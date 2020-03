À venir après Disney + en avril

Disney a officiellement annoncé la gamme Disney + d’avril, y compris tous les nouveaux originaux et le nouveau contenu de la bibliothèque. Cette liste est susceptible de changer et bien que tous les originaux Disney + soient des versions mondiales, cette liste est pour les États-Unis, donc le contenu de la bibliothèque peut varier selon votre pays

Voici le récapitulatif complet:

Mercredi 1er avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Docteur Doolittle

Frankenweenie

La dernière chanson

Mars a besoin de mamans

La Drôle de vie de Timothy Green

Bal de promo

Vendredi 3 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Un conte de deux créatures

+ En bref

+ Fontaine de jouvence de Don

+ Fontaine de jouvence de Don

+ Donald’s Dog Laundry

+ Double dribble

+ Dragon Around

+ Elmer Elephant

+ Hameçons (S1-3)

+ Comment jouer au football

+ Lambert, le lion des moutons

+ Sur glace

+ Hors échelle

+ Pingouins

+ Fête de Pluton

+ Scouts marins

+ Sonny avec une chance (S1-3)

+ Le garçon qui a parlé aux blaireaux

+ Le nouveau voisin

+ Le petit

+ L’histoire droite

Disney + Originals

Récif de dauphin

Première

Il est temps pour un jeune grand dauphin du Pacifique nommé Echo de grandir. Rapporté par Natalie Portman.

La vie au bord – «Pingouins dans les coulisses»

Plonger avec les dauphins – «Dolphin Reef dans les coulisses»

Première

Dans les coulisses, regardez la fabrication de Dolphin Reef.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Prisonnière des Pykes, Ahsoka et les sœurs Martez tentent de s’échapper.

Mariages de conte de fées de Disney

Final – Épisode 208 – «Marry ME»

Ramila & Ike célèbrent 25 ans de mariage en Grèce grâce à leur fils. Kyle et Amanda et leur petite fille Harlow célèbrent à Disney’s California Adventure avec une performance surprise de Jason Derulo.

Classe de magasin

Épisode 106 – «Downhill Derby»

Les équipes doivent concevoir et construire des coureurs de derby de descente surdimensionnés.

Dimanches en famille Disney

Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

Les dames Pyle-Lawrence rejoignent l’hôte Amber Kemp-Gerstel sur un projet inspiré de Minnie Mouse.

Un jour à Disney

Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

La star de Frozen the Musical, Patti Murin, donne un aperçu des coulisses du fonctionnement interne rarement vu de l’un des plus grands succès de Broadway. Des moments dans les coulisses, des rituels d’avant-spectacle et la très convoitée ligne d’autographes NYC Stage Door sont tous exposés alors que Patti donne vie à l’une des princesses préférées de Disney pour les amateurs de théâtre de tous âges.

Soyez notre chef

Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Au deuxième tour de «Soyez notre chef», deux nouvelles familles, les familles Wells et Platt, sont chargées d’un défi inspiré de «Big Hero 6» pour préparer un dessert sain et délicieux. Mais avant de se diriger vers la cuisine, les familles visitent le super-câlin Baymax à Epcot pour trouver l’inspiration. Les deux familles espèrent leur première victoire. Mais qui s’effondrera en premier?

Vendredi 10 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Vie sous zéro (S14)

+ Paradise Island (S1)

+ Playtime avec Puppy Dog Pals (S1)

+ Running Wild avec Bear Grylls (S5)

+ Tut’s Treasures: Hidden Secrets (S1)

Disney + Originals

Une célébration de la musique de Coco

Première – Spécial

Un aperçu de la production musicale de «Coco: une expérience de concert live-to-film», présentée au Hollywood Bowl historique.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 708 – «Ensemble encore»

Ahsoka négocie la liberté des sœurs et fait une découverte surprenante.

Dimanches en famille Disney

Épisode 119 – «Minnie Mouse: Kite»

La famille Ruvalcaba rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour construire un engin aérien inspiré de Minnie Mouse.

Classe de magasin

Épisode 107 – «Prêt pour le lancement»

Six équipes en demi-finale construisent et lancent des engins spatiaux capables de transporter des charges utiles d’œufs.

