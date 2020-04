À venir à Disney + en mai (Australie / Nouvelle-Zélande)

Disney + recevra de nombreux nouveaux ajouts tout au long du mois de mai en Australie et en Nouvelle-Zélande, y compris de nombreux nouveaux épisodes de Disney + Originals ajoutés, y compris une toute nouvelle série, “Disney Gallery: The Mandalorian”, “C’est une vie de chien avec Bill Farmer” et la finale de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars.

REMARQUE – Le contenu peut varier selon votre pays.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 1er mai

Culture de l’hélice (mondiale)

Cette série d’anthologie qui jette un regard unique sur les films bien-aimés – y compris Pirates des Caraïbes: La Malédiction de la Perle Noire, Mary Poppins, The Muppet Movie, Tron et Who Framed Roger Rabbit – à travers les accessoires et les costumes (désormais des artefacts modernes) ‘) qui les a rendus uniques. Nous allons entendre les artisans qui les ont créés, les acteurs qui ont interagi avec eux et les collectionneurs / archives qui les possèdent et les chérissent dans le spectacle, qui sera animé par l’historien / collectionneur de films Dan Lanigan. Les 8 épisodes de ce nouveau spectacle sortiront le 1er mai.

Prop Culture Episode 101 – “Mary Poppins”

Dan apprend les histoires derrière les accessoires du classique bien-aimé de Disney “Mary Poppins”.

Prop Culture Episode 102 – “Tron”

Dan entre dans le monde de “Tron” et restaure l’un des accessoires les plus mémorables du film.

Prop Culture Episode 103 – “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

Rejoignez Dan alors qu’il rencontre des contributeurs créatifs derrière “The Nightmare Before Christmas” de Tim Burton.

Prop Culture Episode 104 – “Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl”

Voyagez avec Dan pour découvrir les trésors de «Pirates des Caraïbes: la malédiction de la perle noire».

Prop Culture Episode 105 – «Chérie, j’ai rétréci les enfants»

Rejoignez Dan alors qu’il explore les inventions futuristes de «Honey, I Shrunk the Kids».

Prop Culture Episode 106 – “Les Chroniques de Narnia: Le Lion la Sorcière et la Garde-robe”

Dan enquête sur les accessoires de “The Chronicles of Narnia: Le Lion la sorcière et la garde-robe”.

Prop Culture Episode 107 – «Qui a encadré Roger Rabbit»

Dan découvre les secrets du film gagnant de Walt Disney OSCAR® “Who Framed Roger Rabbit”.

Prop Culture Episode 108 – «Le film Muppet»

Venez pour une aventure de road trip avec Dan pour trouver les accessoires manquants de “The Muppet Movie”.

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 11 (Global)

Après avoir capturé Maul sur Mandalore, le voyage d’Ahsoka au Conseil Jedi est interrompu lorsque l’Ordre 66 est déclaré, bouleversant son monde.

Disney Family Sundays Épisode 126 – «Star Wars: Clock»

La famille Kurzawa rejoint Amber pour un artisanat inspiré de «Star Wars».

Un jour à Disney Episode 122 – «Robin Roberts: co-ancre de Good Morning America»

Suivez-nous alors que Co-Anchor GMA, Robin Roberts, nous emmène dans les coulisses de l’émission matinale préférée des États-Unis. De la couverture des dernières nouvelles du monde à la chronique de sa bataille pour la santé personnelle en direct en 2012, Robin montre ce qu’il faut pour faire partie de la machine bien huilée qui donne le ton pour la journée de l’Amérique.

Soyez notre chef Épisode 106 – «visqueux mais satisfaisant» (mondial)

Dans ce défi inspiré du «Roi Lion», la famille Perez et la famille Platt rivalisent pour régner sur la terre alors qu’elles trouvent un moyen d’inclure les légumes dans un plat qui convient à toute la famille. Tout comme Simba ne voulait pas manger d’insectes au début, les enfants ne veulent parfois pas manger leurs légumes. Ces familles seront chargées d’incorporer des légumes dans un plat qu’elles trouveront toutes satisfaisantes.

