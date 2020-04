À venir à Disney + en mai (États-Unis / Canada)

May verra de nombreux nouveaux épisodes de Disney + Originals ajoutés, y compris une toute nouvelle série “C’est une vie de chien avec Bill Farmer” et la finale de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars.

REMARQUE – Cette liste n’est pas complète et sera mise à jour en avril et mai avec de nouveaux ajouts au fur et à mesure de leur annonce. Le contenu peut varier selon votre pays.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 1er mai

Soyez notre chef – Épisode 6 (mondial)

One Day At Disney – Épisode (Global)

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 11 (Global)

George of the Jungle (États-Unis)

Après que Baby George ait survécu à un accident d’avion dans la jungle, il est sauvé puis adopté par un singe sage. Des années plus tard, George, adulte, sauve une femme noble des États-Unis, Ursula Stanhope pendant un safari, et l’emmène dans la jungle pour vivre avec lui. Tandis que l’amant d’Ursula continue sa recherche d’Ursula et de celle qui l’a emmenée, George apprend lentement les règles des relations humaines.

Homeward Bound – The Incredible Journey (États-Unis)

Remake du classique populaire de Disney, cette fois avec des voix bien connues comme deux chiens et un voyage en chat à travers l’Amérique rencontrant toutes sortes d’aventures dans la quête pour retrouver leurs propriétaires.

Homeward Bound 2 (États-Unis)

Lorsque les animaux domestiques sont accidentellement séparés de leurs propriétaires en vacances, Chance, Shadow et Sassy naviguent dans les rues de San Francisco, essayant de trouver leur maison de l’autre côté du Golden Gate Bridge. Mais la route est bloquée par une série de dangers, à la fois pour l’homme et la bête.

Samedi 2 mai

John Carter (États-Unis)



John Carter est un ancien capitaine militaire fatigué de la guerre qui est inexplicablement transporté sur la planète mystérieuse et exotique de Barsoom (Mars) et se retrouve à contrecœur impliqué dans un conflit épique. C’est un monde au bord de l’effondrement, et Carter retrouve son humanité quand il se rend compte que la survie de Barsoom et de son peuple repose entre ses mains.

Vendredi 8 mai

Soyez notre chef – Épisode 7 (mondial)

One Day At Disney – Épisode (Global)

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 12 – Fin de saison (mondial)

Vendredi 15 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 1 (Global) – Première de la saison

Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

Soyez notre chef – Épisode 8 (mondial)

One Day At Disney – Épisode (Global)

Vendredi 22 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 2 (Global)

Soyez notre chef – Épisode 9 (mondial)

One Day At Disney – Épisode (Global)

The Boys: The Sherman Brothers ‘Story (États-Unis)

Un documentaire sur la relation fraternelle troublée entre Robert B. Sherman et Richard M. Sherman – alias The Sherman Brothers – l’Academy Award et les auteurs-compositeurs primés aux Grammy Awards célèbres pour leurs succès emblématiques de Disney et Family Movie.

Vendredi 29 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 3 (Global)

Soyez notre chef – Épisode 10 (mondial)

One Day At Disney – Épisode (Global)

Qu’attendez-vous avec impatience en mai?

