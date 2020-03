Aaron Paul nous parle de son personnage dans ‘Westworld’ et de sa relation avec la technologie dans la vraie vie

La troisième saison de Westworld sera présentée le 15 mars, la série à succès HBO qui nous montre la vie à l’intérieur d’un parc d’attractions situé dans le Far West, qui est accompagnée de plusieurs robots qui aident le spectateur à vivre une expérience réaliste au sein du complexe, et qui en cette nouvelle saison, il nous montrera la vie en dehors du parc ainsi que la soif de vengeance de certains de ses soi-disant «hôtes».

Alors que beaucoup veulent savoir comment la confrontation entre Dolores (Evan Rachel Wood) et Bernard (Jeffrey Wright), ou le mode de vie des hôtes en dehors de Westworld, l’une des plus grandes inconnues autour de la nouvelle saison de l’émission est également la participation d’Aaron Paul, surtout connu pour avoir joué Jesse Pinkman dans Breaking Bad, qui rejoint le casting de la série dans de nouveaux chapitres qui sont sur le point de sortir.

Nous avons juste eu l’occasion de parler à l’acteur américain de ce que ça fait de rejoindre cette série HBO, dont il a dû reporter la participation car il avait accepté un rôle quelques minutes avant qu’on lui propose de faire partie de la série télévisée: «Il était quelques secondes après la conclusion d’un accord qui allait m’emmener au Canada, quelque chose que j’aimais et dont j’étais vraiment excité. Soudain mon équipe m’a parlé et m’a dit “je ne sais pas si vous voulez entendre ça, mais Liza et John veulent s’asseoir avec vous et vous donner l’idée de comment ils vous voient dans le futur de Westworld” »Aaron a mentionné, en plaisantant qu’il s’était exclamé au moment où il allait quitter l’autre émission pour dire oui à la série HBO.

Le personnage qu’Aaron Paul donne vie à la série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, est Caleb, un travailleur constamment menacé et déçu par la compétition du travail que les robots représentent pour des humains comme lui, ce qui lui fait chercher le pain quotidien par de mauvais moyens. En bref, le personnage de Paul dépeint l’essence de ce qui nous rend humains et nous différencie des robots, même lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.

“Je pense qu’un personnage qui peut donner le point de vue d’un homme de la classe ouvrière, vivant dans cette société futuriste à l’extérieur des murs de Westworld. Au cours des deux premières saisons, la plupart du temps, tout se passe à Westworld. Maintenant, c’est un monde différent et (Caleb) cela nous donne une perspective différente de la façon dont l’humanité était vue dans la série ”, nous a raconté l’acteur.

Oui bien beaucoup pourraient (probablement) trouver une différence entre Caleb et Jesse, Aaron affirme qu’au-delà de l’interprétation des rôles de «bon» ou de «mauvais», vous choisissez les personnages qui transmettent une impulsion: «Ça ne me dérange pas de jouer les mauvais garçons, ni ceux qui sont des héros. Je choisis constamment les personnages que j’aimerais voir à l’écran, que ce soit un héros ou un méchant », détaille-t-il.

“Je ne pense pas que Caleb soit un méchant, ou n’est-ce pas? Mais bon, J’aime trouver une envie honnête, je ne veux pas être le gars typique qui roule sa moustache et rit d’une manière terrifiante, j’ai besoin qu’il y ait une envie honnête derrière. J’adore les drames vraiment intenses, c’est ce que j’aime voir, certaines comédies sont bonnes, j’ai du mal à tomber amoureux des comédies, surtout celles écrites. Je ne suis pas contre mais oui ».

Malgré le fait que dans la série, le personnage de Aaron Paul est fortement lié à la technologie et travaille en fait main dans la main avec elle, dans la vraie vie, c’est tout le contraireParce que l’acteur l’a quittée il y a quelque temps et quand il a vu comment ce single avait eu un impact sur sa vie, il a décidé de mettre définitivement la technologie de côté.

«Je n’ai pas d’ordinateur, je n’en ai pas eu depuis 10 ans. Deux ordinateurs m’avaient été volés auparavant et cela m’a dévasté. Mais j’ai dit: «Je ne vais pas en acheter un nouveau, je n’en ai pas besoin», puis je me suis dit «oh, un peu de ma vie m’est revenue» », explique l’acteur. “Instantanément, j’ai senti queJ’avais plus de temps pendant la journée, comme quand j’ai arrêté de fumer. Maintenant, je laisse mon téléphone toute la journée, j’ai des milliers de courriels non lus sur mon téléphone, je dis à ceux qui m’appellent de laisser un message, je suis terrible en train de converser par SMS. Certains pensent que c’est terrible, mais j’adore ça ».

Aaron Paul dit que faire partie de Westworld est l’une des choses qui l’ont le plus excité dans sa carrière d’acteur, car il est un grand fan de science-fiction: «J’ai revu le film quand ils ont commencé à diffuser la série. J’étais tellement excitée que Lisa et John étaient responsables de donner vie à cela. J’adore la science-fiction, ça a toujours été de loin mon genre préféré. ” mentions.

“E.T. C’était l’un de mes films préférés quand j’étais enfant, j’aime le monde extraterrestre, toutes ces théories folles sur la vie et la technologie. Maintenant je pense que 2001: A Space Odyssey est ma bande de science-fiction préférée. Avec Westworld, je pense que je suis très enthousiasmé par la façon dont ils vont cataloguer ce monde dans la série », a ajouté l’acteur, qui dit que s’il y a quelque chose que j’aime le plus dans la série, c’est le nouveau monde auquel il appartient et comment les fans de la série pourraient le cataloguer. Production de HBO.