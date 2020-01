A24 & Silver Reel dans Bidding War Over Under the Skin TV Rights

A24 et Silver Reel dans une guerre d’enchères pour les droits Under the Skin TV

Cela fait déjà plus de cinq ans que Jonathan Glazer Sous la peau a eu sa sortie aux États-Unis en 2014, et maintenant Deadline annonce que A24 et Silver Reel sont actuellement dans une guerre d’enchères compétitives les uns contre les autres pour les droits sur l’adaptation potentielle d’une série télévisée du film de science-fiction dirigé par Scarlett Johansson. A24 était le distributeur nord-américain du film avec Silver Reel comme l’un de ses financiers avec FilmNation Entertainment.

Le point de vente note que Silver Reel (La femme) a essayé de développer un Sous la peau Retombées télévisées pendant des années alors que A24 (Pièce, Ex Machina) n’a entamé les négociations qu’à la fin de l’année dernière, mais travaille constamment avec Glazer et le producteur du film James Wilson sur leur prochain long métrage sur l’Holocauste. L’implication de Glazer et Wilson dans la série potentielle sera discutée et finalisée une fois que la décision sur l’endroit où iront les droits TV aura été révélée.

Entre A24 et Silver Reel, seul A24 a l’expérience de la production d’émissions de télévision qui comprend: la série humoristique de USA Network Maison de jeu; Croquis de la comédie de fin de soirée de HBO Actes de vol aléatoires; Comédie dramatique de Hulu Ramy avec Ramy Youssef qui a récemment remporté un Golden Globe Award du meilleur acteur dans une série comique; et le drame populaire pour adolescents de HBO Euphorie avec Zendaya et Jacob Elordi.

Sous la peau a été réalisé par le cinéaste anglais Jonathan Glazer à partir d’un scénario adapté par Glazer et Walter Campbell, qui était vaguement basé sur le roman de l’auteur Michel Faber de 2000 du même nom. Mettant en vedette Scarlett Johansson, deux fois nominée aux Oscars, le film raconte l’histoire d’une extraterrestre sur terre, déguisée en la forme esthétique parfaite d’une femme envoûtante. Elle parcourt les routes éloignées et les paysages désolés, cherchant à utiliser sa plus grande arme pour piéger les proies humaines – sa sexualité vorace.

Le film a été présenté en première mondiale au Telluride Film Festival en 2013, mais n’a fait ses débuts aux États-Unis qu’en avril 2014. Bien qu’il n’ait pas bien marché au box-office, Under the Skin est devenu un classique culte instantané en recevant de nombreuses critiques positives. des critiques en particulier pour l’incroyable performance de Johansson.