À venir à Disney + le 3 avril

Les studios Walt Disney ont annoncé aujourd’hui que “Onward” de Disney et Pixar sera disponible à l’achat sous forme numérique et sur Movies Anywhere à partir d’aujourd’hui à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE et sur Disney + le 3 avril aux États-Unis.

Le film a été présenté en salles le 6 mars et a obtenu des critiques élogieuses du public, y compris un score d’audience vérifié à 95% sur RottenTomatoes. Les cinémas étant actuellement touchés par les fermetures dues à la crise sanitaire mondiale, Disney proposera le film en avance sur le calendrier d’achat sur les plateformes numériques aux États-Unis à partir d’aujourd’hui à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE pour 19,99 $.

«Alors que nous attendons avec impatience que le public apprécie à nouveau nos films sur grand écran, compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de diffuser ce film amusant et aventureux sur les plateformes numériques tôt pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer». ont déclaré Dan Scanlon (réalisateur, «Onward») et Kori Rae (producteur, «Onward»).

Dans «Onward», les frères elfes adolescents Ian et Barley Lightfoot (voix de Tom Holland et Chris Pratt) ont une occasion inattendue de passer une journée de plus avec leur père décédé, se lançant dans une quête extraordinaire à bord de l’épique van Guinevere de Barley. Comme toute bonne quête, leur voyage est rempli de sorts magiques, de cartes cryptiques, d’obstacles impossibles et de découvertes inimaginables. Mais lorsque la maman intrépide des garçons, Laurel (voix de Julia Louis-Dreyfus), se rend compte que ses fils sont portés disparus, elle fait équipe avec un mi-lion, mi-chauve-souris, mi-scorpion, ancien guerrier – alias The Manticore (voix d’Octavia Spencer ) – et part à leur recherche. Mis à part les malédictions périlleuses, cette seule journée magique pourrait signifier plus que n’importe lequel d’entre eux n’a jamais rêvé.

