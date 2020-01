À venir à Hulu en février 2020

Hulu a annoncé quels titres arriveront sur le service de streaming en février 2020. Il y a beaucoup de films à venir sur Hulu, y compris les films Bridget Jones Trilogy et National Lampoon. Deux nouvelles séries Hulu Original, High Fidelity et Utopia Falls, arriveront également à la mi-février. À un moment donné, High Fidelity devait être un Disney + Original, mais a été déplacé à Hulu en raison de son thème plus mature.

Voici le récapitulatif du nouveau contenu à venir à Hulu:

Disponible le 1er février

300 (2007)

28 jours plus tard (2003)

Adam (2019)

Tout sur E (2005)

Journal de Bridget Jones (2001)

Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)

Bébé de Bridget Jones (2016)

Buffalo 66 (1998)

Captain Kronos: Vampire Hunter (1974)

Cheech & Chong’s Still Smokin ’(1983)

Cherry Pop (2017)

Earth Girls are Easy (1988)

Pour les filles colorées (2010)

Le fugitif (1993)

Getting Go: The Doc Project (2013)

Fantôme (1990)

La fille du roi (2015)

Attelage (2005)

Fête d’anniversaire d’Henry Gamble (2015)

Hot Guys with Guns (2013)

John Q (2002)

Jour du jugement (1999)

Le dernier combat (2013)

Le dernier guerrier (2000)

Liz en septembre (2014)

Seigneur de la guerre (2005)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

Margarita avec une paille (2014)

Mme Purple (2019)

Société Menace II (1993)

Mimic (1997)

Vacances de Noël du National Lampoon (1989)

Dirty Movie de National Lampoon (2011)

Dorm Daze 2 de National Lampoon: College @ Sea (2006)

National Lampoon’s European Vacation (1985)

National Lampoon’s Vacation (1983)

Naz et Maalik (2015)

Le fantôme de l’opéra (2004)

Précieux (2009)

Robin des bois (1991)

Dites n’importe quoi (1989)

Southie (1999)

L’espion d’à côté (2010)

Ces gens (2015)

Touched with Fire (2016)

Vacances à Vegas (1997)

Quand Harry a rencontré Sally (1989)

Où nous allons à partir d’ici (2019)

Disponible le 2 février

Funérailles de la famille Madea (2019)

Disponible le 3 février

The Masked Singer: Premiere de la saison 3 (FOX)

La cabane dans les bois (2012)

Disponible le 5 février

Guerrier (2011)

Disponible le 6 février

LEGO Masters: première de la série (FOX)

Ange à moi (2019)

David Crosby: Souviens-toi de mon nom (2019)

Film catastrophe (2008)

Rides le clown (2019)

Disponible le 7 février

Into The Dark: My Valentine: Episode Premiere (Hulu Original)

Brooklyn Nine-Nine: première mi-saison de la saison 7 (NBC)

Endetté: Première mi-saison de la saison 1 (NBC)

Disponible le 9 février

Vivant (2019)

Disponible le 10 février

Les Oscars: spécial (ABC)

Disponible le 12 février

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills: Terminez la saison 9 (Bravo)

Pour la vie: première série (ABC)

Où irais-tu, Bernadette (2019)

Disponible le 13 février

Monsieur l’Amérique (2019)

Disponible le 14 février

High Fidelity: Première saison complète (Hulu Original)

The Other Guy: Complete Season 2 (eOne)

Utopia Falls: Complete Season 1 (Hulu Original)

Beverly Hills Ninja (1997)

De l’enfer (2001)

Racetime (2019)

Radioflash (2019)

Méchants (2019)

Disponible le 15 février

28 chambres d’hôtel (2012)

American Ultra (2015)

Ancre et espoir (2017)

Monogamie (2010)

Princesse Cyd (2017)

Disponible le 17 février

American Idol: Saison 3 Premiere (ABC)

Duncanville: première série (FOX)

Good Girls: première mi-saison de la saison 3 (NBC)

Disponible le 18 février

Super 8 (2011)

Disponible le 19 février

Escapade (2013)

Disponible le 22 février

Le Prince (2014)

Disponible le 25 février

The Voice: Saison 18 Première mi-saison (NBC)

Courez la course (2019)

Disponible le 28 février

Après le mariage (2019)

Les éléments suivants sont disponibles avec le module complémentaire premium STARZ:

Wrong Man: Saison 2 Premiere (2/9)

Chérie d’Amérique (2001) (2/1)

American Psycho (2000) (2/1)

American Psycho 2 (2002) (2/1)

Sommes-nous déjà là? (2005) (2/1)

Être John Malkovich (1999) (2/1)

Cesar Chavez (2014) (2/1)

Quartier chinois (1974) (2/1)

Damien: Omen II (1978) (2/1)

Double Jeopardy (1999) (2/1)

Tombé (1998) (2/1)

Hôtel Rwanda (2004) (2/1)

Muppets les plus recherchés (2014) (2/1)

Shane (1953) (2/1)

Showgirls (1995) (2/1)

Sideways (2004) (2/1)

Impensable (2010) (2/1)

X-Men Origins: Wolverine (2009) (2/1)

À propos d’un garçon (2002) (2/14)

Garfield: le film (2004) (2/14)

Identité (2003) (2/14)

Dans la ligne de feu (1993) (2/14)

Joe (2013) (2/14)

Le conflit final (1981) (2/14)

Le jeu (1997) (2/14)

The Haunting in Connecticut (2009) (2/14)

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013) (2/14)

Le présage (1976) (2/14)

The Whole Nine Yards (2000) (2/14)

Limite verticale (2000) (2/14)

Gangster américain (2007) (2/16)

Lait (2008) (2/16)

Repo Hommes (2010) (2/16)

Ghost Rider Spirit of Vengeance (2011) (2/27)

Le massacre de la tronçonneuse du Texas (2003) (2/29)

Les éléments suivants sont disponibles avec l’add-on premium HBO:

McMillions: première de la série (2/3)

High Maintenance: Saison 4 Premiere (2/7)

Les éléments suivants sont disponibles avec le module complémentaire SHOWTIME premium:

Homeland: Saison 8 Premiere (2/9)

Kidding: Saison 2 Premiere (2/9)

Les éléments suivants sont disponibles avec le module complémentaire CINEMAX premium:

Strike Back: Premiere de la saison 7 (2/14)

Qu’attendez-vous pour regarder Hulu en février?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.