101, rue Dalmate (S1)

Les aventures de Dolly et Dylan et de leurs 97 frères et sœurs, avec maman Delilah et papa Doug.



Vidéos les plus amusantes de l’Amérique (S13)

Les téléspectateurs envoient des vidéos maison capturant des situations comiques, des mésaventures et des farces mises en scène. Le public du studio vote pour la vidéo la plus drôle, qui remporte des prix attractifs.

Animaux impressionnants (S1)

Naissance de l’Europe (S1)

Cette série de 3 épisodes détaille l’histoire épique de l’origine de l’Europe – un endroit avec une nature étonnamment diversifiée s’étendant de l’extrême nord enneigé aux côtes de l’Afrique. Défini par les volcans, les périodes glaciaires, la collision des continents et même des astéroïdes, l’héritage de l’histoire humaine masque son passé géologique impressionnant. Née aux premiers jours de la Terre, l’Europe est constamment affectée par les forces puissantes de Mère Nature. Il a été forgé dans le feu et écrasé par la collision des continents, sculpté par l’eau et le feu.

Bride of Boogedy

Dans cette suite du classique de la famille Disney conçu pour la télévision, M. Boogedy, la famille Davis traite du retour de M. Boogedy et de sa chasse sans fin pour la veuve Marion ainsi que d’un concurrent rival d’un magasin de gag qui a vraiment pour Carleton. Pendant ce temps, la ville de Lucifer Falls prévoit un grand carnaval que le méchant M. Lynch cherche à ruiner – si Boogedy ne s’en occupe pas d’abord.

Secrets enfouis de la Bible avec Albert Lin (S1)

Le scientifique Albert Lin enquête sur deux histoires bibliques sur la séparation de la mer Rouge et la destruction de Sodome et Gomorrhe.

VOITURE SOS (S1 – S6)

Poursuivant sa mission de sauver chaque voiture classique en décomposition sur laquelle elle peut mettre la main, la Car S.O.S. l’équipage est de retour pour leur troisième série. Le chef de file d’essence Tim Shaw et le mécanicien en chef Fuzz Townshend sont déterminés à traquer les voitures charismatiques avec des propriétaires méritants et à mettre leur fierté et leur joie en marche et à revenir sur la route … où ils appartiennent.

Seaux Disney Kirby (S1-S3)

Cette comédie hybride animation / action directe à une seule caméra tourne autour de Kirby Buckets, un enfant qui rêve d’être le plus grand animateur du monde. Ses dessins prennent forme alors que lui et ses meilleurs amis, Fish et Eli, se lancent dans des aventures scandaleuses.

Comment jouer au baseball

Il est temps d’apprendre aux fans à jouer au baseball.

Dans Beaver Valley

Une sortie nature. Les castors construisent des barrages qui créent un écosystème pour d’autres animaux. Des orignaux, des cerfs, des tamias, des oiseaux et divers animaux font leur apparition.

Trésors perdus d’Égypte (S1)

Une série immersive, riche en action et en découvertes, qui suit des équipes internationales d’égyptologues alors qu’elles dénichent la plus riche filière d’archéologie ancienne – la Vallée des rois d’Égypte.

Amour et vétérinaires (S1)

Avec trois hôpitaux pour animaux, les vétérinaires mari et femme, le Dr Will Draper et le Dr Fran Tyler se divisent et conquièrent pour traiter les animaux de compagnie qui affluent vers leur pratique. Mais diriger une pratique vétérinaire réussie tout en jonglant avec les exigences d’une vie de famille occupée – qui comprend leurs quatre adolescents, quatre chiens, deux chats, deux restaurants et grand-mère dans la rue – peut conduire à des situations velues!

Nature’s Half Acre

La diversité de la faune dans un pré – en particulier les insectes et les fleurs – est observée au cours d’une année, grâce à la microphotographie et à la photographie en accéléré.

