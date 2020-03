À venir à Hulu en avril

Disney a récemment annoncé quels nouveaux films et spectacles arriveront à Hulu en avril, qui comprend de grands films de famille, dont Horton Hears a Who et Madagascar: Escape 2 Africa du Dr Seuss, ainsi que de nombreux grands films tels que le Parasite oscarisé . Avec de nombreuses nouvelles séries comme la troisième saison de Future Man de Hulu.

Voici le récapitulatif complet:

1 avril Kabukicho Sherlock: Funimation complète de la saison 1 (DUBBED)

1 avril 60 jours dans: Narcoland: A&E de la saison 1 complète

1 avril 90 Day Fiance: Happily Ever After?: Terminer la saison 4 TLC

1er avril seul: histoire complète de la saison 6

1 avril Breaking Amish: Complete Seasons 2 & 3 TLC

1er avril Kabukicho Sherlock: Terminer la saison 1 (DUBBED) à vie

1 avril 61 jours dans: Narcoland: Complete Food Network Saison 1

1er avril 91 Day Fiance: Happily Ever After?: Complete Food Network Saison 4

1er avril seul: terminer la saison 7 à vie

1 avril Breaking Amish: Complete Food Seasons 2 & 4 Food Network

1 avril Kabukicho Sherlock: Terminer la saison 1 (DUBBED) TLC

1 avril 62 jours dans: Narcoland: Découverte complète de la saison 1

1 avril 92 Day Fiance: Happily Ever After ?: Terminer la saison 4 HGTV

1er avril seul: histoire complète de la saison 8

Familles de médailles d’or du 1er avril: Achever la saison 1

1 avril Potentiel caché: Terminez la saison 1 HGTV

1 avril House Hunters: Terminez la saison 120 HGTV

1 avril Les enfants derrière les barreaux: la vie ou la libération conditionnelle: Terminer la saison 1 A&E

1 avril Little Women: Atlanta: Saison complète 5 à vie

1 avril Little Women: LA: Complete Seasons 7 & 8 Lifetime

1er avril Aimez-le ou listez-le: Terminez la saison 14

1 avril Marié à première vue: Terminez la saison 9 pour info

1 avril Marrying Millions: Terminer la saison 1 à vie

1 avril Property Brothers: Complete Seasons 10 & 11 HGTV

1 avril pris à la naissance: Terminer la saison 1 TLC

1 avril The Family Chantel: Complete Season 1 TLC

1 avril La nourriture qui a construit l’Amérique: histoire complète de la saison 1

1 avril The Kitchen: Complete Seasons 16 – 18 Food Network

1 avril jusqu’à Death Do Us Part: ID complet de la saison 1

1 avril TRANsitioning: Terminer la saison 1 (FYI) FYI

1 avril The Ant Bully (2006)

1 avril Bangkok Dangerous (2008)

1 avril Bend It Like Beckham (2003)

1 avril Blazing Saddles (1974)

1 avril Le livre d’Eli (2010)

1 avril The Boost (1988)

1 avril The Chumscrubber (2005)

1er avril Journal d’un Hitman (1991)

1er avril Horton Hears a Who (2008) du Dr Seuss

1 avril Dr T. et les femmes (2000)

1 avril L’Éternel (1998)

1 avril Free Birds (2013)

1 avril The Full Monty (1997)

1 avril Fun in Acapulco (1963)

1 avril Gator (1976)

1 avril Get Smart (2008)

1 avril Dieux et monstres (1998)

1er avril Gorky Park (1983)

1 avril Hud (1963)

1er avril Kill Bill: Volume 1 (2003)

1er avril Kill Bill: Volume 2 (2004)

1er avril The League of Extraordinary Gentlemen (2003)

1 avril Let Me In (2010)

1er avril Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

1 avril Le Mexicain (2001)

1 avril Misery (1990)

1er avril Moll Flanders (1996)

Cabine téléphonique du 1er avril (2003)

Repentir du 1er avril (2014)

1 avril Risky Business (1983)

1 avril Romancing the Stone (1984)

1 avril Le joyau du Nil (1985)

1 avril The Sender (1982)

1 avril Shirley Valentine (1989)

1 avril Spider-Man (2002)

1 avril pris au piège: l’histoire d’Alex Cooper (2019)

1 avril Victoria Gotti: la fille de mon père (2019)

1 avril Who Let The Dogs Out (2019)

1 avril The X-Files: I Want to Believe (2008)

