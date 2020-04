À venir à Disney + en juin (Royaume-Uni / Irlande)

Juin verra un certain nombre de films et d’émissions ajoutés à Disney +, notamment Artemis Fowl, qui devait à l’origine sortir dans les cinémas, mais en raison de la situation du Coronavirus, a été déplacé vers Disney +. Il y aura également d’autres épisodes de la série Disney + Original «Disney Gallery: The Mandalorian» et «C’est une vie de chien avec Bill Farmer». Les nouveaux épisodes de Marvel Hero Project continueront également de baisser tout au long de juin.

REMARQUE – Cette liste n’est pas complète et sera mise à jour en avril et mai avec de nouveaux ajouts au fur et à mesure de leur annonce. Le contenu peut varier selon votre pays.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 5 juin

Disney Gallery Episode 6 (mondial)

Série documentaire qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Soyez notre chef – Épisode 111 – Finale (mondiale)

«Be Our Chef», une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés de la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney. Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World. La série est animée par «The Office», la star Angela Kinsey et mettra en vedette cinq familles diverses et des chefs de Disney World.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 4 (Global)

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

One Day At Disney Short (Global)

Mettre en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney.

Marvel Hero Project Episode E12 – «High Kickin’ Izzy »(Europe)

Izzy aime prouver que les gens ont tort. Née avec une condition qui raidit ses articulations et limite leurs mouvements, Izzy a remporté quatre championnats du monde de taekwondo. Mais sa superpuissance ne réside pas seulement dans son travail extrêmement dur et son dévouement, mais aussi dans le don d’elle-même pour enseigner le sport aux autres. C’est son leadership qui la distingue en tant que héros, et maintenant, elle rejoint le projet Hero de Marvel.

Vendredi 12 juin

Artemis Fowl (Global)

Basé sur le livre pour jeunes adultes le plus vendu par Eoin Colfer, “Artemis Fowl” offre une grande expérience cinématographique pour un public de tous âges à vivre pour la première fois sur Disney + dans le confort de leur foyer. Du réalisateur Kenneth Branagh, c’est une aventure épique fantastique, resplendissante de paysages magnifiques et d’effets visuels spectaculaires qui transportera les spectateurs vers de nouveaux mondes magiques. “Artemis Fowl” met en vedette la nouvelle venue Ferdia Shaw dans le rôle-titre aux côtés de Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel et Adrian Scarborough, avec Colin Farrell et Judi Dench.

Disney Gallery Épisode 7 (Global)

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 5 (Global)

Marvel Hero Project – E13 – «Soaring Seamus» (Europe)

Seamus veut redonner à ceux qui servent – les hommes et les femmes qui sont prêts à tout risquer pour assurer sa liberté. Il a créé une organisation de collecte de fonds qui puise dans son amour de l’escalade pour collecter des fonds pour les familles des soldats tombés et blessés, afin qu’ils puissent continuer à grimper vers leurs propres rêves. Seamus est déjà un héros, mais maintenant, il est sur le point de devenir un super héros Marvel.

Vendredi 19 juin

Disney Gallery Episode 8 Finale

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 6 (Global)

Marvel Hero Project – E14 – «Dynamic Daniella» (Europe)

Après un voyage en Californie pour construire une maison pour une famille au Mexique, Daniella a décidé qu’elle devait continuer à construire. Elle a consacré son temps à la collecte de fonds pour les matériaux et les frais de voyage pour construire plus de maisons, avec plus d’une douzaine de familles bénéficiant directement de ses efforts. Elle est également un leader, inspirant d’autres jeunes à suivre ses traces. Maintenant, Marvel la reconnaît comme un véritable super héros.

Vendredi 26 juin

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 7 (Global)

Marvel Hero Project E15 – «Roving Robbie» (Europe)

Robbie a un lien fort avec la nature et, au cours de son voyage à travers les 129 monuments nationaux américains, il a réalisé qu’ils devaient être protégés. Il a créé une visite en réalité virtuelle de ces monuments et se rend dans les écoles pour partager la technologie.Transportant la prochaine génération dans ces endroits spéciaux, il espère insuffler un sens à la protection pour l’avenir.