Manoir des chiens de prairie (S1)

L’écologiste comportemental John Hoogland explore une colonie de chiens de prairie près de la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado contenant plus que sa juste part de drame.

Running Wild avec Bear Grylls (S5)

Le survivant Bear Grylls emmène des célébrités hors de leur zone de confort et dans le désert alors qu’il découvre comment elles s’en sortent dans les environnements les plus dangereux et les plus impitoyables du monde.

Survivant primordial (S1-S4)

Hazen Audel se lance dans une randonnée épique qui reflétera un voyage nomade berbère traditionnel à travers le chaudron du désert du Sahara jusqu’à une oasis.

Rôdeurs des Everglades

Prowlers of the Everglades est un court métrage documentaire américain de 1953 réalisé par James Algar. Le film a été produit par Ben Sharpsteen dans le cadre de la série de documentaires sur la nature True-Life Adventures.

Secrets du zoo (1 & 2)

L’un des zoos les plus grands et les plus populaires des États-Unis, le célèbre Columbus Zoo and Aquarium de l’Ohio et son parc de conservation The Wilds, hébergent plus de 10 000 animaux sur 12 000 acres. C’est aussi la maison à temps partiel du gourou bien-aimé de la faune Jack Hanna, directeur émérite du zoo. Maintenant, Nat Geo Wild emmène les téléspectateurs à l’intérieur du terrain et leur permet de découvrir ce que les visiteurs ne peuvent pas: des histoires convaincantes et réconfortantes, ainsi que des moments et des aventures dans les coulisses. “Secrets of the Zoo” présente à la fois les animaux et les légions de travailleurs qui créent des liens inoubliables entre les gens et la faune.

Survive the Tribe (S1)

Hazen Audel, guide et instructeur de survie en milieu sauvage, tente de rester en vie dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde en utilisant des techniques vieilles de plusieurs siècles. Hazen rejoint des tribus dans les forêts tropicales équatoriennes, le désert du Kalahari en Namibie, les montagnes de l’ouest de la Mongolie, l’Arctique gelé du Canada, dans le Kenya équatorial et sur une île isolée de l’océan Pacifique pour apprendre les compétences de première main. Il chasse avec des arcs et des flèches empoisonnées, escalade des montagnes escarpées à la recherche de proies et récolte de la nourriture sous la glace de mer mouvante, entre autres défis qui le poussent à ses limites.

États-Unis d’Amérique (S1)

Voyagez à travers les États-Unis pour explorer les animaux trouvés à travers le pays.

Amis animaux improbables (S3)

Les amis sont là pour vous lorsque vous avez besoin d’une épaule sur laquelle vous appuyer. Mais qui a dit que seuls les humains avaient des amis? Rejoignez-nous pour les amis animaux improbables!

Oiseaux aquatiques

De vraies aventures de vie présentant des faits étranges sur le monde dans lequel nous vivons, suivant la vie des oiseaux aquatiques, y compris les fous de Bassan, les sternes, les pélicans, les canards et les échassiers.

Lundi 4 mai

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 12 – Fin de saison (mondial)

Après sept saisons, l’un des chapitres les plus acclamés par la critique de la saga Star Wars, «Star Wars: The Clone Wars», se terminera un jour spécial, le lundi 4 mai, donnant aux fans du monde entier la chance de regarder la finale ensemble pour le Star Wars Day.

Disney Gallery: Le Mandalorien (mondial)

“Disney Gallery: The Mandalorian” est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Dans le premier épisode, les cinéastes parlent de leurs voyages individuels sur le chemin de la chaise du réalisateur et nous emmènent dans le processus de réalisation de The Mandalorian.

Star Wars: Résistance (S2)

La nouvelle saison se déroule pendant les événements de “The Last Jedi” menant à “The Rise of Skywalker”, alors que Kaz et l’équipe continuent de lutter contre la menace du Premier Ordre, culminant dans une finale épique.

