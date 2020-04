Abandonnez Netflix et obtenez un an de Disney + gratuitement – .

Netflix est la plate-forme de streaming de choix pour tant de personnes à travers les États-Unis, mais la nouvelle pandémie de coronavirus a laissé des millions de personnes sans emploi et peinent à payer leurs factures.

Annuler Netflix pendant quelques mois jusqu’à ce que vous puissiez recommencer à travailler est un bon moyen d’économiser de l’argent, mais vous avez également besoin de moyens pour vous divertir, vous et votre famille.

Beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte, mais les clients de Verizon Wireless avec l’un des huit plans différents peuvent obtenir gratuitement un an de Disney +.

Si vous avez connu des moments difficiles à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus, vous n’êtes pas seul. Des millions et des millions de personnes à travers le pays se sont retrouvées sans travail en raison de la fermeture d’entreprises non essentielles dans de nombreuses régions. En fait, même les travailleurs d’entreprises jugées essentielles sont licenciés. De nombreux restaurants ne sont autorisés qu’à faire des plats à emporter, par exemple, de sorte que la majorité des serveurs de ces établissements se sont retrouvés sans emploi.

Les temps sont durs, mais cela finira par passer et nous ramasserons tous les morceaux ensemble. En attendant, les gens essaient de trouver des moyens d’économiser de l’argent afin de pouvoir continuer à payer leurs factures jusqu’à ce qu’ils retrouvent du travail. Le mois dernier, nous avons republié un article précédent où nous avons rassemblé 10 excellents services qui diffusent gratuitement des films et des émissions de télévision. Annuler Netflix pendant quelques mois et diffuser du contenu avec ces services à la place est un excellent moyen d’économiser de l’argent alors que les temps sont durs. Ensuite, lorsque vous retournez au travail, vous pouvez simplement réactiver votre compte Netflix et rattraper tout ce que vous avez manqué, comme les 53 nouveaux films et émissions Netflix originaux qui devraient sortir en avril.

Il est maintenant temps d’ajouter un onzième service de streaming à la liste: Disney +. Vous pensez peut-être que Disney + n’est pas gratuit, et c’est vrai pour de nombreuses personnes. Si vous êtes un abonné de Verizon Wireless avec l’un des huit plans différents, ou si vous prévoyez de vous inscrire à Fios prochainement, vous pouvez obtenir gratuitement une année complète de Disney +. Nous vous avons tout expliqué sur la façon de l’installer plus tôt cette année, mais c’est maintenant le moment idéal pour y revenir.

Disney + offre une valeur folle pour aussi peu que 5,83 $ par mois sur le plan annuel. Dès le début, vous obtenez presque tous les films à succès de Marvel, presque tous les films et émissions Disney jamais réalisés, chaque épisode des Simpsons, le contenu National Geographic, tous les films Pixar bien-aimés, et plus encore. En plus de cela, vous avez également accès à du contenu exclusif de l’univers Star Wars (The Mandalorian, etc.), des émissions MCU à venir (What If…?, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, etc.), des films Disney et spectacles (Lady and the Tramp, etc.), et plus encore. Encore une fois, cela vaut absolument chaque centime, puis certains. Mais encore une fois, pourquoi paieriez-vous cela si vous n’avez pas à le faire?

Verizon a généré un certain buzz l’an dernier en offrant gratuitement aux abonnés Apple Music ainsi que ses forfaits sans fil illimités, mais une offre encore meilleure lancée à la fin de l’année dernière. Verizon offre une année gratuite de Disney + à chaque personne qui souscrit à un forfait sans fil 4G ou 5G illimité, ou à toute personne qui s’abonne à Fios Home Internet ou 5G Home Internet.

Voici quelques points clés de l’annonce de Verizon:

Le 12 novembre, Verizon commencera à offrir 12 mois de Disney + à tous les clients sans fil 4G LTE et 5G illimités nouveaux et existants

Les nouveaux clients Verizon Fios Home Internet et 5G Home Internet peuvent également profiter de 12 mois de Disney + sur nous

Les clients de Verizon peuvent profiter de tout ce que Disney + a à offrir, y compris une visualisation de haute qualité et sans publicité, jusqu’à quatre flux simultanés, des téléchargements pour une visualisation hors ligne, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu’à sept profils différents

Voici la liste complète de tous les différents forfaits sans fil éligibles à l’accord:

Forfait Verizon Unlimited

Go Unlimited

Au-delà de l’illimité

Au-dessus illimité

Obtenez plus illimité

Faites plus illimité

Jouez plus illimité

Démarrer illimité

Cette promotion est disponible pour les abonnés Verizon Wireless existants ainsi que pour les nouveaux, donc vous êtes fou si vous n’en profitez pas. Quant aux clients Fios et 5G Home, seuls les nouveaux comptes peuvent bénéficier de l’année gratuite de Disney +. Comment participez-vous à l’action? C’est simple: il suffit de visiter Page de promotion Disney + de Verizon, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que le bouton “Get Disney +” s’affiche, puis cliquez dessus et connectez-vous. Ensuite, vous verrez ceci:

Cliquez sur le bouton “Obtenir Disney +”, suivez les instructions à l’écran et vous diffuserez The Mandalorian avec votre choix de centaines d’autres émissions et films gratuitement avant de le savoir.

