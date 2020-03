Aaron Paul a envisagé de jouer Kurt Cobain dans un biopic Nirvana

Aaron Paul a fait irruption sur la scène d’acteur avec Breaking Bad et son personnage bien-aimé Jesse Pinkman, se faisant un nom dans le processus. Maintenant, après six saisons, jouer Todd Chávez dans l’animation étonnamment émouvante BoJack Horseman, se prépare pour son prochain grand rôle. Mais alors que Covid-19 se développe dans le monde entier, il reconnaît qu’il est étrange d’essayer de promouvoir le monde épique de HBO. Westworld. Ce qui est intéressant, c’est que dans une interview pour NME, Aaron Paul a déclaré qu’il avait envisagé de jouer Kurt Cobain dans un biopic Nirvana à un moment de sa carrière.

Historiquement, les biopics ont toujours été un succès à l’écran comme Amadeus de 1984, La Bamba avec Lou Diamond Phillips jouant le musicien Ritchie Valens et The Doors avec Oliver Stone prêtant leur main scandaleuse à ce biopic de Jim Morrison. Mais ces dernières années, il semble qu’elles réveillent plus que jamais l’intérêt général et bien sûr, une mine d’or pour l’industrie cinématographique.

Bohemian Rhapsody, le film autobiographique sur le chanteur britannique Freddie Mercury et le groupe de rock Queen, a secoué le monde entier avec une performance de Rami Malek. Leur succès a été tel qu’ils ont rapporté plus de 900 millions de dollars au box-office. Face à son profond succès, Rocketman, le film dramatique musical basé sur la vie du musicien Elton John, réalisé par Dexter Fletcher, n’a pas attendu. Encore un autre succès. Pour l’avenir, plusieurs autres nous attendent, comme Aretha Franklin et les Bee Gees. Mais comment aimeriez-vous l’un des Nirvana joué par Aaron Paul?

Bien des années avant que ces biographies musicales ne soient des tendances mondiales, Paul a joué dans une bande-annonce de parodie pour Funny or Die pour «Weird Al» Yankovic Story, incarnant le parodiste prisé. “Je pensais que c’était génial”, a déclaré Paul à propos de la parodie. «Qu’il avait cet amour torturé avec Madonna, classique! Vous savez, Al est un si bel homme. J’ai été fan de ses affaires toute ma vie. “.

Pour continuer à parler des gens qu’il a joué ou voulait jouer, Paul a dit que Cobain avait toujours pensé à lui. «Quand j’ai déménagé à Los Angeles, j’ai beaucoup pensé à Kurt Cobain et à ce qui s’est passé, et j’adore le Nirvana. ‘Smells Like Teen Spirit’ a été l’un des premiers disques que j’ai achetés avec mon propre argent, donc j’ai pensé que ça pourrait être intéressant (de jouer Cobain) »il a dit de finir. Aimeriez-vous voir la star de Breaking Bad jouer le légendaire Kurt dans un biopic?