Aaron Hernandez Doc “Aveuglé” Famille de la victime du meurtre: rapport

L’ancienne star du football et meurtrier condamné Aaron Hernandez est le sujet de conversation dans le monde entier après la sortie des docuseries de Netflix, Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez. En 2017, alors qu’il était en prison purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort par balle de son ami Odin Lloyd, Hernandez a été retrouvé mort dans sa cellule du centre correctionnel de Souza-Baranowski. Il était suspendu à des draps attachés à une fenêtre.

Il y a eu beaucoup de spéculations concernant la vie de Hernandez depuis son suicide, y compris des rumeurs selon lesquelles il était secrètement homosexuel. Au cours des derniers jours, des informations ont révélé que Hernandez s’était suicidé à cause de sa sexualité – une affirmation que son avocat rejetterait plus tard. Les docuseries entrent dans des détails intimes sur la vie, la carrière et les crimes présumés de Hernandez, mais aussi complet que cela puisse paraître, TMZ rapporte que la famille de la victime Odin Lloyd a été “aveuglée” par le film.

La publication indique que la famille de Lloyd se sent comme si elle devait revivre un moment traumatisant de sa vie dont elle essayait de passer depuis 2013. La famille n’aurait apparemment rien voulu voir avec la production de Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez et ont à plusieurs reprises rejeté les offres de cinéastes intéressés à documenter l’histoire de Hernandez. Bien que des membres de la famille de Lloyd soient vus dans la série Netflix récemment publiée, ils n’ont pas participé et n’ont pas autorisé Netflix à utiliser leurs photos.

Internet peut souvent être un endroit cruel, et il a été signalé qu’il y avait des fans de Hernandez qui ont traqué et contacté les membres de la famille de Lloyd pour insulter la victime du meurtre. Il semblerait que la famille de Lloyd ne demande pas de poursuites judiciaires contre Netflix ou la production, car ils veulent juste que toute l’attention se dissipe.

