volet (connu plus tard sous le nom de «El Grupo») est entré en Amérique du Sud à la demande du gouvernement américain dans le cadre de la politique de bon voisinage.

Vendredi 12 juin

Artemis Fowl (Global)

Basé sur le livre pour jeunes adultes le plus vendu d’Eoin Colfer, “Artemis Fowl” offre une grande expérience cinématographique pour un public de tous âges à vivre pour la première fois sur Disney + dans le confort de leur foyer. Du réalisateur Kenneth Branagh, c’est une aventure épique fantastique, resplendissante de paysages magnifiques et d’effets visuels spectaculaires qui transportera les spectateurs vers de nouveaux mondes magiques. “Artemis Fowl” met en vedette la nouvelle venue Ferdia Shaw dans le rôle-titre aux côtés de Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel et Adrian Scarborough, avec Colin Farrell et Judi Dench.

Disney Gallery Épisode 7 (Global)

Série documentaire qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 5 (Global)

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

One Day At Disney – Épisode (Global)

Mettre en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney.

Lundi 15 juin

Tinker Bell et la fée des pirates (États-Unis)



Zarina, une fée gardienne de poussière intelligente et ambitieuse, captivée par Blue Pixie Dust et ses possibilités infinies, fuit Pixie Hollow et s’associe aux pirates intrigants de Skull Rock, qui en font le capitaine de leur navire. Tinker Bell et ses amis doivent se lancer dans une aventure épique pour trouver Zarina, et ensemble, ils vont épée à épée avec la bande de pirates dirigée par un garçon de cabine nommé James, qui sera bientôt connu sous le nom de capitaine Hook lui-même.

Vendredi 19 juin

Disney Gallery Episode 8 Finale

Série documentaire qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 6 (Global)

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

One Day At Disney – Épisode (Global)

Mettre en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney.

Mardi 23 juin

Tarzan (États-Unis)

Tarzan était un petit orphelin qui a été élevé par un singe nommé Kala depuis son enfance. Il croyait que c’était sa famille, mais lors d’une expédition, Jane Porter est sauvée par Tarzan. Il découvre alors qu’il est humain. Maintenant, Tarzan doit décider à quelle famille il devrait appartenir…

Tarzan 2 (États-Unis)

Découvrez le début de la légende avec Disney’s Tarzan Ⅱ, un tout nouveau film d’animation hilarant chargé de rires, de nouvelles chansons irrésistibles de Phil Collins et le talent vocal inspiré de Glenn Close, George Carlin et du lauréat d’un Emmy Award Brad Garrett . Avant d’être roi de la jungle, Tarzan était un jeune enfant maladroit qui essayait juste de s’intégrer. Lorsqu’un de ses faux pas met sa famille en danger, Tarzan décide qu’ils seraient mieux sans lui. Son nouveau voyage passionnant le met face à face avec le mystérieux Zugor, la force la plus puissante du pays. Ensemble, Tarzan et Zugor découvrent qu’être différent n’est pas une faiblesse et que les amis et la famille sont la plus grande force de tous. Cette aventure pleine d’action ravira à coup sûr toute la famille. Préparez-vous à passer APE sur le nouveau Tarzan sauvage de Disney.

Jeudi 25 juin

Avengers: Infinity War (États-Unis / Canada)

Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué à protéger le monde contre des menaces trop importantes pour qu’un seul héros puisse les gérer, un nouveau danger est apparu dans les ombres cosmiques: Thanos. Despote de l’infamie intergalactique, son objectif est de collecter les six Infinity Stones, des artefacts d’une puissance inimaginable, et de les utiliser pour infliger sa volonté tordue à toute la réalité. Tout ce pour quoi les Avengers se sont battus a conduit à ce moment – le sort de la Terre et de l’existence elle-même n’a jamais été aussi incertain.

Vendredi 26 juin

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 7 (Global)

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

One Day At Disney – Épisode (Global)

Mettre en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney.