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Quand on découvre que l’empereur maléfique Palpatine n’est pas mort aux mains de Dark Vador, les rebelles doivent courir contre la montre pour savoir où il se trouve. Finn et Poe mènent la Résistance pour mettre un terme aux plans du Premier Ordre de former un nouvel Empire, tandis que Rey anticipe son inévitable confrontation avec Kylo Ren.

Vendredi 8 mai

Disney Family Sunday Épisode 127 – «Star Wars: Hanging Art»

La famille Freeman rejoint Amber pour un métier inspiré de «Star Wars.

One Day At Disney – Episode 123 – «Joe Hernandez: animateur d’attractions»

Roulez avec l’animateur d’attractions Joe Hernandez à bord du bateau historique Mark Twain et admirez le paysage emblématique autour du Disneyland Resort. Depuis la barre de la timonerie, Joe crée une expérience fascinante et mémorable pour tous les invités, jeunes et vieux, alors qu’ils se lancent dans l’une des aventures flottantes préférées de Disneyland Resort

Disney Gallery: The Mandalorian (Global) – Épisode 2 «Legacy»

L’équipe derrière The Mandalorian examine l’impact profond de STAR WARS de George Lucas

Disney Insider Episode 105 – «Courir dans Disney, Sorcerer’s Arena, ouvrir les archives»

Cette semaine sur Disney Insider, exécutez Disney dans les coulisses de la façon dont ils planifient un marathon à travers le Walt Disney World Resort qui met un sourire sur le visage de chaque coureur. Rencontrez l’équipe derrière le nouveau jeu interactif Disney Sorcerer’s Arena qui permet aux fans de jouer avec plus de 100 personnages Disney et Pixar. Les Archives Walt Disney célèbrent leur 50e anniversaire en exposant 400 accessoires emblématiques, costumes et œuvres d’art originales.

Soyez notre chef Épisode 107 – «N’importe qui peut cuisiner»

Dans la septième manche de «Soyez notre chef», les familles Perez et Wells sont chargées de repenser leur propre plat «Ratatouille» d’inspiration familiale. Les deux familles explorent le pavillon français à Epcot pour tester les merveilles culinaires du parc, tout en visitant Rémy et Emile pour l’inspiration.

Scanners de temps (S1)

Vous êtes-vous déjà demandé comment le Colisée romain a été construit? Et les pyramides égyptiennes? «Time Scanners» utilise la technologie de balayage laser 3D pour révéler les secrets de la construction de ces merveilles d’ingénierie et d’autres. Dallas Campbell héberge le programme, qui utilise les derniers outils de recherche et la cartographie visuelle pour révéler les mystères derrière certains des bâtiments les plus reconnaissables du monde. L’ingénieur en structure Steve Burrows et son équipe explorent, scannent et analysent numériquement les réalisations architecturales.

Vendredi 15 mai

Maléfique: Maîtresse du mal

Dans cette suite, Maleficent se rend dans un grand vieux château pour célébrer le prochain mariage de la jeune Aurora avec le prince Phillip. Sur place, elle rencontre la future belle-mère d’Aurora – une reine complice qui élabore un complot sournois pour détruire les fées du pays. Espérant l’arrêter, Maleficent s’associe à un guerrier aguerri et à un groupe de parias pour combattre la reine et sa puissante armée.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 1 (Global) – Première de la saison

«Chiens caca de baleine et chiens de berger»

La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

Dans la première de la série, Bill est en mer avec un chien qui renifle des caca de baleine. Puis, il rencontre un chien qui fait bouger un ranch de moutons.

Soyez notre chef – Épisode 108 – «Ça vaut la peine de fondre»

Dans ce tour, la famille Merrill et la famille Platt sont mises au défi de créer un délicieux dessert froid inspiré des pouvoirs glacés d’Elsa. Les familles visitent le pavillon norvégien d’Epcot pour voir l’étalage de pâtisseries dans la boulangerie nordique et après un câlin chaleureux d’Olaf, elles se dirigent vers la cuisine pour réchauffer les choses. Quelle famille sera laissée de côté dans le froid?

Disney Family Sundays Épisode 128 «La belle et la bête: le vitrail»

La famille Kurzawa et Amber créent une œuvre d’art inspirée de «La belle et la bête» de Disney.

