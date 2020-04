À venir à Hulu en mai

Hulu a annoncé quels films et émissions arriveront sur le service de streaming en mai, qui comprend une large sélection de films familiaux, y compris MasterMind et d’autres grands films d’action tels que Demolition Man, Batman Begins. Il y aura également de nouvelles séries Hulu Original, dont Solar Opposites, The Great et plus encore.

Voici le récapitulatif complet:

Le 1er mai

Bloom: Terminez la saison 2 (Stan)

Une vie moins ordinaire (1997)

Aeon Flux (2005)

Assassinat Tango (2003)

Batman commence (2005)

Billy the Kid (2013)

Demeures en briques (2014)

Coeurs tordus (1991)

Homme de démolition (1993)

S’échapper d’Alcatraz (1979)

Vendredi 13 – Partie III (1982)

Vendredi 13ème partie IV: Le dernier chapitre (1984)

Gloria (2014)

GoodFellas (1990)

Harry Benson: Shoot First (2016)

Maison de D (2005)

Megamind (2010)

Les hommes au balai (2002)

Molly (1999)

Monster House (2006)

Espèce mutante (1995)

Pathologie (2008)

Planète 51 (2009)

Course pour ta vie, Charlie Brown (1977)

Sables d’Iwo Jima (1950)

Bidonvilles de Beverly Hills (1998)

Une sorte de héros (1982)

Soul Food (1997)

Sprung (1997)

Commandement aérien stratégique (1955)

Tamara (2006)

Tank Girl (1995)

La conjuration (2013)

Le chevalier noir (2008)

Le diplômé (1967)

Le Green Mile (1999)

Le Patriote (2000)

Le dénonciateur (1987)

Treasure Hounds (2017)

Soldat universel (1992)

Marcher haut (1973)

5 mai

8 mai

Solar Opposites: première série (Hulu Original)

Into the Dark: Delivered: Nouvel épisode en première (Hulu Original)

Vaisseau spatial Terre (2020)

12 mai

Les jours heureux de Garry Marshall: spécial (ABC)

15 mai

The Great: première de la série (Hulu Original)

Beat Bobby Flay: Complete Seasons 8 & 9 (Food Network)

Caribbean Life: Complete Season 15 (HGTV)

Haché: Complete Seasons 37 – 39 (Food Network)

Fast N ’Loud: Terminez la saison 15 (Discovery Channel)

Ruée vers l’or: terminer la saison 8 (Discovery Channel)

Murder in the Heartland: Complete Season 2 (ID)

Property Brothers: Complete Seasons 12 & 13 (HGTV)

Street Outlaws: Complete Seasons 8 & 9 (Discovery Channel)

The Great Food Truck Race: Complete Seasons 8 & 9 (Food Network)

The Little Couple: Complete Seasons 13 & 14 (TLC)

Worst Cooks in America: Complete Season 14 (Food Network)

Open Door: Terminez la saison 2 (Conde Nast)

Sur le marché: Terminez la saison 1 (Conde Nast)

Reverse Engineering: Terminez la saison 1 (Conde Nast)

Molly Tries: Terminez la saison 1 (Conde Nast)

Andy explore: Terminez la saison 1 (Conde Nast)

Fabriqué à la main: terminer la saison 1 (Conde Nast)

De la cuisine d’essai: Terminez la saison 1 (Condé Nast)

C’est vivant avec Brad: Terminez la saison 2 (Conde Nast)

Epic Conversations: Complete Season 1 (Conde Nast)

Personnages emblématiques: Terminez la saison 2 (Conde Nast)

Drag Me: Terminez la saison 1 (Conde Nast)

73 questions: terminer la saison 2 (Condé Nast)

Communauté en Español: Série complète (NBC)

C’est un désastre (2012)

19 mai

Histoire des savons: spécial (ABC)

Comme fou (2011)

Procès par le feu (2019)

20 mai

Ultimate Tag: Series Premiere (Fox)

22 mai

Holey Moley: Premiere saison 2 (ABC)

Pour dire la vérité: première de la saison 5 (ABC)

Rocketman (2019)

Prématuré (2020)

Mariage haut de gamme (2019)

Peintre et voleur (2020)

25 mai

26 mai

28 mai

Marvel’s Agents Of S.H.I.E.L.D .: Saison 7 Premiere (ABC)

29 mai

Ramy: Terminer la première de la saison 2 (Hulu Original)

Disparition à Clifton Hill (2020)

Qu’attendez-vous pour regarder Hulu en mai?

.