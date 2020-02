À venir à Hulu en mars 2020

Hulu a annoncé tout le nouveau contenu qui arrivera sur le service de streaming en mars et il y a des tonnes de nouveaux films et émissions passionnants ajoutés. Une grande partie de la bibliothèque d’émissions FX sera ajoutée en mars, car ce contenu destiné aux adultes sera l’un des principaux piliers de Hulu, car il fait partie du groupe de diffusion en continu Disney avec Disney +. Les nouveaux spectacles FX incluent Devs, Cake, Better Things, Dave, Breeders et plus encore.

De nombreux nouveaux Hulu Originals arriveront également en mars, notamment Little Fires Everywhere, Hillary et Into The Dark: Crawlers.

Disponible le 1er mars

OK K.O, soyons des héros!: Terminez la saison 3 (Cartoon Network)

50/50 (2011)

Enlèvement (2011)

Blue City (1986)

Cantinflas (2014)

Web de Charlotte (1973)

Danny Roane: premier réalisateur (2007)

Deck the Halls (2011)

Destiny Turn on the Radio (1995)

Les yeux d’un ange (1994)

Foxfire (1996)

Libre Willy (1993)

Free Willy 2: The Adventure Home (1995)

Free Willy 3: The Rescue (1997)

Amis avec des enfants (2012)

Furry vengeance (2010)

Bonjour, tueur (2011)

Chasse de bonne volonté (1997)

Masquer (2011)

Hornet’s Nest (2012)

Innocent (2011)

L’interview (2014)

Dame en cage (1964)

Année bissextile (2010)

Major League II (1994)

Homme sur un rebord (2012)

Natural Born Killers (1994)

La nuit des morts-vivants (2006)

La nuit des morts-vivants: la résurrection (2012)

Richard Cœur de Lion (2013)

Ricochet (2011)

Justes tués (2009)

Langue silencieuse (1993)

Témoin silencieux (2011)

Debout dans l’ombre de Motown (2002)

Échangistes (1996)

Tendresse (2009)

Le refroidisseur (2003)

La descente (2005)

La descente: partie 2 (2010)

Le crâne (1965)

Dans les airs (2009)

Wayne’s World (1993)

Kinsey (2004)

Notes sur un scandale (2005)

En attendant d’expirer (1995)

Disponible le 3 mars

Éleveurs: Série Premiere (FX)

Real Housewives of New York City: Complete Season 11 (Bravo)

Disponible le 4 mars

Les hommes qui regardent les chèvres (2010)

Disponible le 5 mars

Devs: Premiere série (FX sur Hulu)

Dave: Première série (FX)

Disponible le 6 mars

Hillary: Docuseries Premiere (Hulu Original)

Into The Dark: Crawlers: Episode Premiere (Hulu Original)

Gâteau: Saison 2 Premiere (FX)

Better Things: Saison 4 Premiere (FX)

Couteaux et peau (2019)

Disponible le 7 mars

L’animal le plus dangereux de tous: Docuseries Premiere (FX)

Disponible le 9 mars

Disponible le 11 mars

Fire Force: Complete Season 1 (Funimation)

Disponible le 13 mars

Love Island: Australie: Saison complète 2 (ITV)

Disponible le 14 mars

Suivre les Kardashians: terminer la saison 17 (E!)

Disponible le 15 mars

4 amoureux (2013)

Toujours briller (2016)

Bonjour je dois y aller (2012)

Disponible le 17 mars

Attack on Titan: Complete Season 3B (Funimation)

Disponible le 18 mars

Little Fires Everywhere: Première série de trois épisodes (Hulu Original)

Disponible le 19 mars

Motherland: Saison 3 Premiere (Freeform)

Animal Sematary (2019)

Disponible le 20 mars

Big Time Adolescence (2020)

Real Housewives of Potomac: Complete Season 4 (Bravo)

Disponible le 23 mars

After School Dice Club: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

Kemonomichi: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

Une bonne orgie à l’ancienne (2011)

Disponible le 26 mars

Disponible le 27 mars

Bagdad Central: Terminez la saison 1 (Fremantle)

Fairy Gone: Complete Season 1 (Funimation)

Disponible le 28 mars

Stand My Heroes: Piece of Truth: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible le 29 mars

Archer: Terminez la saison 10 (FX)

Disponible le 30 mars

IHeartRadio Music Awards 2020: spécial (FOX)

Santee (1975)

Disponible le 31 mars

Hoshiai no Sora (Stars Align): Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

Pawparazzi (2019)

* Les éléments suivants sont disponibles avec l’add-on premium STARZ:

21 Jump Street (2012) (3/31)

Un plan simple (1998) (3/13)

American Heist (2014) (3/1)

Gestion de la colère (2003) (3/1)

Beyrouth (2018) (3/13)

Théorie du chaos (2008) (3/1)

Couleurs (1988) (3/1)

Conan le Barbare (1982) (3/2)

Conan le destructeur (1984) (3/2)

Coraline (2009) (3/16)

Daddy Day Care (2003) (3/13)

High Noon (1952) (3/1)

L’Âge de glace 3: L’aube des dinosaures (2009) (3/1)

Imperium (2016) (3/31)

Dans le labyrinthe Grizzly (2015) (3/1)

Terre des perdus (2009) (3/16)

Larry the Cable Guy: Inspecteur de la santé (2006) (3/31)

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990) (3/1)

Train d’argent (1995) (3/1)

Il était une fois à Hollywood (2019) (3/27)

Peur primale (1996) (3/13)

Loyer (2005) (3/1)

Secrétaire (2002) (3/1)

Toujours en attente… (2009) (3/23)

L’effet papillon (2004) (3/6)

La lumière froide du jour (2012) (3/6)

La mouche (1986) (3/1)

Le Chacal (1997) (3/13)

L’esprit (2008) (3/13)

Le massacre de la tronçonneuse du Texas, partie 2 (1986) (3/1)

Uptown Girls (2003) (3/1)

En attente (2005) (3/23)

Wayne’s World (1992) (3/13)

Été américain chaud et humide (2001) (3/1)

Jeune Frankenstein (1974) (3/13)

* Les éléments suivants sont disponibles avec l’add-on premium HBO:

Westworld: Premiere de la saison 3 (3/15)

Le complot contre l’Amérique: première de la série (3/16)

* Les éléments suivants sont disponibles avec le module complémentaire SHOWTIME premium:

Lundi noir: première de la saison 2 (3/15)