Un jour à Disney Episode 124 “Stephanie Carroll: Ranch Hand”

Réalisant son rêve de travailler avec des chevaux depuis toujours, Stephanie Carroll est servante de ranch au Tri-Circle-D Ranch du Walt Disney World Resort depuis plus de 8 ans. De prendre soin des majestueux poneys Cendrillon à conduire le chariot de la rue principale, Stéphanie crée des moments magiques pour les invités en donnant vie aux fantasmes grâce à son amour des chevaux.

Disney Gallery: The Mandalorian Épisode 103 – «Cast»

Pedro Pascal, Gina Carano et Carl Weathers discutent de la création de The Mandalorian.

Fichiers Fury

Vendredi 22 mai

The Big Fib

(Les 15 épisodes sont disponibles)

Avez-vous déjà pensé que vous pouviez mieux voir un fib qu’un enfant? Découvrez-le sur The Big Fib. Un nouveau jeu télévisé Disney +, animé par Yvette Nicole Brown et mettant en vedette Rhys Darby comme son compagnon robot, C.L.I.V.E. Dans chaque épisode de ce jeu télévisé humoristique, un enfant commence par jouer un tour d’échauffement où un menteur idiot et un expert authentique partagent des histoires fabuleuses et des faits amusants.

Mettant en vedette des talents comiques à venir, ce tour est joué pour rire et pour toujours avoir une pépite d’informations réelles sur le sujet, que ce soit la crème glacée, l’accrobranche ou la conception de jouets. Ensuite, notre concurrent enfant joue le tour principal où il interroge un expert qui est associé à un très bon menteur sur le même sujet. C’est à notre enfant de trouver la fibre. Il y a des indices visuels, des accessoires fascinants, une ronde de questions rapides sur le feu et divers sujets, notamment des méduses, du venin et des plantes tueuses.

Le spectacle culmine avec l’expert et menteur debout sous la machine à mousse de fibres pour attendre leur sort. Si notre enfant choisit correctement, le menteur se fait mousser. Le Big Fib est plein de vérités scandaleuses qui sonnent comme des mensonges et des mensonges audacieux qui sonnent comme la vérité.

C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer Épisode 102 – «Chiens, guépards et chiens de compagnie»

Bill rencontre un chien dont l’ami est un guépard. Ensuite, il rencontre un chien de compagnie utile

Disney Family Sundays Épisode 129 – «Bambi: Lanternes»

La famille Pyle-Lawrence se joint à Amber pour créer un artisanat inspiré du «Bambi de Disney».

Un jour à Disney Épisode 125 «Ed Fritz: ingénieur du tour d’imagination»

Ed Fritz, directeur de l’ingénierie du projet Ride, donne vie à de nouvelles attractions comme Avatar Flight of Passage grâce à une technologie immersive et interactive de pointe. Du croquis initial à l’inauguration, Ed est l’un des nombreux acteurs talentueux derrière les attractions préférées de Disney.

Disney Gallery: The Mandalorian Episode 104 – «Technologie»

Favreau et son équipe révèlent comment une nouvelle technologie cinématographique a été utilisée pour donner vie au Mandalorian

Soyez notre chef Épisode 109 – «Palais de Tiana» (mondial)

Les familles Wells et Robbins entrent en action lorsqu’elles sont chargées de créer un plat inspiré de la «Princesse et la grenouille» qui pourrait être servi au restaurant du Tiana’s Palace. Avant de se rendre à la cuisine, les familles montent au Magic Kingdom Park pour obtenir des conseils de cuisine de la princesse Tiana elle-même. Quel plat leur donnera une chance de se battre lors de la finale?

Disney Mech-X4 (S1-2)

Ryan Walker réveille mystérieusement MECH-X4, un robot géant construit pour défendre Bay City contre une catastrophe imminente. Lorsque les monstres commencent à descendre, Ryan recrute ses deux meilleurs amis et son frère pour aider à piloter le robot qui est leur seul espoir de sauver leur ville de la destruction massive.