Un jour à Disney

Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Francheska Roman, Candy Maker on Main Street, États-Unis, donne un aperçu exclusif de la fabrication des friandises préférées de Disneyland Resort. Alors que Francheska partage ses parties préférées du travail, elle illustre également la compétence, le soin et le dévouement qui entrent dans la confection de chaque confection sur le thème de Disney.

Soyez notre chef

Épisode 103 – «Hidden Within»

De retour à la cuisine pour un autre tour, la famille Merrill affronte de nouveaux arrivants, la famille Perez, pour un défi sur le thème «Mulan». Ce tour, les familles doivent créer un plat principal. Mais comme pour le voyage de Mulan pour trouver son guerrier caché intérieur, les équipes doivent utiliser un ingrédient inattendu et caché dans leur plat pour remporter la victoire.

Dimanche 12 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Masques PJ (S3)

Vendredi 17 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Jeux de réflexion (S8)

+ Restons ensemble

+ Mickey et les Roadster Racers: Nutty Tales (S1-2)

+ Achat de Pluton

+ L’incroyable Dr. Pol (S16)

Disney + Originals

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 709 – «De vieux amis non oubliés»

Anakin et Obi-Wan doivent décider d’aider Ahsoka à poursuivre Maul ou de sauver Palpatine.

Classe de magasin

Final – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Les finalistes se disputent le titre «Shop Class Champs» en construisant des forts d’arrière-cour contemporains.

Dimanches en famille Disney

Épisode 124 – «Trouver Nemo: Terrarium»

La famille Chaney rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un projet inspiré par «Finding Nemo» et «Finding Dory» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 120 – «Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager»

Steve Sligh aide à donner vie aux films en tant que directeur principal du Golden Oak Ranch. Historiquement, ce lieu de tournage légendaire a accueilli l’élite hollywoodienne et a même servi de retraite à Walt. Plus de 60 ans plus tard, cette propriété de près de 900 acres fonctionne toujours comme un lieu de tournage fonctionnel dans un souci de conservation.

Soyez notre chef

Épisode 104 – «Curieux et curieux»

La famille Perez fait face à la famille Robbins pour un défi «Alice au pays des merveilles». Après avoir rencontré Alice et le chapelier fou et mangé une queue de chat du Cheshire au Magic Kingdom Park, ils doivent utiliser cette inspiration pour préparer leur propre version d’un dessert de la taille d’une bouchée.

Dimanche 19 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Il suffit de rouler avec (S1)

Lundi 20 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Secrets du zoo: Tampa (S1)

Mercredi 22 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Fichiers Fury

+ Jane Goodall: L’espoir

Jeudi 23 avril

+ Tangled Adventure de Disney Raiponce (S3)

Vendredi 24 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Vidéos les plus amusantes de l’Amérique (S12-19, 23)

+ L’homme dans l’espace

+ Mars et au-delà

+ Le wapiti olympique

Disney + Originals

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Ahsoka et les forces de la République affrontent Maul sur Mandalore.

Dimanches en famille Disney

Épisode 125 – «MUR • E: Conteneur de recyclage»

En l’honneur du Jour de la Terre, la famille Mai construit un métier éco-conscient inspiré du «Wall • E» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Tia Kratter, Manager of Art and Film Education at Pixar University, aide les artistes Pixar à perfectionner leur art. Kratter met en lumière les détails artistiques incommensurables qui se retrouvent dans chaque film et diffuse sa richesse de connaissances aux employés de Pixar ainsi qu’à d’autres qui souhaitent poursuivre leur éducation créative.

Soyez notre chef

Épisode 105 – «Au-delà du récif»

La famille Merrill et la famille Wells cherchent à repartir avec une victoire dans le défi «Moana». Tout comme Moana a su allier sa vie insulaire à ses aventures en mer, nos familles doivent désormais créer un plat qui rapproche harmonieusement terre et mer. Les familles se rendent au Land Pavilion à Epcot et rencontrent Moana elle-même au Magic Kingdom Park pour un peu d’inspiration terrestre et maritime.

Jeudi 30 avril

Nouveaux titres de bibliothèque

+ Trésor national

Qu’avez-vous hâte de voir sur Disney + en avril?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.