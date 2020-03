A24 tire Saint Maud de la libération prévue

A24 tire Saint Maud de la sortie prévue

À quelques semaines de la sortie très attendue de l’horreur psychologique, A24 a choisi de retarder indéfiniment les débuts en salles de Saint Maud au milieu des fermetures de théâtres mondiaux, selon Bloody Disgusting.

Saint Maud est écrit et réalisé par Rose Glass dans son premier long métrage de réalisateur avec Andrea Cornwell et Oliver Kassman en tant que producteurs et devait sortir en salles aux États-Unis le 3 avril et au Royaume-Uni le 1er mai, mais au milieu des préoccupations liées à une pandémie mondiale, il n’est plus d’actualité. Il a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto en septembre pour faire l’éloge des critiques, maintenant un taux d’approbation de 93% pour les critiques des agrégats de tomates pourries.

Saint Maud est une vision effrayante et audacieusement originale de la foi, de la folie et du salut dans un monde déchu. Maud, une infirmière de soins palliatifs nouvellement dévouée, devient obsédée par le fait de sauver l’âme de sa patiente mourante – mais des forces sinistres et son propre passé de péché menacent de mettre fin à sa vocation sainte.

Le film met en vedette Morfydd Clark dans le rôle de Maud, Jennifer Ehle (Le discours du roi, Zero Dark Thirty) comme Amanda, Lily Knight comme Joy, Lily Frazer comme Carol, Turlough Convery comme Christian, Rosie Sansom comme Ester, Marcus Hutton comme Richard, Carl Prekopp comme Pat et Noa Bodner comme Hilary.

Le thriller d’horreur psychologique rejoint une liste croissante de titres retardés indéfiniment par divers studios au milieu de la pandémie mondiale, le genre voyant les retards malheureux de très attendus Un endroit calme Partie II, dirigé par Keri Russell Bois et le retour de James Wan à la chaise du réalisateur dans le genre Malin.

