Aaron Rodgers se souvient du «pandémonium absolu» au Pérou lors de l’épidémie de COVID-19

Aaron Rodgers était à quelques minutes d’être coincé au Pérou, car il est arrivé à l’aéroport alors qu’il fermait en raison de l’épidémie de coronavirus.

Rodgers a détaillé l’histoire avec Pat McAfee et l’ancien coéquipier AJ Hawk sur McAfee & Hawk.

“Avez-vous vu le film ‘Argo’?” Demanda Rodgers. “La scène à la fin où ils se précipitent vers l’aéroport. Personne ne nous poursuivait, heureusement, ou ne nous retenait. Nous n’avons pas eu à parler le farsi pour rentrer au pays, mais il y a eu des moments où nous nous sommes inquiétés n’allaient pas sortir. C’était un véritable pandémonium à l’aéroport. “

Rodgers a poursuivi en disant que, s’il avait volé à des fins commerciales, il aurait été beaucoup plus difficile de quitter le pays.

“Probablement pas, pas tout de suite”, a déclaré Rodgers. “Je sais qu’il y a eu des avions et des gens qui étaient là-bas qui ont été ramenés [since then]. … Quand nous sommes arrivés à l’aéroport à 7 heures du matin, c’était des gens mur à mur et vous ne pouviez pas bouger. Je pensais: “Ce n’est pas très sûr.” Pas beaucoup de masques, et il y avait définitivement une panique dans l’air. Mais en quelque sorte [we] ils l’ont fait, puis ils ont fermé l’aéroport parce qu’il faisait vraiment mauvais temps. Ils ont eu un temps mort où ils allaient fermer tout l’aéroport. Nous avons réussi environ 15 minutes. “

