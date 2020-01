AB ne veut pas être joué avec sur le dernier morceau “officiel”

Antonio Brown s’est concentré sur la musique au cours des derniers mois et maintenant que nous sommes en 2020, il a abandonné la musique presque tous les jours. Il a sorti quelques singles au début de l’année et alors que nous progressons en janvier, il a encore plus de chansons à digérer.

Son dernier morceau s’intitule “Official” et nous rappelle le flux de XXXTentacion sur “Look At Me”. Sur cette piste, AB semble bouleversé alors qu’il dit continuellement à ses adversaires de monter à son niveau. Le mantra d’AB est qu’il est trop officiel et légitime pour certaines des personnes qui essaient de le tester. La superstar de la NFL a traversé beaucoup de choses ces derniers mois et cette piste semble être une manifestation de certaines de ses frustrations.

Paroles de Quotable:

Tu dois être sur ta merde (ay)

Tu ne peux pas baiser avec moi, je suis légitime

Je ne peux pas perdre de temps sans chienne

Salope, je suis officiel officiel comme de la merde

