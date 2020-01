Aaliyah célébrée par Missy Elliott sur ce qui aurait été son 41e anniversaire

Nous célébrons la vie et l’héritage du défunt chanteur.



Au sommet du 16 janvier, Missy Elliott n’a pas manqué un battement en souhaitant à Aaliyah un joyeux anniversaire. Jeudi marque ce qui aurait été le 41e anniversaire de la défunte chanteuse et il est toujours incroyable de penser que nous approchons bientôt du 20e anniversaire de sa mort tragique. “#HappyBDayAaliyah vous inspirez toujours les gens!” Missy a écrit sur Twitter. “Votre nervosité et votre danse en douceur SI SANS EFFORT votre UNIQUITÉ ET VOTRE STYLE inégalés” MUSICALEMENT vos chansons seront 4 JAMAIS au NIVEAU SUIVANT! RIP babygal 4Ever Loved🕊🙏🏾❤️. “

George De Sota / Personnel / .

Avec son message, Missy a partagé une vidéo d’Aaliyah travaillant en coulisses sur l’un de ses clips. “J’ai toujours été quelqu’un qui a une affinité pour les choses énervées, pour le côté obscur”, dit le chanteur dans le clip. “De Roméo à Queen of the Damned en passant par The Matrix, ils représentent tous un peu ça pour moi. C’est très énervé, c’est unique, et c’est un peu sombre, et j’aime ça aussi dans ma musique. Donc, j’ai eu l’impression de prendre une étape dans un autre genre que je voulais faire quelque chose que les gens pourraient comprendre le flux avec moi et ils me connaissent de cette façon dans la musique, donc je pensais que c’était la meilleure façon. “

Pendant ce temps, en novembre 2019, il a été annoncé que le catalogue complet d’Aaliyah serait enfin disponible sur les services de streaming. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les fans recevraient cela en cadeau le jour de l’anniversaire d’Aaliyah, mais on ne sait pas si cela se produira toujours jeudi. Découvrez quelques retours en arrière d’Aaliyah en l’honneur de l’anniversaire de Baby Girl.

