À venir à Disney + en mai (Royaume-Uni / Irlande)

May verra de nombreux nouveaux épisodes de Disney + Originals ajoutés, y compris une toute nouvelle série “C’est une vie de chien avec Bill Farmer” et la finale de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars. L’Europe continuera de voir beaucoup de Disney + Originals hebdomadaires, y compris la finale de Star Wars: The Mandalorian et bien d’autres.

REMARQUE – Cette liste n’est pas complète et sera mise à jour en avril et mai avec de nouveaux ajouts au fur et à mesure de leur annonce. Le contenu peut varier selon votre pays.

Vendredi 1er mai

Soyez notre chef – Épisode 6 (mondial)

Aucune information n’a encore été fournie

One Day At Disney – Épisode (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 11 (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Star Wars: The Mandalorian Chapter 8 Finale



Le Mandalorien se retrouve face à face avec un ennemi inattendu.

Journal d’un futur président Épisode 7 – «Relations extérieures»

Elena veut désespérément aller à sa première danse du collège avec Joey, seulement pour découvrir qu’il préfère aller avec une fille de huitième année. Bobby et Liam se rendent à Jupiter pour participer à un tournoi de tennis, mais trouvent leurs plans contrecarrés. Gabi est enfin prête à donner le dernier des biens de son défunt mari, mais ses sentiments changent quand elle trouve un vieux souvenir.

Mariages de conte de fées Disney – Épisode 207 – “Te Amo, Mi Amor, encore!”

Survivante de l’ouragan Maria, Gloriene surprend son mari de 13 ans avec un renouvellement de vœux et une performance grésillante du gagnant du Grammy latin Pedro Capo. Brieanna & Tyler célèbrent un conte de fées avec un mariage sur le thème d’Alice au pays des merveilles.

High School Musical: La comédie musicale: la série- Épisode 107 – «Thanksgiving»

Une «fête de casting» de Thanksgiving exubérante à Ashlyn se termine avec une nouvelle surprenante pour Gina, tandis que Mlle Jenn et M. Mazzara passent accidentellement les vacances ensemble à East High.

Projet de héros de Marvel – Épisode 107 – «Lorelei éblouissante».

Lorelei est née avec un demi-cœur, mais vraiment, elle est tout cœur, travaillant sans relâche pour s’assurer que d’autres enfants comme elle reçoivent les soins cardiaques dont ils ont besoin. Avec ses oreillers en forme de cœur, Lorelei a conçu des forfaits de soins pour d’autres jeunes patients cardiaques du monde entier. Ce qui fait de Lorelei un héros, ce n’est pas seulement sa bravoure à travers sa maladie, mais aussi l’utilisation du pouvoir de son amour pour aider les autres.

Forky pose une question – Épisode 107

Qu’est-ce qu’un leader? Dolly enseigne à Forky les qualités d’un bon leader, et il met ces qualités à l’épreuve!

Vendredi 8 mai

Soyez notre chef – Épisode 7 (mondial)

Aucune information n’a encore été fournie

One Day At Disney – Épisode (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 12 – Fin de saison (mondial)

Aucune information n’a encore été fournie

Journal d’un futur président Épisode 108 – «Questions de diplomatie»

Alors qu’elle se prépare pour la grande danse, Elena est choquée de découvrir qu’elle a une «moustache». Les tentatives de correction ne font qu’empirer les choses, la forçant à «s’approprier» son look. Bobby et ses copains prévoient une farce pour la danse, mais quand cela ne se passe pas comme prévu, Bobby s’en prend à Liam. L’inconfort de Gabi avec sa nouvelle relation ne fait que grandir lorsque sa mère invite toute la famille à rencontrer Sam.

High School Musical: La comédie musicale: la série- Épisode 108 – «La répétition technique»

Lorsque les acteurs et l’équipe ont inopinément besoin de trouver un nouvel emplacement pour «techno» leur production, Carlos sécurise un théâtre effrayant au centre-ville, forçant Miss Jenn à affronter de vieux démons.

Projet de héros de Marvel – Épisode 108 – «Battlin’ Braden.

Braden parcourt le monde en livrant des aides auditives, comme les siennes, à ceux qui en ont besoin.



Mariages de conte de fées Disney – Épisode 208 – “Épouse-moi!” – Saison finale

Ramila & Ike célèbrent 25 ans de mariage en Grèce grâce à leur fils. Kyle et Amanda et leur petite fille Harlow célèbrent à Disney’s California Adventure avec une performance surprise de Jason Derulo.

