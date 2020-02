Abbi Jacobson dirigera le casting de Mitchells vs The Machines – / Film

Abbi Jacobson continue d’étirer sa voix d’actrice après avoir joué le rôle principal dans Désenchantement de Netflix. Jacobson a été sélectionné pour jouer dans le film d’animation Sony Les Mitchells contre les machines, le prochain film produit par les lauréats des Oscars Phil Lord et Christopher Miller.

Deadline rapporte que l’ancien élève de Broad City, Abbi Jacobson, jouera dans The Mitchells Vs The Machines, le film d’animation Sony Pictures produit par Lord et Miller avec Kurt Albrecht. Jacobson dirigera le casting en tant que Katie Mitchell, l’un des membres d’une «famille dysfonctionnelle mais aimante dont le voyage sur la route est interrompu par un soulèvement technologique qui menace l’humanité».

Voici le synopsis du film:

Partout dans le monde, les appareils électroniques que les gens aiment – des téléphones aux voitures autonomes en passant par une nouvelle gamme élégante de robots personnels – allument l’humanité. Avec l’aide de deux robots défaillants et du carlin délicieusement en surpoids de la famille, les Mitchells devront surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour se sauver mutuellement et sauver le monde.

Michael Rianda dirigera le film sur la base d’un script qu’il a co-écrit avec Jeff Rowe, son collègue écrivain Gravity Falls. Le film est en développement depuis 2018, lorsque Rianda et Rowe ont été annoncés pour la première fois comme étant en charge du projet avec la production de Lord et Miller. The Mitchells Vs The Machines est en préparation depuis avant Spider-Man: Into the Spider-vers (que Lord et Miller ont produit et pour lequel Lord a écrit l’histoire) a été publié dans des critiques élogieuses et une victoire surprise aux Oscars.

Jacobson a également fait ses preuves en tant qu’actrice de la voix, mettant en vedette Désenchantement de Netflix, qui revient pour sa deuxième saison cette année. Elle et son compatriote star de Broad City et créatrice Ilana Glazer ont prospéré depuis la fin de leur célèbre série Comedy Central, avec Jacobson également sur le point d’écrire, de produire exécutif et de jouer dans l’adaptation de la série Amazon du film de 1992, A League of Their Posséder.

