Abbi Jacobson: le casting de la ligue de leur propre série télévisée – / Film

le Une ligue à part Le casting de séries télévisées est prêt à prendre le terrain. Broad City Abbi Jacobson, The Good Place D’Arcy Carden, et plus encore, dirigera la série inspirée du film Penny Marshall du même nom sur la première ligue professionnelle de baseball exclusivement féminin dans les années 40. Le spectacle est actuellement au stade pilote et suit de nouveaux personnages plutôt que des personnages vus dans le film de 1992.

THR a une ventilation de la distribution de la série télévisée League of Their Own et de leurs personnages respectifs:

Abbi Jacobson: Carson Shaw

Carson est une receveuse d’une petite ville agricole, qui se retrouve soudain en train de sauter à Chicago pour poursuivre un rêve qu’elle ne savait même pas avoir.

D’Arcy Carden (Le bon endroit): Greta

Greta est une première femme de base avec un étirement incroyable. Hors du terrain, elle est également sans effort, parcourant le monde à la recherche de nouvelles aventures et liaisons.

Chanté Adams (Bad Hair): Max

Max est un lanceur avec un bras qui pourrait faire pleurer les hommes. Elle est prête pour les grandes ligues et maintenant elle n’a plus qu’à s’y frayer son propre chemin.

Gbemisola Ikumelo (éducation sexuelle): Clance

Né et élevé à Rockford, Clance est le meilleur ami et le plus grand supporter de Max, et un jeune artiste en herbe à part entière.

Kelly McCormack (Ginny et Géorgie): Jess

Arrêt court de Moosejaw, Canada, Jess est née pour jouer le jeu. Sur le terrain, Jess se sent le plus et souhaite que le jeu ne se termine jamais.

Roberta Colindrez (I Love Dick): Mita

Un lanceur cool, calme et rassemblé du pays du ranch du Texas, Mita a un visage de tueur de poker, sur et hors du terrain. Elle ne dévoilera pas facilement ses secrets.

Priscilla Delgado (Julieta): Izzy

Tout droit venu de La Havane, Izzy est le Peach le plus jeune et le plus enthousiaste.

Melanie Field (Heathers): Jo (récurrente)

Jo est une frappeuse de puissance du Queens qui a survécu à d’innombrables escapades avec sa meilleure amie, Greta. Bruyante et prête à tout, Jo défendra ses coéquipières jusqu’à la fin.

La série «suit de nouveaux personnages et commence par la formation de la ligue en 1943 et suit la ligue et ses joueurs alors qu’ils se battent pour la maintenir en vie grâce à des matchs serrés, des blessures, des réveils sexuels et des voyages sur la route à travers un État des États-Unis en évolution rapide. d’anciens joueurs de l’AAGPBL sont consultants sur la série. »

Le film de Penny Marshall de 1992 a suivi la naissance de la All-American Girls Professional Baseball League, se concentrant principalement sur les Rockford Peaches. Geena Davis et Lori Petty ont joué les sœurs qui ont rejoint l’équipe, tandis que Tom Hanks a joué le rôle de l’entraîneur ivre de l’équipe. Parmi les autres acteurs, Madonna et Rosie O’Donnell.

Ce n’est pas la première tentative de lancement d’une série télévisée League of Their Own. Il y avait une adaptation de sitcom qui a été diffusée sur CBS en 1993, mais n’a diffusé que cinq de ses six épisodes au total avant l’annulation. Peut-être que la prise d’Amazon aura plus de chance.

