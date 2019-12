Aaron Hernandez Netflix Docuseries reçoit son premier teaser: Regarder

L'histoire de Hernandez est bien documentée.

Aaron Hernandez était l'un des récepteurs larges les plus prometteurs de la NFL au début de cette décennie. Tout en jouant pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Hernandez était une bête absolue et était tout aussi doué physiquement que son pair, Rob Gronkowski. À la fin, la carrière de Hernandez s'est effondrée lorsqu'il a été arrêté et condamné pour le meurtre d'Odin Lloyd. Hernandez a une autre affaire de meurtre contre lui, bien qu'il ait fini par le battre. En 2017, Hernandez s'est suicidé en prison, ce qui est une évolution vraiment choquante. Maintenant, Netflix fait un docuseries sur sa vie appelé Tueur à l'intérieur: l'esprit d'Aaron Hernandez. L'émission sortira le 15 janvier 2020 et un nouveau teaser a été mis à disposition. Dans le clip ci-dessous, vous pouvez entendre Hernandez parler de son tempérament. Hernandez est l'une des plus grandes chutes de grâces dans l'histoire de la NFL et son histoire est vraiment un récit édifiant qui sera raconté pour les années à venir. Pendant des années, beaucoup sont restés confus quant à la raison pour laquelle il a agi comme il l'a fait. Peut-être que ces docuseries fourniront ces réponses et un aperçu de la raison pour laquelle il s'est comporté d'une manière si violente. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous prévoyez de regarder ceci.