1 avril Zombieland (2009)

3 avril Future Man: Saison finale complète (Saison 3) Hulu Original

3 avril Your Pretty Face Going To Hell: Complete Season 4 Adult Swim

3 avril Siren: Saison 3 Premiere forme libre

6 avril Too Cautious Hero: Terminez la saison 1 (DUBBED) Funimation

7 avril No Guns Life: Terminer la saison 1 (DUBBED) Funimation

8 avril Parasite (2019)

9 avril Qui veut devenir millionnaire?: Première série ABC

9 avril Kono Oto Tomare!: Sounds of Life: Complete Season 2a (DUBBED) Funimation

9 avril Little Joe (2019)

10 avril Real Housewives of Potomac: Complete Bravo Saison 4

12 avril My Little Pony: Friendship is Magic: Complete Family Discovery 9B Discovery Family

12 avril My Little Pony: Friendship is Magic en Español: Complete Family 9B Discovery Family

14 avril Le baccalauréat: écoutez votre cœur: première série ABC

14 avril Le boulanger et la beauté: Première série ABC

14 avril Songland: Saison 2 Premiere NBC

Coffre du 14 avril (2019)

14 avril débloqué (2017)

15 avril Mme America: Série Premiere FX sur Hulu

15 avril The Masked Singer: Sing-Along Spectacular: Special Fox

15 avril Un enseignant (2013)

15 avril The Messenger (2009)

16 avril Ce que nous faisons dans l’ombre: Saison 2 Premiere FX

16 avril Harry Benson: Shoot First (2016)

20 avril Activité paranormale 3 (2011)

20 avril Une sorte de meurtre (2016)

22 avril Special-7: Funimation complète de la saison 1 (DUBBED)

23 avril Cunningham (2019)

24 avril Abominable (2019)

29 avril Footloose (2011)

30 avril 2020 Billboard Music Awards: spécial NBC

Les éléments suivants sont disponibles avec un module complémentaire HBO:

1 avril L’Accusé (1988)

1 avril Cadillac Man (1990)

1 avril Diana (2013)

1 avril Mec, où est ma voiture? (2000)

1 avril Trouver Steve McQueen (2019)

1 avril The Forgotten (2004)

1 avril My Bloody Valentine (1981)

1er avril Retour de Nanny McPhee (2010)

1 avril Nutty Professor II: The Klumps (2000)

1 avril The Nutty Professor (1996)

1 avril Original Sin (2001)

Activité paranormale du 1er avril (2009)

1 avril Showtime (2002)

1 avril Snatch (2000)

1 avril Spider-Man (2002)

1 avril Spider-Man 2 (2004)

1 avril Superstar (1999)

1 avril Surf’s Up (2007)

1 avril Undercover Brother (2002)

1 avril WarGames (1983)

3 avril Zombieland: Double Tap (2019)

4 avril The Comedian (2017)

4 avril Irrational Man (2015)

4 avril Lady in the Van (2015)

6 avril Où est mon Roy Cohn? (2019)

10 avril Garden State (2004)

10 avril Hellboy (2004)

10 avril Napoléon Dynamite (2004)

10 avril Nuit au Musée II: Bataille du Smithsonian (2009)

10 avril, loyer dû (2020)

10 avril The Sandlot 2 (2005)

10 avril The Sandlot (1993)

16 avril Funny People (2009)

17 avril vainqueur (2019)

17 avril L’animal (2001)

17 avril Bachelor Party (1984)

17 avril Bulworth (1998)

17 avril Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)

17 avril Premier dimanche (2008)

17 avril The French Connection (1971)

17 avril The Haunting (1999)

17 avril Ithaca (2015)

17 avril Sens et sensibilité (1995)

17 avril Petits soldats (1998)

18 avril Big Fat Liar (2002)

18 avril Bigger Fatter Liar (2017)

20 avril Generation Columbine (2019)

24 avril Beethoven (1992)

27 avril Toxic Beauty (2019)

29 avril The Bravest (2019)

Course du 12 avril: première de la série

12 avril Insecure: Premiere saison 4

18 avril Nuit de trop d’étoiles: spécial

23 avril Nous sommes là: première de la série

27 avril Je sais que c’est vrai: première série limitée

Et les titres suivants seront disponibles avec le module complémentaire Showtime

3 avril Cri: première de la série documentaire

26 avril Penny Dreadful: City of Angels: première série

Qu’attendez-vous pour regarder Hulu en avril?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.