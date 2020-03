À venir et à quitter Showtime en avril!

Qu’est-ce qui arrive et quitte Showtime en avril!

Alors que le mois de mars touche à sa fin et que le public est à la recherche de nouveau contenu à regarder tout en restant chez lui en toute sécurité, Showtime a annoncé un calendrier complet de titres passionnants à venir sur le réseau et son application de streaming en avril, ainsi que les titres quittant le même mois. (Via le Hollywood Reporter)

La liste complète des titres arrivant sur Showtime en avril comprend:

Le 6ème jour

Le président américain

Anaconda

Analyses ça

Bandslam

Soit cool

Une vie meilleure

Briser toutes les règles

Fièvre de cabine

Carrie

Les anges de Charlie

Charlie’s Angels: plein régime

Les beaux rêves de Cheech & Chong

Danger clair et présent

Cold Brook

Dan dans la vraie vie

Donnie Brasco

Le brouillard

Dieu m’a dit de

Comment devenir joueur

L’imaginarium du docteur Parnassus

Proposition indécente

Ishtar

Le club de lecture Jane Austen

Lovelace

The Nines

Salle de panique

Justice poétique

Parties intimes

Poussée (2009)

Enragé

Velours rouge

Une rivière le traverse

RV

S.W.A.T .: Firefight

Scrooged

Insomnie à Seattle

Sniper: Legacy

Plus étrange que la fiction

Distance de frappe

Super mal

L’interrupteur

Rappel total

Traitre

Tordu

Les États-Unis de Leland

Quand un étranger appelle

Pendant que tu dormais

Saucisses

Les choses sauvages

Wild Things II

Zathura: une aventure spatiale

Le voyage d’un chien

Je me sens belle

21 ans et plus

Instinct primaire

La guerre la plus longue

Spy Kids: tout le temps dans le monde

La disparition de Sidney Hall

Penny Dreadful: City of Angels

La sirène

Le sixième sens

La liste complète des titres quittant Showtime en avril est la suivante:

Le 4 avril

The Hallow

8 avril

Un garçon de nulle part

11 avril

Jarhead

12 avril

Kirk Fox: Ce gars

13 avril

7 jours à Entebbe

Déverrouillé

14 avril

District 9

Gangster Land

17 avril

Neuf

19 avril

Piranha (2010)

24 avril

Le Rocketeer

30 avril

Analyses ça

Au delà des frontières

Bigfoot et les Burtons

Billy Elliot

Sang et chocolat

Blue Streak

Fièvre de cabine

Sin City de Frank Miller

Fille interrompue

Hotel Artemis

Fait d’honneur

Notre maison

Pathologie

Section

Rambo

Scrooged

Le détective chanteur

Pierre

Ce n’est pas drôle

Chronologie

Rappel total

Le roi blanc