Forky pose une question – Épisode 108

Qu’est-ce qu’un animal de compagnie? Forky rencontre Rob Tickles et est formé aux dangers de l’application des lois.

Vendredi 15 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 1 (Global) – Première de la saison

Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

Soyez notre chef – Épisode 8 (mondial)

Aucun détail n’a encore été fourni sur cet épisode

One Day At Disney – Épisode (Global)

Aucun détail n’a encore été fourni sur cet épisode

Journal d’un futur président Épisode 109 – «État de l’Union»

Elena est choquée de découvrir que Sasha veut changer de colocataire pour la sortie à Tallahassee. Désespérée de fuir ses problèmes, elle manque délibérément le bus, uniquement pour être conduite par Gabi – qui fuit ses propres problèmes avec Sam. Bobby, toujours confus par son comportement à la danse, dit à sa petite amie qu’il l’aime.

High School Musical: La comédie musicale: la série- Épisode 109- “Soirée d’ouverture”

Après des mois de répétitions, les enfants du théâtre se préparent pour une soirée d’ouverture inoubliable. Mais lorsque des spectateurs inattendus se présentent pour secouer le casting, le spectacle va-t-il “continuer” si les Wildcats ne sont pas tous dans le même bateau?

Projet de héros de Marvel – Épisode 109

Jayera est une jeune femme qui a travaillé à uniformiser les règles du jeu pour ceux de son quartier qui pourraient avoir besoin de soutien dans des périodes financières difficiles. De la collecte de fonds pour la journée de lavage gratuit à la tenue de boutiques pop-up «payez ce que vous pouvez», son service communautaire est une référence en matière d’humanitarisme dans sa ville. Maintenant, Marvel reconnaît son travail incroyable en faisant d’elle un super héros.

Forky pose une question – Épisode 109

Qu’est-ce que le fromage? Buttercup, ennuyé par toutes les questions de Forky, la vitesse apprend tout ce qu’il y a.

Vendredi 22 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 2 (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Soyez notre chef – Épisode 9 (mondial)

Aucune information n’a encore été fournie

One Day At Disney – Épisode (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Journal d’un futur président Épisode 110 – «Système à deux partis» – Fin de saison

À Tallahassee, Elena a des problèmes non résolus avec Jessica et elle décide de suivre les conseils inspirants d’un sénateur pour trouver une solution. Bobby a du mal à s’exprimer et trouve du réconfort dans les conseils de Sam. Gabi essaie de faire comme si tout allait bien au travail, malgré sa nouvelle normalité avec Sam.

Forky pose une question – Episode 110 – Fin de saison

Qu’est-ce que la lecture? Les frères et sœurs énergiques de Peas-n-a-Pod enseignent à Forky la lecture, avec l’aide de M. Spell.

High School Musical: La comédie musicale: la série- Épisode 110 – – «Acte deux» – Saison finale



C’est le deuxième acte de la soirée d’ouverture, et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Après les changements de dernière minute dans la distribution de l’acte un – et tant de choses non dites entre Ricky et Nini – il y a plus de drames en coulisses que sur scène.

Projet de héros de Marvel – Épisode 110 – «Sidney spectaculaire».



Sidney est tombé amoureux de la lecture à un jeune âge, mais il ne trouvait pas beaucoup d’histoires avec des personnages qui lui ressemblaient. Il a donc créé son club Books-n-Bros, destiné aux jeunes garçons afro-américains pour diffuser son amour de la lecture et améliorer ses capacités de lecture et d’écriture. Il voulait que d’autres enfants comme lui partagent le pouvoir des histoires, et maintenant Marvel veut que tout le monde sache que le super héros Sidney est.

Vendredi 29 mai

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 3 (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Soyez notre chef – Épisode 10 (mondial)

Aucune information n’a encore été fournie

One Day At Disney – Épisode (Global)

Aucune information n’a encore été fournie

Projet de héros de Marvel – Épisode 111

Tokata est une conteuse et un leader parmi les jeunes autochtones pour lesquels elle plaide. Son activisme a réussi à mettre en lumière l’héritage de sa communauté et elle a travaillé dur pour amplifier les voix d’autres enfants autochtones en leur donnant les outils et les plateformes pour raconter leurs propres histoires. Maintenant, Marvel célèbre Tokata dans une histoire qui lui est propre, immortalisée dans sa propre bande dessinée.

Qu’attendez-vous avec impatience en mai?

