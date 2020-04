A24 Vente aux enchères d’accessoires cinématographiques pour les organismes de bienfaisance du coronavirus – / Film

Voilà comment nous gagnons tous: avec un énorme A24 vente aux enchères des accessoires cinématographiques les plus emblématiques du studio, dans laquelle les bénéfices iront à des œuvres caritatives aidant les plus durement touchés par le coronavirus (Pandémie de covid19. Le studio a annoncé une vente aux enchères en ligne A24 pour les accessoires de films acclamés comme Midsommar, le phare, huitième année, et bien sûr, Gemmes non coupées et son célèbre Furby orné de bijoux.

A24 a annoncé une vente aux enchères en ligne pour les accessoires, la garde-robe et les décors originaux de certaines des productions cinématographiques et télévisuelles les plus acclamées du studio, notamment Midsommar, Uncut Gems, Héréditaire, milieu des années 90, Huitième année, le phare et la série HBO Euphorie.

Des articles comme la robe May Queen de Midsommar, le sweat à capuche préféré de Rue d’Euphoria, la capsule temporelle «Coolest Girl in the World» de la huitième année et la sirène en bois originale sculptée à la main qui a rendu Robert Pattinson fou de rage dans The Lighthouse. Et bien sûr, dans l’esprit des jeux sauvages de Uncut Gems, il y a le Furby bijou que Howard n’a jamais réussi à vendre.

La vente aux enchères est divisée en quatre catégories qui seront chacune associées à un organisme de bienfaisance différent bénéficiant aux travailleurs de première ligne de New York et aux communautés les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus. La vente aux enchères de greniers A24, qui contient les accessoires Euphoria, Eighth Grade et Hereditary, ira aux hôpitaux NYC Health +. Le produit des accessoires Midsommar va à la Fondation FDNY, la collection Uncut Gems profite à la Queens Community House et la vente aux enchères Let There Be Light, qui couvre naturellement The Lighthouse, bénéficie à la Banque alimentaire de New York.

Les enchères sont en ligne en ce moment. Allez ici pour rendre Howard Ratner fier.