Disneyland participe à l’exposition universelle

Une histoire musicale animée des foires et un aperçu du large éventail d’expositions présentées à l’Exposition universelle de 1964.

Disney Doc McStuffins (S5)

Une jeune fille afro-américaine aspire à devenir médecin comme sa maman.

Marvel’s Future Adventures (S2)

Future Avengers de Marvel suit Makoto, un jeune garçon qui a développé des super-pouvoirs à partir d’une expérience de génie génétique Hydra, et ses amis Adi et Chloé alors qu’ils s’entraînent sous les héros les plus puissants de la Terre en tant qu’apprentis, se surnommant le “Future Avengers. “

T.O.T.S. (S1, Ep 1-10)

Les aventures de Pip, un pingouin, et Freddy, un flamant rose, qui sont les seuls oiseaux de livraison sans cigogne en formation au Tiny Ones Transport Service (T.O.T.S.).

Vendredi 29 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer Épisode 103 – “Macot Dogs & Guide Dogs for Runners”

Bill est à Texas A&M pour rencontrer leur mascotte. Ensuite, il est à New York pour rencontrer un chien-guide pour un coureur.

One Day At Disney Episode 126 – “Jerome Ranft: Pixar Sculpton”

Le sculpteur Pixar Jerome Ranft passe ses journées à créer des personnages à l’ancienne. Grâce à l’utilisation de l’argile, Ranft est chargé d’aider à imaginer les personnages Pixar d’une manière tangible que la technologie moderne n’a pas encore reproduite. Le moulage, la sculpture et la sculpture entrent tous en jeu alors que Jérôme emploie son métier élégant – et pourtant parfois salissant.

Disney Gallery: The Mandalorian Episode 105 – «Pratique»

L’équipe célèbre le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures animatroniques

Soyez notre chef Épisode 110 – «Woody’s Lunchbox» (Global)

Dans le dixième round de “Be Our Chef”, deux familles sont inspirées par Toy Story de Pixar. Ces deux familles devront redonner vie à leur snack d’enfance préféré. Avant de se rendre dans la cuisine, les familles visitent Toy Story Land aux studios Disney de Hollywood pour jouer avec Woody et Jessie et goûter des collations hors du commun! Les enjeux sont élevés avec une seule équipe capable de se rendre à la finale!

Disney Family Sundays Episode 130 – «Cauchemar avant Noël: Candy Bowl»

Les Freemans travaillent sur un métier sur le thème d’Halloween inspiré par “Le cauchemar avant Noël”.

Disney The Evermoor Chronicles (S1-2)

Une jeune fille et sa famille recomposée déménagent dans la petite ville de chalets d’Evermoor. Tout va bien jusqu’à ce que des choses sinistres commencent à se produire, des tapisseries magiques, une machine à écrire enchantée. Seulement quelques-unes des choses étranges trouvées dans la ville d’Evermoor.

Mickey et le phoque

Mickey se rend au Seal Park et ramène accidentellement un phoque chez lui.

Les Moon-Spinners

La jeune Anglaise Nikky et sa tante arrivent au Moon-Spinners, un hôtel de Crète, pour un accueil peu enthousiaste. La fraîcheur du propriétaire n’est dépassée que par la sûreté de son frère Stratos, récemment revenu de Londres. Mais il y a aussi le gentil garçon anglais Mark avec qui se faire des amis, au moins jusqu’à ce que Stratos et son copain lui tirent dessus une nuit. Lorsque Nikky l’aide à se cacher, elle découvre que les Grecs la recherchent également.

Violetta (S2)

Violetta raconte l’histoire d’une adolescente de talent musical (interprétée par l’actrice argentine Martina Stoessel) qui revient dans son pays natal de Buenos Aires avec son père, Herman (interprété par Diego Ramos) après avoir vécu en Europe pendant plusieurs années, naviguant à travers les épreuves et les tribulations de grandir.

Qu’attendez-vous avec impatience en mai?

